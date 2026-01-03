De Diplo a Eugenio Derbez: las 30 celebridades que competirán en un nuevo video de MrBeast

Eugenio Derbez será uno de los representantes latinos en la competencia global organizada por MrBeast. (Composición/Prime Video/Agencias)

Jimmy “MrBeast” Donaldson arrancó el 2026 con uno de los anuncios más ambiciosos de su carrera digital. El creador de contenido más seguido del mundo confirmó el estreno de un video especial de caridad en YouTube, en el que más de 30 celebridades internacionales competirán por un premio de 1 millón de dólares destinado a causas benéficas.

El evento, organizado junto al actor y comediante Kevin Hart, se lanzará el miércoles 7 de enero de 2026, la misma fecha en la que Amazon Prime Video estrenará los primeros episodios de Beast Games 2, la segunda temporada de su exitoso reality de competencia.

El anuncio fue realizado por el propio MrBeast a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen grupal con varias de las figuras participantes. El cruce de famosos de la música, la TV, el deporte y otros rubros sorprendió a los fanáticos en las redes.

El YouTuber convocó a influencers, comediantes, músicos y actores (Instagram)

Las celebridades que MrBeast etiquetó en su post son las siguientes:

Josh Peck

Diplo

Steve-O

Tiffany Haddish

Marsai Martin

Alessia Cara

Cedric the Entertainer

Drew Taggart y Alex Pall (The Chainsmokers)

Luke Hemmings, Michael Clifford, Ashton Irwin y Calum Hood (5 Seconds of Summer)

Ally Brooke

Audrey Nuna

Brie García

CarryMinati (youtuber indio)

Dwight Howard

Eugenio Derbez

Giada De Laurentiis

Hasan Minhaj

Howie Mandel

Jay Pharoah

Kevin Hart

Lil Rel Howery

Además, también fueron mencionados Matt Rife, Nikki Garcia, Paul Scheer, Sal Vulcano, Selma Blair, Yung Gravy y Yvonne Orji.

Aunque Paris Hilton fue etiquetada en la publicación, no se le ve la fotografía oficial. Por ello, se desconoce el alcance de su participación en este evento.

El video benéfico se estrenará el mismo día en que debutan los tres primeros episodios de Beast Games 2, la nueva temporada del reality que Donaldson creó junto a Tyler Conklin, Sean Klitzner y Mack Hopkins inspirándose en Squid Games.

MrBeast es el creador con más suscriptores en YouTube, con más de 451 millones a nivel global (Captura/Prime video)

En la primera edición, estrenada en 2024, el programa comenzó con 2000 participantes quienes luego del primer reto fueron reducidos a 1000.

De acuerdo con Parade, el formato tuvo un éxito comercial impresionante: superó los 50 millones de visualizaciones en solo 25 días y se convirtió en el programa no guionado más visto de Prime Video.

El reality de pruebas físicas también rompió 44 récord Guiness, incluidos el mayor premio en efectivo en un set de reality (5 millones de dólares) y el fondo total de premios más alto en la historia del formato.

La temporada 2, que se estrena el miércoles 7 de enero de 2026, presenta varios cambios importantes.

La competencia de caridad funcionará como evento especial para celebrar el regreso de Beast Games.(Prime Video)

Según Parade, el número de concursantes se reduce a 200, divididos bajo el concepto “Strong vs. Smart”: 100 de los competidores más fuertes del mundo irán contra 100 de las mentes más brillantes.

MrBeast, la mente detrás del proyecto, anticipó nuevos giros, desafíos físicos y mentales, y decisiones estratégicas que, en sus propias palabras, “van a volarle la cabeza a la gente”.

Los episodios se lanzarán de forma semanal hasta el 25 de febrero.