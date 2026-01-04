El homenaje en la tumba de Matthew Perry que conmueve a los fans de “Friends”

La tumba de Matthew Perry en Los Ángeles ya exhibe una placa con su nombre y un homenaje a Chandler Bing, su personaje en "Friends" (Rich Fury/Invision/AP)

Más de dos años después de la muerte de Matthew Perry, un gesto cargado de emotividad apareció en su tumba: una placa con su nombre y un homenaje explícito a su papel más icónico, Chandler Bing en Friends.

La revista Entertainment Weekly documentó la instalación de esta placa en el mausoleo del Forest Lawn Memorial Park — Hollywood Hills, en Los Ángeles.

Ahora puede leerse “Matthew Langford Perry”, acompañado de las fechas de nacimiento y fallecimiento, y el epitafio “Much Loved — Friend —” (“Muy querido — Amigo —”), un guiño directo a la serie que lo hizo conocido durante una década.

Durante el primer día del 2026, la tumba del actor exhibía numerosas flores y objetos conmemorativos.

El epitafio "Much Loved — Friend —" en la sepultura de Perry recuerda su legado en la serie como Chandler Bing (Captura de video)

Entre ellos, sobresalía un ramo festivo de flores rojas y blancas con piñas nevadas y una tarjeta que, sin firma, expresaba: “Gracias por los recuerdos. Estás lejos de ser olvidado”.

No faltaba un llavero de Batman, haciendo referencia a la afición de Perry por el superhéroe, a quien solía mencionar llamándose a sí mismo “Mattman”.

El mausoleo, conocido como Sanctuary of Treasured Love, agrupa los restos de otras figuras como Michael Clarke Duncan, Carrie Fisher y Debbie Reynolds.

En las inmediaciones descansan también personalidades como Bette Davis, Liberace, Ronnie James Dio y Freddie Prinze.

A poca distancia se encuentra la tumba de John Aniston, padre de Jennifer Aniston, colega y amiga cercana de Perry en la serie.

La autopsia del actor determinó que su muerte fue causada por "efectos agudos de ketamina", originando una investigación sobre la red de distribución de la droga (Jordan Strauss/Invision/AP)

Matthew Perry fue hallado sin vida en el jacuzzi de su domicilio en Los Ángeles el 28 de octubre de 2023.

La autopsia determinó que la causa fue “efectos agudos de ketamina”, sustancia que le había sido prescrita en un principio, pero que terminó obteniendo de manera ilícita cuando la dosis médica dejó de ser suficiente.

Las investigaciones federales detallaron la existencia de una red de distribución de ketamina que involucraba a médicos, asistentes y traficantes.

El doctor Mark Chavez fue sentenciado a ocho meses de arresto domiciliario y tres años de libertad supervisada tras admitir que había obtenido ketamina con recetas fraudulentas y la vendió al doctor Salvador Plasencia, quien a su vez proveía la droga a Perry.

Plasencia recibió una condena de treinta meses de prisión federal luego de declararse culpable por distribución de la sustancia.

El doctor Mark Chavez y Salvador Plasencia fueron condenados por proveer ketamina a Matthew Perry mediante recetas fraudulentas, involucrando a médicos y traficantes (Foto AP/Damian Dovarganes)

Los documentos judiciales indican que el asistente de Perry, Kenneth Iwamasa, colaboró con los médicos para suministrar al actor más de USD 50.000 en ketamina durante las semanas previas a su fallecimiento.

Otros implicados, entre los que destaca una traficante apodada “Ketamine Queen”, aguardan aún la sentencia de los tribunales.

El impacto emocional de la muerte de la estrella fue inmediato entre sus compañeros de Friends. En un comunicado conjunto, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer expresaron:

“Fuimos más que compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida inconmensurable”.

Más tarde, cada uno compartió homenajes individuales. En agosto de 2025, Aniston reflexionó sobre la dura batalla de Perry contra la adicción.

Los compañeros de "Friends" expresaron su dolor por la pérdida de Matthew Perry y recordaron la batalla del actor contra la adicción (Warner Bros.)

“Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos, pero casi sentíamos que llevábamos tiempo despidiéndonos de Matthew porque su batalla contra la enfermedad fue muy difícil para él”, señaló.

En sus memorias publicadas en 2022 bajo el título Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, el propio Matthew Perry describió sus años de adicción y los intentos de sus colegas para ayudarlo.

Perry relató cómo Aniston fue la primera en enfrentarlo directamente, diciéndole: “Podemos olerlo”, lo que lo llevó a reconocer la gravedad de su situación.

A pesar de las dificultades, el actor se convirtió en un defensor de los tratamientos para la adicción, llegando a convertir su casa de Malibú en un centro de rehabilitación conocido como Perry House.

El vínculo con Friends se mantuvo vigente incluso años después de su último episodio, con una reunión especial en 2021 para HBO Max donde el elenco volvió a compartir anécdotas y emociones.