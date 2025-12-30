Entretenimiento

La historia de la relación de Mel Gibson y Rosalind Ross

Mel Gibson y Rosalin Ross dieron fin a su relación de más de una década con un comunicado conjunto

Guardar
Mel Gibson y Rosalind Ross
Mel Gibson y Rosalind Ross se conocieron en 2014 gracias a un proyecto cinematográfico. (Reuters)

Antes de iniciar su relación con Rosalind Ross, Mel Gibson atravesaba uno de los periodos más delicados de su vida pública. Tras su ruptura con Oksana Grigorieva, la pianista acusó al actor de de violencia doméstica y solicitó una orden de alejamiento, lo que desencadenó una investigación por parte de las autoridades de Los Ángeles.

Gibson negó las acusaciones más graves, pero el caso se volvió aún más explosivo cuando salieron a la luz grabaciones de llamadas telefónicas en las que el actor utilizaba un lenguaje agresivo y ofensivo.

El conflicto se trasladó rápidamente a los tribunales y ambos se enfrentaron en una dura batalla por la custodia de su hija, con acusaciones cruzadas y una exposición mediática constante.

Oksana Grigorieva afirmó haber sufrido daños físicos y emocionales, mientras que Mel Gibson y su equipo legal cuestionaron la credibilidad de su expareja y denunciaron un intento de extorsión.

Mel Gibson quedó marcado por
Mel Gibson quedó marcado por su pleito legal con Oksana Grigorieva. (Sean Thorton/WENN.com)

En 2011, el enfrentamiento llegó a un punto de resolución parcial cuando Gibson aceptó un acuerdo extrajudicial. Según los términos conocidos, Grigorieva recibiría una compensación económica millonaria, además de una vivienda, a cambio de retirar una demanda civil y mantener ciertos aspectos del caso fuera del foco público.

Ese mismo año, Gibson evitó la cárcel tras aceptar un acuerdo con la fiscalía que incluía libertad condicional, asesoramiento y servicio comunitario, sin admitir formalmente los cargos más graves.

Las consecuencias del conflicto fueron profundas para el actor, ya que el caso consolidó una etapa de descrédito en Hollywood, donde durante años fue considerado una figura problemática y difícil de respaldar comercialmente.

Aunque con el tiempo logró regresar parcialmente a la industria como director y actor. Es así que en 2014, Mel Gibson comenzó a trabajar en un nuevo proyecto cinematográfico con su casa productora, Icon Productions, y fue Rosalind Ross quien se encargó del guion.

Mel Gibson y Rosalind Ross
Mel Gibson y Rosalind Ross comenzaron su relación en 2014, tras trabajar juntos. (AP)

Cabe destacar que Ross no provenía del circuito tradicional de celebridades. Su pasado como atleta de alto rendimiento en el mundo ecuestre le dio reconocimiento fuera del espectáculo, pues ganó una medalla de oro en los Juegos Ecuestres Mundiales de 2010.

Cuando fue contratada por Gibson, la escritora se había graduado recientemente de Emerson College, donde se especializó en literatura. Al poco tiempo, pese a que ella tenía 23 años y él 58 años en ese momento, conectaron rápidamente y Mel la llevó de vacaciones a su mansión en Costa Rica.

“En cuanto a la edad y las relaciones, es solo un número. Ella ya es adulta y nos caemos bien”, declaró el artista durante una entrevista con The Mirror.

A lo largo de los años, ambos han optado por una convivencia discreta, aunque en ocasiones asistían juntos a alfombras rojas.

En 2017, Mel Gibson y Rosalind Ross dieron la bienvenida a su primer hijo, pese a no estar casados y la pareja lo llamó Lars. Además de Lars, Gibson tiene ocho hijos mayores. Comparte a Hannah, Christian, Edward, William, Louis, Milo y Thomas, con su exesposa Robyn Moore, y a su hija Lucia, de 16 años, con Oksana Grigorieva.

