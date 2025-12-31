Un nombre, una disputa legal y dos trayectorias enfrentadas: así Angelina Jolie y Omnaia Jolie Abdou definen la titularidad de ‘Atelier Jolie’

La disputa legal entre Angelina Jolie y Omnaia Jolie Abdou por la marca Atelier Jolie enfrenta proyectos artísticos en Nueva York y Pensilvania - (REUTERS/Manon Cruz)

Angelina Jolie enfrenta una batalla legal en Estados Unidos por los derechos de la marca Atelier Jolie, en un conflicto que la opuso a la artista y curadora Omnaia Jolie Abdou. El litigio, que puso en juego el futuro del reconocido nombre en el ámbito cultural estadounidense, involucra dos proyectos con trayectorias y objetivos distintos, ubicados en las ciudades de Nueva York y Pensilvania.

El caso cobró notoriedad pública, no solo por la participación de una figura internacional como Jolie, sino también por el trasfondo histórico y simbólico del edificio que alberga su centro cultural.

La disputa se centra en la utilización de la denominación Atelier Jolie, luego de que Angelina Jolie y su hija Zahara fundaron en 2023 su propio espacio en el número 57 de Great Jones Street, en el East Village de Nueva York.

El edificio, erigido en el siglo XIX, tuvo múltiples usos a lo largo de su historia: primero funcionó como establo, después fue sede de la banda Five Points y más tarde refugio y estudio de célebres figuras del arte contemporáneo, como Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat.

Jolie decidió establecer allí su centro cultural para conectar con esa herencia, lo que potenció el valor simbólico del lugar. Así, el Atelier Jolie neoyorquino consolidó un centro multicultural con tiendas de ropa, café turco, pastelería siria y talleres dirigidos a sastres y artesanos de comunidades subrepresentadas. La relevancia histórica y la fuerte identidad artística del inmueble incrementaron el interés público y mediático sobre el conflicto, lo que acentuó la repercusión de la causa.

Sin embargo, la existencia previa de un proyecto homónimo en Pensilvania fue el eje de la demanda. Omnaia Jolie Abdou fundó en 2021 su propio Atelier Jolie en aquel estado.

Según la oposición legal presentada por Abdou, la marca identificó y promovió bienes y servicios vinculados a estudios de arte y diseño que exhibieron sus creaciones: piezas de arte personalizadas, ropa de lujo, pinturas, esculturas, cerámica, grabados, carteles y otros productos originales.

El sitio web de este espacio promocionó la apertura de una nueva sede en Easton, prevista para febrero de 2025. Entre las piezas más reconocidas figuró “Derrière”, una vasija de 38 centímetros inspirada en el cuerpo femenino, con un precio de $497 dólares.

El origen formal del conflicto residió en la solicitud de marca registrada que Jolie presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Abdou respondió con una oposición, en la que argumentó un uso anterior y continuado del nombre Atelier Jolie en el ámbito artístico y comercial.

Según detalló The Sun, los abogados de Abdou subrayaron la coincidencia de denominación y enfoque artístico entre ambos proyectos, por lo que solicitaron que se rechazara el registro a favor de la actriz.

Además, la artista sostuvo que su marca contaba con reconocimiento dentro del sector y que la llegada de Jolie al mercado podía afectar su identidad y posicionamiento. Por su parte, la defensa de la actriz afirmó que no existió competencia efectiva entre los dos establecimientos ni posibilidad de confusión para el público.

Alegó que las propuestas, servicios y escalas de ambos proyectos eran diferentes y que la proyección del centro de Nueva York no compitió con la desarrollada por Abdou en Pensilvania. Los abogados de Angelina recalcaron que resultaba prácticamente imposible que surgiera un riesgo de confusión entre los dos espacios, ya que cada uno respondió a públicos y objetivos distintos.

Hasta el momento, la causa permanece sin una resolución definitiva y ninguna de las partes emitió declaraciones sobre los últimos requerimientos judiciales. La incertidumbre sobre el futuro uso de la marca se mantuvo, y el desenlace podría sentar un precedente relevante en el ámbito de la propiedad intelectual y el arte.

En cuanto a la actividad de ambos espacios, el Atelier Jolie de Angelina Jolie en Manhattan se perfiló como un centro de educación artística, donde se desarrollaron clases, talleres, residencias y exposiciones enfocadas en la cocreación y el intercambio cultural.

Entre las actividades recientes destaca una exposición del fotógrafo Jeremy Dennis, miembro de la Nación Indígena Shinnecock, así como la presentación de arte para vestir creado por diseñadores internacionales como L’enchanteur y la marca afgana Zarif.

La controversia surge tras la solicitud de marca registrada de Angelina Jolie, frente a la oposición de Abdou basada en uso previo y reconocimiento artístico

En paralelo, el Atelier Jolie de Pensilvania promovió las colecciones y trabajos originales de Omnaia Jolie Abdou, fortalecie su identidad dentro del entorno artístico local y preparó la inauguración de una nueva sede en Easton.

De acuerdo con The Sun, las negociaciones entre los equipos legales de ambas partes abrieron la posibilidad de un acuerdo que podría incluir una compensación económica y permitir a Angelina Jolie conservar el uso del nombre Atelier Jolie.