Yoko Ono, la única que dijo “no” a componer con John Lennon, según su hijo Sean

Sean Ono Lennon cuenta cómo su madre prefirió forjar su propio camino artístico, mostrando con humor el carácter singular de Yoko y su impacto en la historia de la música

A pesar de las colaboraciones musicales, Yoko Ono siempre prefirió mantener su independencia artística y seguir su propio camino creativo (EFE/PBS)

La dinámica familiar entre Sean Ono Lennon, Yoko Ono y John Lennon quedó plasmada en un tono humorístico cuando Sean afirmó que su madre “probablemente sea la única persona en el mundo que rechazaría a John Lennon como compañero de composición”.

Durante un episodio reciente de CBS Sunday Morning, el hijo del exintegrante de The Beatles compartió detalles acerca del papel de su madre en la carrera de su padre y la manera en que ella prefirió desarrollar su trabajo artístico.

Al responder sobre el estado de Yoko Ono, Sean explicó que, con 92 años, su madre se encuentra retirada y menos activa, lo que ha generado en él una sensación de responsabilidad respecto al repertorio artístico y musical familiar.

“Por eso siento mucha presión, realmente, para hacer lo mejor posible, porque ella marcó un estándar muy alto en la manera en que gestionó la música de mi padre y lo relacionado con The Beatles“, manifestó Sean en la entrevista con CBS Sunday Morning.

Sean Ono Lennon destacó con humor que su madre es la única persona que habría rechazado a John Lennon como compañero de composición (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Sean recordó que, aunque John y Yoko crearon varios discos juntos, ella siempre optó por seguir una senda independiente.

“Ella siempre ha sido una persona muy singular”, explicó, señalando que su padre tenía una disposición diferente.

“Él tenía a Paul [McCartney] para escribir, y después esperaba que mi mamá pudiera ser su compañera de composición. Me parece realmente gracioso que probablemente solo haya una persona en el mundo que rechazaría a John Lennon como compañero de composición, y esa es mi mamá”, expresó Sean, resaltando la independencia de Yoko Ono.

En el mismo diálogo, Sean describió que ahora cumple la función de custodio del legado de su familia, aunque puntualizó: “Obviamente el mundo también es custodio de ese legado”.

Yoko Ono, viuda del exBeatle, se mantiene retirada de la vida pública a sus 92 años (Mediapunch/Shutterstock)

Según sus palabras en CBS Sunday Morning, “solo hago lo posible para asegurarme de que la generación más joven no olvide a The Beatles, ni a John y Yoko. Así es como lo veo".

Para Sean, esa tarea corresponde a un compromiso personal: “Mis padres me dieron tanto que creo que lo mínimo que puedo hacer es tratar de apoyar su legado durante mi vida. Siento que se lo debo. Es algo personal”, aseguró.

Sobre el legado de sus padres, Sean utilizó las palabras “paz y amor”, aunque aclaró que va más allá de esos conceptos: “No se trata solo de paz y amor. Es una actitud hacia el activismo, que se realiza con humor y con amor”, detalló.

Sean Ono Lennon asumió el rol de custodio del legado de sus padres y de The Beatles, advirtiendo que la sociedad también comparte esta tarea (Instagram/Sean Ono Lennon)

Los Beatles y las nuevas generaciones

Sean Ono Lennon expresó su preocupación sobre el futuro del legado de The Beatles y su presencia en la cultura global.

En conversación con Rolling Stone, reconoció que es posible que “las generaciones más jóvenes” no tengan presente a la influyente banda de Liverpool.

Cuando se le preguntó si consideraba probable que los más jóvenes llegaran a no recordar al cuarteto de Liverpool, respondió: “¿Olvidarlos? Sí, en realidad lo creo”, y añadió, “antes nunca lo había pensado así”.

Sean explicó que, pese a la vigencia de discos como ‘Please Please Me’ (1963) o ‘Let It Be’ (1970), el paso del tiempo, la aparición de nuevas tecnologías y los cambios sociales podrían modificar el lugar de la banda en la memoria colectiva.

Este desafío, según Sean, refuerza su compromiso por mantener la obra de sus padres, tanto a través de su presencia pública como de proyectos como el cortometraje animado ‘War Is Over!’, que realizó en 2023 junto a Dave Mullins y que fue reconocido con un premio Oscar.

El compromiso de Sean con la memoria de John Lennon y Yoko Ono incluye acercar su legado a las nuevas generaciones y proyectos como el cortometraje animado premiado "War Is Over!" (Viking Children’s Books via AP)

El film, inspirado en la canción “Happy Xmas (War Is Over)”, compuesta por John Lennon y Yoko Ono en 1971, busca acercar el mensaje pacifista de sus padres a nuevas audiencias.

