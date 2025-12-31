Entretenimiento

Estos son los 15 músicos mejor pagados de 2025

The Weeknd, Taylor Swift y Beyoncé lideran una lista que refleja giras millonarias

Lady Gaga y The Weeknd
Lady Gaga y The Weeknd son parte del top 15 de músicos mejor pagados. (Composición fotográfica: REUTERS/AP)

El 2025 se consolidó como un año histórico para la industria musical, con artistas que lograron cifras de ingresos inéditas gracias a álbumes, giras y acuerdos estratégicos. Desde ventas millonarias de música hasta contratos innovadores, estas estrellas definieron el panorama global del entretenimiento.

A continuación te dejamos la lista de los 15 artistas que más ganancias generaron este año con su música, según la revista Forbes.

15. Lady Gaga

Lady Gaga recaudó más de
Lady Gaga recaudó más de 100 millones de dólares con su gira. (Charles Sykes/Invision/AP)

Ganancias en 2025: 52 millones de dólares

Lady Gaga lanzó su álbum Mayhem, debutando en el número 1 del Billboard 200 y ganando su decimocuarto Grammy. La gira The Mayhem Ball recaudó más de 100 millones de dólares en su primera etapa.

14. Metallica

La gira de Metallica, M72,
La gira de Metallica, M72, recaudó 40 millones de dóalres. (FOTO:CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM)

Ganancias en 2025: 53 millones de dólares

La banda continuó con la gira mundial M72, presentándose en más de 30 ciudades y recaudando cerca de 40 millones de dólares entre conciertos y merchandising.

13. Tyler, The Creator

Tyler, The Creator impulso sus
Tyler, The Creator impulso sus ganancias gracias a la venta de sus discos. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ganancias en 2025: 53 millones de dólares

Tyler, The Creator tuvo la segunda gira de rap más taquillera del año, generando 174.5 millones de dólares. Lanzó su noveno álbum, Don’t Tap the Glass, y vendió 197 mil unidades equivalentes a álbumes en su primera semana, lo que lo llevó al puesto número 1 en el Billboard 200 por cuarta vez en su carrera.

Para fines de este año, Forbes estimó que el artista de 34 años vendió 9.75 millones de unidades equivalentes a álbumes a nivel mundial en toda su discografía, generando alrededor de 25 millones de dólares en regalías netas.

12. Ed Sheeran

Ed Sheeran logró recaudar 875.7
Ed Sheeran logró recaudar 875.7 millones de dólares en su última gira. (REUTERS/Steve Marcus)

Ganancias en 2025: 60 millones de dólares

Ed Sheeran concluyó su gira de cuatro años $+=÷× Tour, recaudando 875.7 millones de dólares. Tras el lanzamiento de su álbum Play, comenzó el Loop Tour en apoyo del disco, con fechas programadas para 2026.

11. Post Malone

En 2025, Post Malone alcanzó
En 2025, Post Malone alcanzó ganancia por 62 millones de dólares. (Kevin Jairaj-Imagn Images)

Ganancias en 2025: 62 millones de dólares

Durante su Big Ass Stadium Tour, Post Malone generó 197.8 millones de dólares y celebró su cumpleaños con un show de entradas agotadas, consolidando su presencia en estadios internacionales.

10. Bad Bunny

Bad Bunny fue nombrado Artista
Bad Bunny fue nombrado Artista Global Top de Spotify este 2025. (REUTERS/Henry Romero)

Ganancias en 2025: 66 millones de dólares

El cantante puertorriqueño fue nombrado Artista Global Top de Spotify, acumulando 19.8 mil millones de reproducciones. Su residencia No Me Quiero Ir de Aquí y su participación en el Super Bowl LX impulsaron sus ingresos en 2025.

9. Zach Bryan

Zach Bryan firmó un acuerdo
Zach Bryan firmó un acuerdo con Warner Records valorado en 350 millones de dólares. (Captura de video: YouTube)

Ganancias en 2025: 70 millones de dólares

El artista country firmó un acuerdo con Warner Records valorado en 350 millones de dólares y recaudó más de 20 millones adicionales con su gira Quittin’ Time, consolidándose como uno de los músicos más exitosos del género.

8. Chris Brown

La gira de Chris Brown,
La gira de Chris Brown, "The Breezy Bowl XX Stadium", recaudó 285 millones de dólares (REUTERS/Danny Moloshok)

Ganancias en 2025: 74 millones de dólares

Chris Brown ganó su segundo Grammy por 11:11 Deluxe y finalizó la gira The Breezy Bowl XX Stadium, que recaudó 285 millones de dólares en cuatro meses. Entre ingresos por gira y regalías, Forbes estima que obtuvo 73 millones de dólares en 2025.

