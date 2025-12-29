Entretenimiento

El doloroso adiós de Rachel Greenbush en ‘La familia Ingalls’ a sus 12 años: “Fue como perder a mi familia”

La exestrella infantil reveló que tardó años en comprender cuánto la afectó despedirse del elenco

Rachel Greenbush llegó a La familia Ingalls cuando apenas tenía 3 años, una edad a la que pocos niños pueden dimensionar el alcance de una producción televisiva de largo aliento.

Por eso, abandonar la serie a los 12 años —después de haber pasado prácticamente toda su infancia en el set— fue una experiencia mucho más dolorosa de lo que entonces pudo comprender.

Así lo confesó la actriz durante una reciente conversación con fans y colegas, en el marco del La familia Ingalls Final 50th Anniversary Reunion, celebrado el pasado 12 de diciembre en el Strathearn Historical Park, en Simi Valley, California.

Rachel y su hermana gemela, Sidney —hoy ambas de 55 años— compartieron el papel de Carrie Ingalls, la menor de la familia Ingalls y hermana del icónico personaje de Laura Ingalls Wilder, interpretado por Melissa Gilbert.

Aunque eran dos actrices, los créditos aparecían bajo un solo nombre: Lindsay Sidney Greenbush, lo que durante años hizo creer al público que se trataba de una sola intérprete.

Las gemelas se incorporaron al proyecto desde el piloto, un telefilme emitido en 1974, y cuando comenzó ñla primera temporada ya habían cumplido 4 años.

Durante el encuentro, moderado por Pamela Bob, coanfitriona del podcast La familia Ingalls 50, Rachel Greenbush reflexionó sobre lo complejo que fue asimilar el final de la serie, que concluyó en 1982 tras ocho temporadas.

“Hay algo muy extraño en la actuación y todos los actores lo saben, no es para siempre. Nunca sabes si la serie va a renovarse o no. Siempre estás con el alma en vilo, pensando: ‘¿Volvemos o no volvemos?’”, explicó.

Sin embargo, reconoció que una cosa es entenderlo de manera racional y otra muy distinta vivirlo emocionalmente. Por eso, cuando finalmente llegó el adiós, el impacto fue más profundo de lo que imaginaba

“Lógicamente sabes que esto puede terminar, pero tu corazón siente que nunca va a acabarse. Sientes: ‘Esto no se va a terminar jamás’. No creo que me diera cuenta de cuánto me afectó hasta que fui mucho mayor y empecé un proceso de reconciliación y autodescubrimiento”, dijo.

Tras dejar la serie, Rachel experimentó una ruptura abrupta con el mundo que había sido su hogar durante años.

“Todos se separaron y yo no volví a ver a nadie. Eso fue muy duro para mí, porque no me di cuenta de lo conectada que estaba con todos hasta muchos años después. Es como si tus padres se separaran y de pronto ya no vuelves a ver a tu familia”, confesó.

Y añadió: “Es casi una pérdida trágica, pero no me dejé admitirlo porque pensaba: ‘Así es esta profesión, esto es lo que hacemos’. Formas lazos muy profundos e intensos trabajando juntos todos los días, y cuando termina se supone que debes decir simplemente: ‘Bueno, fue bonito. Adiós’. Y eso es muy difícil”.

A esa sensación se sumó el desarraigo escolar. Mientras grababa la serie, Rachel asistía a clases en el set junto a hijos de miembros del equipo. Al terminar su participación, esa rutina también desapareció.

“De repente ya no iba a verlos más en la escuela. Incluso creo que me llevaba mejor con ellos que en mi escuela regular, porque entendían la industria”, señaló.

Pese al dolor, Greenbush reconoce que La familia Ingalls dejó una huella positiva y duradera en su vida. Asegura que la experiencia le inculcó valores como la responsabilidad y la confiabilidad.

“Si te digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer. Puedes contar conmigo. Eso lo aprendí en mi infancia, porque Michael Landon dependía de nosotros. Quería que estuviéramos preparados y que fuéramos actores responsables, aunque fuéramos pequeños”, afirmó.

Finalmente, destacó que las enseñanzas morales de la serie trascendieron la pantalla. “Las moralejas de La familia Ingalls inevitablemente se te pegan cuando creces haciendo el programa”, concluyó. Medio siglo después, esas lecciones siguen acompañándola, dentro y fuera de escena.

