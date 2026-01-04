Entretenimiento

El homenaje en la tumba de Matthew Perry que conmueve a los fans de “Friends”

Un tributo conmemorativo dedicado a su papel de Chandler Bing en la serie se incorporó más de dos años después de su muerte

Guardar
La tumba de Matthew Perry
La tumba de Matthew Perry en Los Ángeles ya exhibe una placa con su nombre y un homenaje a Chandler Bing, su personaje en "Friends" (Rich Fury/Invision/AP)

Más de dos años después de la muerte de Matthew Perry, un gesto cargado de emotividad apareció en su tumba: una placa con su nombre y un homenaje explícito a su papel más icónico, Chandler Bing en Friends.

La revista Entertainment Weekly documentó la instalación de esta placa en el mausoleo del Forest Lawn Memorial Park — Hollywood Hills, en Los Ángeles.

Ahora puede leerse “Matthew Langford Perry”, acompañado de las fechas de nacimiento y fallecimiento, y el epitafio “Much Loved — Friend —” (“Muy querido — Amigo —”), un guiño directo a la serie que lo hizo conocido durante una década.

Durante el primer día del 2026, la tumba del actor exhibía numerosas flores y objetos conmemorativos.

El epitafio "Much Loved —
El epitafio "Much Loved — Friend —" en la sepultura de Perry recuerda su legado en la serie como Chandler Bing (Captura de video)

Entre ellos, sobresalía un ramo festivo de flores rojas y blancas con piñas nevadas y una tarjeta que, sin firma, expresaba: “Gracias por los recuerdos. Estás lejos de ser olvidado”.

No faltaba un llavero de Batman, haciendo referencia a la afición de Perry por el superhéroe, a quien solía mencionar llamándose a sí mismo “Mattman”.

El mausoleo, conocido como Sanctuary of Treasured Love, agrupa los restos de otras figuras como Michael Clarke Duncan, Carrie Fisher y Debbie Reynolds.

En las inmediaciones descansan también personalidades como Bette Davis, Liberace, Ronnie James Dio y Freddie Prinze.

A poca distancia se encuentra la tumba de John Aniston, padre de Jennifer Aniston, colega y amiga cercana de Perry en la serie.

La autopsia del actor determinó
La autopsia del actor determinó que su muerte fue causada por "efectos agudos de ketamina", originando una investigación sobre la red de distribución de la droga (Jordan Strauss/Invision/AP)

Matthew Perry fue hallado sin vida en el jacuzzi de su domicilio en Los Ángeles el 28 de octubre de 2023.

La autopsia determinó que la causa fue “efectos agudos de ketamina”, sustancia que le había sido prescrita en un principio, pero que terminó obteniendo de manera ilícita cuando la dosis médica dejó de ser suficiente.

Las investigaciones federales detallaron la existencia de una red de distribución de ketamina que involucraba a médicos, asistentes y traficantes.

El doctor Mark Chavez fue sentenciado a ocho meses de arresto domiciliario y tres años de libertad supervisada tras admitir que había obtenido ketamina con recetas fraudulentas y la vendió al doctor Salvador Plasencia, quien a su vez proveía la droga a Perry.

Plasencia recibió una condena de treinta meses de prisión federal luego de declararse culpable por distribución de la sustancia.

El doctor Mark Chavez y
El doctor Mark Chavez y Salvador Plasencia fueron condenados por proveer ketamina a Matthew Perry mediante recetas fraudulentas, involucrando a médicos y traficantes (Foto AP/Damian Dovarganes)

Los documentos judiciales indican que el asistente de Perry, Kenneth Iwamasa, colaboró con los médicos para suministrar al actor más de USD 50.000 en ketamina durante las semanas previas a su fallecimiento.

Otros implicados, entre los que destaca una traficante apodada “Ketamine Queen”, aguardan aún la sentencia de los tribunales.

El impacto emocional de la muerte de la estrella fue inmediato entre sus compañeros de Friends. En un comunicado conjunto, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer expresaron:

“Fuimos más que compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida inconmensurable”.

Más tarde, cada uno compartió homenajes individuales. En agosto de 2025, Aniston reflexionó sobre la dura batalla de Perry contra la adicción.

