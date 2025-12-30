La historia de la relación de Mel Gibson y Rosalind Ross

Mel Gibson y Rosalind Ross se conocieron en 2014 gracias a un proyecto cinematográfico. (Reuters)

Antes de iniciar su relación con Rosalind Ross, Mel Gibson atravesaba uno de los periodos más delicados de su vida pública. Tras su ruptura con Oksana Grigorieva, la pianista acusó al actor de de violencia doméstica y solicitó una orden de alejamiento, lo que desencadenó una investigación por parte de las autoridades de Los Ángeles.

Gibson negó las acusaciones más graves, pero el caso se volvió aún más explosivo cuando salieron a la luz grabaciones de llamadas telefónicas en las que el actor utilizaba un lenguaje agresivo y ofensivo.

El conflicto se trasladó rápidamente a los tribunales y ambos se enfrentaron en una dura batalla por la custodia de su hija, con acusaciones cruzadas y una exposición mediática constante.

Oksana Grigorieva afirmó haber sufrido daños físicos y emocionales, mientras que Mel Gibson y su equipo legal cuestionaron la credibilidad de su expareja y denunciaron un intento de extorsión.

Mel Gibson quedó marcado por su pleito legal con Oksana Grigorieva. (Sean Thorton/WENN.com)

En 2011, el enfrentamiento llegó a un punto de resolución parcial cuando Gibson aceptó un acuerdo extrajudicial. Según los términos conocidos, Grigorieva recibiría una compensación económica millonaria, además de una vivienda, a cambio de retirar una demanda civil y mantener ciertos aspectos del caso fuera del foco público.

Ese mismo año, Gibson evitó la cárcel tras aceptar un acuerdo con la fiscalía que incluía libertad condicional, asesoramiento y servicio comunitario, sin admitir formalmente los cargos más graves.

Las consecuencias del conflicto fueron profundas para el actor, ya que el caso consolidó una etapa de descrédito en Hollywood, donde durante años fue considerado una figura problemática y difícil de respaldar comercialmente.

Aunque con el tiempo logró regresar parcialmente a la industria como director y actor. Es así que en 2014, Mel Gibson comenzó a trabajar en un nuevo proyecto cinematográfico con su casa productora, Icon Productions, y fue Rosalind Ross quien se encargó del guion.

Mel Gibson y Rosalind Ross comenzaron su relación en 2014, tras trabajar juntos. (AP)

Cabe destacar que Ross no provenía del circuito tradicional de celebridades. Su pasado como atleta de alto rendimiento en el mundo ecuestre le dio reconocimiento fuera del espectáculo, pues ganó una medalla de oro en los Juegos Ecuestres Mundiales de 2010.

Cuando fue contratada por Gibson, la escritora se había graduado recientemente de Emerson College, donde se especializó en literatura. Al poco tiempo, pese a que ella tenía 23 años y él 58 años en ese momento, conectaron rápidamente y Mel la llevó de vacaciones a su mansión en Costa Rica.

“En cuanto a la edad y las relaciones, es solo un número. Ella ya es adulta y nos caemos bien”, declaró el artista durante una entrevista con The Mirror.

A lo largo de los años, ambos han optado por una convivencia discreta, aunque en ocasiones asistían juntos a alfombras rojas.

En 2017, Mel Gibson y Rosalind Ross dieron la bienvenida a su primer hijo, pese a no estar casados y la pareja lo llamó Lars. Además de Lars, Gibson tiene ocho hijos mayores. Comparte a Hannah, Christian, Edward, William, Louis, Milo y Thomas, con su exesposa Robyn Moore, y a su hija Lucia, de 16 años, con Oksana Grigorieva.

Mel Gibson y Rosalind Ross tuvieron a su primer hijo en 2017. (The Grosby Group)

Sin embargo, tras más de una década de relación, los artistas hicieron pública su separación este 30 de diciembre de 2025. Según un dijeron en un comunicado exclusivo a PEOPLE, la pareja afirma que continuarán esforzándose en sus roles como padres por el bien de su único hijo,

“Aunque es triste que se termine este capítulo en nuestras vidas, fuimos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres que se pueda”, expresaron.