7. Drake

Drake logró más de 50
Drake logró más de 50 millones de dólares en streaming. (Alonzo Adams-USA TODAY Sports)

Ganancias en 2025: 78 millones de dólares

El artista canadiense comenzó el año de gira por Oceanía y lanzó el álbum colaborativo $ome $exy $ongs 4 U. Ofreció más de 40 conciertos, recaudando unos 30 millones de dólares, y generó aproximadamente 50 millones adicionales por streaming de su catálogo de ocho álbumes.

6. Shakira

Shakira logró que su gira
Shakira logró que su gira Las Mujeres Ya No Lloran se convirtiera en la más taquillera . (Instagram)

Ganancias en 2025: 105 millones de dólares

La cantante colombiana logró que su gira Las Mujeres Ya No Lloran se convirtiera en la más taquillera de música latina realizada por una mujer, con ingresos de 327.4 millones de dólares. Durante el tour, compartió emotivos momentos familiares con sus hijos en el escenario, fortaleciendo su conexión con el público.

5. Coldplay

Coldplay logró recaudar más de
Coldplay logró recaudar más de 375 millones de dólares con su última gira. (Europa Press)

Ganancias en 2025: 105 millones de dólares

La banda británica continuó su gira mundial Music of the Spheres, con cerca de 50 conciertos en estadios de Asia, Norteamérica y Oriente Medio. Con una recaudación estimada de 375 millones de dólares, Coldplay consolidó su posición como uno de los grupos de rock más taquilleros a nivel global.

4. Kendrick Lamar

Kendrick Lamar encabezó el show
Kendrick Lamar encabezó el show de medio tiempo del Super Bowl 2025. (AP foto/Matt Slocum)

Ganancias en 2025: 109 millones de dólares

El rapero encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX y realizó la gira Grand National Tour junto a SZA, recaudando 358,7 millones de dólares. Su álbum de 2024, GNX, vendió más de un millón de unidades en EE. UU. en 2025, marcando un hito como primer álbum de hip-hop en lograrlo en el año.

3. Beyoncé

Beyoncé oficialmente se convirtió en
Beyoncé oficialmente se convirtió en millonaria este 2025. (AP/Susan Walsh)

Ganancias en 2025: 148 millones de dólares

Queen Bey se convirtió oficialmente en multimillonaria tras su gira Cowboy Carter Tour de 32 conciertos, que generó 407,6 millones de dólares en ingresos y estableció récords de recaudación en estadios.

La estrategia de miniresidencia y la selección de solo nueve ciudades permitieron a Beyoncé superar los 400 millones en tiempo récord y consolidar su posición entre los músicos más exitosos de la historia.

2. Taylor Swift

Taylor Swift rompió récords de
Taylor Swift rompió récords de venta con su último disco. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP)

Ganancias en 2025: 202 millones de dólares

La superestrella del pop entró en una nueva era con The Life of a Showgirl, su duodécimo álbum de estudio, que rompió récords de ventas en 2025, incluyendo las mayores ventas en la primera semana de un álbum en la historia. Su gira The Eras Tour y un acuerdo con Disney+ por un documental sobre la gira le generaron ingresos adicionales estimados en 80 millones de dólares.

Taylor Swift también realizó una jugada estratégica al recomprar los derechos de sus primeros seis álbumes, consolidando su control sobre su catálogo y ampliando su legado financiero y artístico. Las ventas de su música en 2025 alcanzaron 14.7 millones de unidades equivalentes a álbumes, más del doble que el segundo artista más vendido.

1. The Weeknd

The Weeknd fue el músico
The Weeknd fue el músico mejor pagado en 2025. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Ganancias en 2025: 298 millones de dólares

Abel Tesfaye, conocido como The Weeknd, cerró el año con el récord de mayor ingreso entre músicos gracias a un año cargado de logros. Lanzó su sexto álbum de estudio, Hurry Up Tomorrow, en enero, debutando en el número 1 de la lista Billboard 200 con 490.500 unidades equivalentes a álbumes vendidas en la primera semana.

Su gira After Hours Til Dawn superó los mil millones de dólares en ingresos brutos, convirtiéndose en una de las tres únicas giras en la historia en alcanzar esa cifra y en la de mayor recaudación para un artista masculino en solitario.

Además, The Weeknd vendió una participación en su catálogo a Lyric Capital, valorada en aproximadamente mil millones de dólares, conservando el control creativo sobre sus grabaciones maestras.