Los compañeros de "Friends" expresaron
Los compañeros de "Friends" expresaron su dolor por la pérdida de Matthew Perry y recordaron la batalla del actor contra la adicción (Warner Bros.)

“Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos, pero casi sentíamos que llevábamos tiempo despidiéndonos de Matthew porque su batalla contra la enfermedad fue muy difícil para él”, señaló.

En sus memorias publicadas en 2022 bajo el título Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, el propio Matthew Perry describió sus años de adicción y los intentos de sus colegas para ayudarlo.

Perry relató cómo Aniston fue la primera en enfrentarlo directamente, diciéndole: “Podemos olerlo”, lo que lo llevó a reconocer la gravedad de su situación.

A pesar de las dificultades, el actor se convirtió en un defensor de los tratamientos para la adicción, llegando a convertir su casa de Malibú en un centro de rehabilitación conocido como Perry House.

El vínculo con Friends se mantuvo vigente incluso años después de su último episodio, con una reunión especial en 2021 para HBO Max donde el elenco volvió a compartir anécdotas y emociones.

Temas Relacionados

Matthew PerryFriendsestrellas de hollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

Jake Lacy reveló cómo es encarnar personajes complejos: “A veces me pongo nervioso en el set cuando todo es oscuro”

El actor estadounidense reveló el impacto psicológico de interpretar figuras controversiales. Entrevistado por Esquire, destacó su honestidad sobre el desgaste, resaltando la importancia del autocuidado emocional en el oficio teatral

Jake Lacy reveló cómo es

Evangeline Lilly, actriz de “Ant-Man”, reveló tener daño cerebral tras sufrir un accidente

La estrella de Marvel tuvo una lesión craneal como resultado de un desmayo mientras se encontraba en una playa

Evangeline Lilly, actriz de “Ant-Man”,

Leonardo DiCaprio no pudo asistir al festival de Palm Springs por la restricción aérea en el Caribe

Las medidas aplicadas sobre la región por iniciativas relacionadas con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela forzaron el cambio de itinerarios aéreos

Leonardo DiCaprio no pudo asistir

Asesinatos, celebridades y política: la fusión que Prince convirtió en su canción más audaz

Incluida en el álbum “Controversy”, esta pieza musical se convirtió en algo inolvidable y provocador para el público de los años 80

Asesinatos, celebridades y política: la

De Diplo a Eugenio Derbez: las 30 celebridades que competirán en un nuevo video de MrBeast

En preludio al estreno de “Beast Games 2″, el youtuber preparó una competencia especial entre famosos con un millón de dólares como premio

De Diplo a Eugenio Derbez:
DEPORTES
Crece la expectativa por el

Crece la expectativa por el nuevo Alpine que manejará Colapinto en la F1: “Luz al final del túnel”

La millonaria oferta que planea una figura del fútbol para comprar un reconocido club de Europa

La furiosa crítica de una figura del tenis contra la número 1 del mundo Aryna Sabalenka tras su papel en la “Batalla de los Sexos”

El primer mensaje de Anthony Joshua tras el trágico accidente que protagonizó: su gesto con las familias de sus amigos que murieron

El violento choque “cara a cara” entre dos jugadores en un partido de la NBA que generó preocupación

TELESHOW
El tierno “emprendimiento” de la

El tierno “emprendimiento” de la hija de Benjamín Vicuña en medio de sus vacaciones en Punta del Este

Wanda Nara y Martín Migueles eligieron las compras familiares en Punta del Este: fotos exclusivas

Mirtha Legrand fue a ver el show de Fátima Florez en Mar del Plata y realizó su primera salida de la temporada

Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

Valeria Mazza y Alejandro Gravier: jornada de sol y sofisticación en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

El resurgimiento del mercado del

El resurgimiento del mercado del arte global: Christie’s y Sotheby’s anticipan un nuevo ciclo de expansión

Ucrania bajo fuego: Rusia intensificó su ofensiva con 2.000 drones y misiles en siete días

Netanyahu destacó la operación de EEUU para capturar a Maduro: “América Latina está experimentando una transformación”

El presidente de Corea del Sur inicia una visita de Estado a China en medio de las crecientes tensiones regionales

Una extraña baba rosada apareció en playas de Tasmania y genera preocupación entre científicos por su posible impacto ambiental