Nuevo teaser de “Avengers: Doomsday” muestra el regreso de Chris Hemsworth como Thor

Disney revela un nuevo adelanto de Avengers: Doomsday protagonizado por Chris Hemsworth en el papel de Thor Crédito: (X/Marvel)

Marvel Studios presentó el segundo teaser de Avengers: Doomsday, esta vez centrado en Thor, el dios del trueno interpretado por Chris Hemsworth.

El clip fue publicado en redes sociales este 30 de diciembre, y profundiza en una faceta más introspectiva del personaje: muestra su angustia por el bienestar de su hija adoptiva mientras se alista para una batalla decisiva.

El teaser abre en un entorno sereno y luminoso: un bosque soleado que remite a la calma. Vestido con ropa casual y lejos del fragor del combate, Thor eleva una plegaria a su padre, el dios nórdico Odin.

En su monólogo, el personaje reflexiona sobre una vida marcada por el deber y la guerra, y confiesa que ahora está angustiado por la posibilidad de que Love, la niña que adoptó, pueda estar en peligro.

“Padre, toda mi vida respondí a cada llamado, al honor, al deber, a la guerra… pero ahora el destino me ha dado algo que nunca busqué: una hija cuya vida no ha sido tocada por la tormenta”, reza en medio del bosque.

Un nuevo vistazo a la quinta película de Los Vengadores (Marvel)

“Dame la fuerza de todos los padres, para que pueda luchar una vez más, derrotar a un enemigo más y vuelva a casa, junto a ella, no como guerrero sino como la calidez”, expresa a lo alto.

El teaser incluye un breve vistazo a Love, personaje que fue presentado al público en Thor: Love and Thunder (2022) y es interpretado por India Rose Hemsworth, hija del actor en la vida real.

Love es la hija del villano Gorr el Carnicero de Dioses, interpretado por Christian Bale. En la mencionada película, Gorr emprende una cruzada contra los dioses luego de que sus plegarias para salvar a su propia hija fueran ignoradas. Al final de su arco, renuncia a la venganza, logra resucitar a la niña y, antes de morir, le pide a Thor que la críe como si fuera suya.

Desde entonces, Love acompaña al dios del trueno en sus aventuras y empuña incluso el Stormbreaker, el icónico martillo-arma de Thor.

Love llega inesperadamente a la vida de Thor, y ahora él tiene la responsabilidad de protegerla (Marvel)

Por lo visto en el teaser, el personaje de Hemsworth se prepara para unirse nuevamente a los Avengers en combate contra Doctor Doom, quien será interpretado por Robert Downey Jr. El regreso del actor al UCM, ahora en el rol de uno de los villanos más icónicos de Marvel, es uno de los mayores atractivos de Avengers: Doomsday.

Por otro lado, Hemsworth ya había sido confirmado previamente como parte del elenco, junto a una extensa lista de figuras del universo Marvel.

Los nombres clave son Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke y Simu Liu. A ellos se suman los integrantes de los Cuatro Fantásticos: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

El evento cinematográfico también integrará al equipo de los Thunderbolts, con Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman.

Asimismo, se ha preparado un ambicioso cruce narrativo con el universo mutante de los X-Men: Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum y Rebecca Romijn serán parte del largometraje.

El enorme reparto incluye a Los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y Los Thunderbolts (Marvel Studios)

El segundo adelanto enfocado en el regreso de Thor llegó una semana después del primer teaser oficial de Avengers: Doomsday, estrenado durante las funciones de Avatar: fuego y ceniza y compartido por Marvel poco antes de Navidad. Ese primer avance estuvo centrado en Steve Rogers y confirmó el regreso de Chris Evans al UCM.

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. La historia se sitúa 14 meses después de los acontecimientos de Thunderbolts y será dirigida por Joe y Anthony Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. El guion está a cargo de Stephen McFeely y Michael Waldron.