Condenan a segundo médico por venta ilegal de ketamina vinculada a la muerte de Matthew Perry

El médico Mark Chavez enfrenta sentencia tras admitir haber vendido ketamina obtenida de forma fraudulenta, involucrando así a cinco acusados por la muerte de Matthew Perry (AP/REUTERS)

El caso por la muerte de Matthew Perry, actor conocido por su papel como Chandler Bing en la serie Friends, sumó un nuevo episodio con la sentencia a un segundo médico relacionado con la distribución ilegal de ketamina.

Según informó ABC News, Mark Chavez, uno de los cinco acusados en la causa, aguarda condena tras declararse culpable de conspirar para distribuir ketamina a través de prescripciones fraudulentas, que finalmente llegaron a Perry en las semanas previas a su fallecimiento en octubre de 2023 en Los Ángeles.

La fiscalía precisó que Chavez vendió viales y pastillas de ketamina obtenidos sin consentimiento del paciente a otro médico, Salvador Plasencia, quien luego los revendió al actor.

Aunque ambos profesionales no suministraron la sustancia que provocó el deceso, el gobierno estadounidense sostiene que estaban al tanto de los riesgos que implicaba administrar ketamina a una persona con antecedentes de adicción, y que esto se realizaba fuera de un entorno controlado.

Salvador Plasencia fue condenado a dos años y medio de prisión tras admitir la venta ilegal de ketamina al reconocido actor estadounidense (REUTERS/David Swanson)

Mark Chavez enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión, aunque los fiscales solicitaron arresto domiciliario por seis meses, dos años de libertad supervisada y al menos 300 horas de servicio comunitario.

En los documentos judiciales, la fiscalía aseguró: “Al ser confrontado, el acusado aceptó su responsabilidad y acordó colaborar con la investigación del gobierno”.

Los abogados defensores de Chavez solicitaron únicamente tres años de libertad supervisada, describiendo su actuación en el caso como “limitada y periférica”, lejos de los eventos directos del 28 de octubre de 2023, día de la muerte de Perry.

También recalcaron que Chavez nunca tuvo contacto personal con el actor ni acudió a su domicilio, y que renunció voluntariamente a su licencia médica antes incluso de su detención.

Chavez perdió su licencia profesional y actualmente afronta una condena judicial (AP/Damian Dovarganes)

Tanto Chavez como Plasencia dejaron de ejercer la medicina tras declararse culpables.

De acuerdo con la declaración jurada firmada por Plasencia, el primer contacto con el actor ocurrió el 30 de septiembre de 2023, cuando un paciente le presentó a una persona de alto perfil “dispuesta a pagar en efectivo y grandes sumas por tratamiento con ketamina”.

Plasencia escribió a Chavez para adquirir el medicamento, intercambiando mensajes sobre cuánto cobrar a Perry, según reconstruyeron los fiscales.

Plasencia admitió que entregó veinte viales y pastillas de ketamina, junto con jeringas, a Perry y a su asistente, Kenneth Iwamasa, entre el 30 de septiembre y el 12 de octubre de 2023.

Durante ese lapso, Plasencia administró la droga en la casa del actor y dejó dosis a cargo del asistente.

La jueza Sherilyn Peace Garnett remarcó que los médicos aprovecharon la adicción de la estrella de "Friends", lo que agravó la tragedia ocurrida en 2023 (Brian Ach/Invision/AP)

El primer condenado y otros implicados

En la primera sentencia del caso, la jueza Sherilyn Peace Garnett, en una audiencia realizada en Los Ángeles y citada extensamente por CNN, impuso a Salvador Plasencia dos años y medio de prisión, además de dos años en régimen de libertad supervisada.

La magistrada destacó que, si bien no entregó la ketamina fatal, “usted y otros contribuyeron a que el señor Perry continuara con su adicción a la ketamina”, y añadió: “Aprovechó la adicción de Perry para beneficio propio”.

Al declarar ante la Corte, familiares de Perry manifestaron el impacto de la muerte del actor. “El mundo llora a mi hermano. Era el amigo favorito de todos”, expresó su hermana Madeleine Morrison en declaraciones recogidas por CNN.

Perry había recurrido de forma legal a la ketamina como tratamiento experimental para la depresión, pero al encontrar restricciones por parte de su médico habitual, recurrió a otros proveedores, admitió la defensa de Plasencia durante el proceso.

Matthew Perry recurrió a tratamientos experimentales con ketamina para la depresión, pero las restricciones legales lo llevaron a buscar fuentes no autorizadas (REUTERS/Fred Prouser FP/JV)

Durante la instrucción del caso, Plasencia aceptó ante la Fiscalía su culpabilidad en cuatro cargos por distribución ilegal de ketamina, y reconoció haber calificado a Perry de “idiota” en mensajes de texto enviados a Chavez, sugiriendo que podía sacarle provecho económico, según registros judiciales.

El acuerdo de culpabilidad contemplaba la desestimación de cinco cargos adicionales y dejaba la sentencia a criterio de la jueza.

Por su parte, el asistente Kenneth Iwamasa admitió en documentos judiciales que suministró ketamina el día del fallecimiento de Perry y se declaró culpable de conspirar para distribuir ketamina con resultado mortal. Está previsto que reciba sentencia en enero de 2026 y enfrenta hasta 15 años de prisión.

Otros dos acusados, Erik Fleming y Jasveen Sangha, también reconocieron cargos por distribución de ketamina.

El apodo “La Reina de la Ketamina” recayó sobre Jasveen Sangha, quien admitió la distribución de decenas de viales a través de intermediarios (Instagram/jasveensangha)

Sangha, apodada “La Reina de la Ketamina”, está señalada como responsable de proveer 51 viales de la sustancia vendidos a Perry en octubre de 2023, a través de Fleming, quienes entregaron las dosis al asistente Iwamasa.

Ambos serán sentenciados durante 2026 y afrontan penas que oscilan entre 25 y 65 años de cárcel, según los cargos asumidos.

Matthew Perry fue hallado sin vida a los 54 años en la residencia de Los Ángeles donde vivía. La causa apuntó a una sobredosis de ketamina, un anestésico que el actor utilizaba como parte de un tratamiento experimental para la depresión.