Mel Gibson y Rosalind Ross
Mel Gibson y Rosalind Ross tuvieron a su primer hijo en 2017. (The Grosby Group)

Sin embargo, tras más de una década de relación, los artistas hicieron pública su separación este 30 de diciembre de 2025. Según un dijeron en un comunicado exclusivo a PEOPLE, la pareja afirma que continuarán esforzándose en sus roles como padres por el bien de su único hijo,

“Aunque es triste que se termine este capítulo en nuestras vidas, fuimos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres que se pueda”, expresaron.

Temas Relacionados

Mel GibsonRosalind Rossestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

George Clooney recuerda la cinta que salvó su carrera después del desastre de ‘Batman & Robin’: “Me protegió el talento”

El actor recordó cómo pasó de interpretar a Batman a consolidarse como una figura clave del cine

George Clooney recuerda la cinta

“Harry Potter”: Harry Melling reflexiona sobre estar atado a su personaje de Dudley Dursley

El actor se sinceró sobre el impacto de crecer frente a las cámaras y su decisión de no quedar definido por su debut

“Harry Potter”: Harry Melling reflexiona

Poder, traición y violencia colonial: las claves de Taboo, la serie que busca desentrañar los secretos del imperio británico

La producción protagonizada por Tom Hardy se estrena en Netflix con una trama ambientada en el siglo XIX que explora conflictos históricos y rivalidades políticas en Inglaterra, según destaca Fotogramas

Poder, traición y violencia colonial:

Tras la muerte de Brigitte Bardot, solo quedan vivos tres personajes históricos de “We Didn’t Start the Fire”, el clásico de Billy Joel

La actriz francesa, considerada un ícono del cine francés, murió a los 91 años

Tras la muerte de Brigitte

Sufrió varios retrasos por la pandemia de COVID-19 y cuatro años después arrasa en Netflix: Todo sobre ‘Justicia Implacable’

El explosivo thriller protagonizado por Jason Statham se adueñó rápidamente del primer lugar en Estados Unidos

Sufrió varios retrasos por la
DEPORTES
Cristiano Ronaldo, a un paso

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

El Aston Villa del Dibu Martínez perdió 4-1 contra Arsenal y se alejó de la cima de la Premier League

Tras el caso Scarlato en River Plate, la AFA dejará de convocar a juveniles que se vayan al exterior por patria potestad

Otra estupenda actuación de Enzo Fernández en Chelsea: marcó un golazo y tuvo un “gesto de campeón del mundo” con un niño

“Espectaculares” maniobras y una peculiar respuesta tras lograr el trofeo: el detrás de escena de la carrera de kartings que ganó Scaloni

TELESHOW
Alejandra Maglietti habló de su

Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita luego de una década en el programa: “Siempre quise acompañar a Beto”

El álbum de Jimena Barón de vacaciones y en familia en Quequén: “Gracias a Dios por este equipo que tanto soñé”

Chano recordó su amistad con Jorge Lanata a un año de su muerte: “Estuvo en mis momentos más difíciles”

David Kavlin habló desde su internación tras sobrevivir a tres infartos: “Estoy con muchas ganas de vivir”

El provocativo video que subió Valeria Aquino luego de que le inhabilitaran la licencia de conducir

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué desaparecieron los “hobbits”

¿Por qué desaparecieron los “hobbits” de Flores hace 60.000 años? Un estudio resuelve el enigma

Crearon un mapa que revela dónde las olas de calor ponen en jaque al corazón en Argentina

Una explosión, un derrame masivo y 11 muertos: la trágica historia de Deepwater Horizon, el desastre ambiental que marcó al Golfo de México y el cine

Diez países occidentales pidieron que aumente el ingreso de ayuda en Gaza ante las lluvias e inundaciones

Tensión en Yemen: la fractura entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos redefine el equilibrio de poder en el Golfo de Adén