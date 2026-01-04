Evangeline Lilly, actriz de “Ant-Man”, reveló tener daño cerebral tras sufrir un accidente

Evangeline Lilly reveló el diagnóstico de daño cerebral tras su accidente en una playa de Hawái en 2025 (REUTERS/Instagram/@evangelinelillyofficial)

Las recientes declaraciones de Evangeline Lilly sobre su estado de salud llamaron la atención de sus seguidores, después de que la actriz confirmara que padece daño cerebral a raíz del accidente que sufrió el año pasado.

En un video publicado el 2 de enero en su cuenta de Instagram, la estrella de Lost y Ant-Man comunicó que los resultados de sus estudios cerebrales mostraron que “casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a menor capacidad”, según relató en su mensaje dirigido a sus seguidores.

El incidente que originó esta situación ocurrió en mayo de 2025, cuando Lilly, de 46 años, se desmayó en una playa de Hawái y cayó de cara contra una roca, lo que le provocó una lesión cerebral traumática (TBI).

En su actualización más reciente, Lilly expresó que, aunque la noticia sobre la disminución de sus capacidades cognitivas resultó desalentadora, sentía que se encontraba “extraordinariamente agradecida y bendecida de poder vivir un día más y un año más en este hermoso planeta”.

La actriz compartió en redes sociales que casi todas las áreas de su cerebro funcionan a menor capacidad según sus estudios médicos (Instagram/@evangelinelillyofficial)

Asimismo, la celebridad compartió cómo afrontó el proceso de adaptación tras el accidente. “Mi declive cognitivo desde que rompí mi cara me ayudó a desacelerar y me permitió tener un final de año más tranquilo”, explicó.

Además, reconoció que este período le permitió experimentar “la Navidad más calmada y reparadora desde que tuve hijos, hace ya 14 años”.

Los estudios médicos a los que se sometió indicaron que el daño cerebral resultó directamente de la TBI.

“Ahora mi tarea es trabajar junto a los doctores para entender a fondo la situación y comenzar con el arduo trabajo de reparar los daños”, sostuvo en la grabación publicada en su cuenta.

En un tono de humor resignado, Evangeline Lilly admitió que no le entusiasmaba este desafío: “No me emociona porque siento que el trabajo duro es todo lo que hago, pero está bien”.

La intérprete de The Wasp en "Ant-Man" anunció su decisión de iniciar un proceso de rehabilitación junto a médicos para reparar los daños cerebrales (Marvel Studios)

Durante su actualización, mencionó que sintió alivio al saber que los síntomas que experimentaba no estaban relacionados con la perimenopausia.

“Es reconfortante saber que mi declive cognitivo no es solo la perimenopausia, aunque inquieta pensar en la cuesta arriba que será revertir las deficiencias”, escribió en la leyenda de su publicación del 2 de enero.

“El veredicto es claro... Tengo daño cerebral por mi lesión traumática”, destacó la actriz en su mensaje, confirmando el diagnóstico.

El accidente también sacó a la luz un antecedente personal: Lilly sufrió episodios de desmayo desde la infancia, aunque nunca se determinó la causa.

Según relató, los médicos inicialmente supusieron que se trataba de hipoglucemia, pero posteriormente descartaron esa hipótesis tras realizarle pruebas exhaustivas.

La intérprete compartió su propia teoría sobre estos episodios: “Llegué a creer que este ‘desconectarme’ ocurre cuando mi alma siente que llegó al límite de lo que puede soportar en esta vida y entonces ‘abandona el edificio’, por decirlo de alguna manera”.

Evangeline Lilly, también conocida por "Lost", confirmó una pausa en su carrera cinematográfica tras los efectos de la conmoción cerebral (Disney)

Pese al difícil diagnóstico, la figura de Marvel recibió numerosas muestras de apoyo, entre ellas las de colegas como Michelle Pfeiffer y Alyssa Milano.

Pfeiffer, su compañera en Ant-Man, le escribió: “Eres una guerrera. Nada, ni siquiera esto, te derrotará, amiga mía”, mientras que Milano agregó: “Pienso en ti”.

En junio de 2024, Evangeline Lilly anunció públicamente que se retiraría temporalmente de la actuación, decisión que tomó poco después de comunicar su conmoción cerebral.

Su última aparición en pantalla se produjo en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía en 2023. Después del accidente, Lilly expresó agradecimiento por haber “necesitado ese reseteo”.

El último papel de la estrella en el cine fue para "Ant-Man y la Avispa: Quantumanía" (2023), la tercera entrega de la saga del superhéroe (Marvel Studios)

En palabras compartidas tanto en Instagram como en su boletín digital, describió la experiencia con estas palabras: “Puede parecer una locura al mirar mi cara y mi diente roto, pero me siento tan agradecida de que me haya desmayado”.