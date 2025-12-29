“Cuando veo los episodios, se ven terribles. Son las peores actuaciones del mundo”, confesó Seth Rogen al recordar su paso por Freaks and Geeks

Seth Rogen reconoce que sus actuaciones en Freaks and Geeks le parecen las peores de su carrera, según confesó en una reciente entrevista (REUTERS/Aude Guerrucci)

Seth Rogen, uno de los nombres más reconocidos de la comedia estadounidense contemporánea, sorprendió al confesar que su desempeño en la serie de culto Freaks and Geeks le resulta hoy motivo de autocrítica.

En una entrevista reciente con Back Stage, el actor y guionista analizó sus primeros pasos en la televisión y evaluó su trabajo con una sinceridad poco común en figuras de su calibre. Al repasar los episodios emitidos en 1999, sostiene que sus propias actuaciones le parecen las peores de su carrera en comparación con el resto del elenco.

Una visión honesta de su aprendizaje actoral

Durante la entrevista, Rogen se refirió en detalle al enfoque que caracterizó a Freaks and Geeks. La serie, célebre por su retrato naturalista de la adolescencia estadounidense, apostaba por la autenticidad en cada escena.

La serie Freaks and Geeks apostó por la autenticidad y la naturalidad en la interpretación, marcando un hito en la comedia estadounidense de los años 90 Crédito: Freaks and Geeks (1999)

El actor, que interpretó a Ken Miller, explicó cómo el equipo alentaba a los intérpretes a dejar de lado la búsqueda constante del chiste y priorizar reacciones sinceras ante las situaciones que proponía el guion.

“Cuando veo los episodios, se ven terribles, como las peores actuaciones del mundo. Pero ese era el mantra del programa: actúa con normalidad. ¿Qué harías en esta situación? ¿Qué dirías? Los guionistas nos preguntaban qué diríamos realmente en esa situación. No: ‘¿Qué crees que será gracioso?’”, afirmó Rogen. Esta búsqueda de verdad alejada de lo predecible resultó, según el actor, un ejercicio desafiante desde el inicio.

Más allá de su juicio crítico personal, Rogen valoró la propuesta artística de la serie y el impacto positivo que tuvo en sus compañeros. Desde su punto de vista, la apuesta por la naturalidad favoreció interpretaciones memorables, aunque reconoció que solo logró ajustarse a esa premisa hacia el final de la única temporada, poco antes de la cancelación.

El enfoque de Freaks and Geeks priorizaba reacciones sinceras de los actores, alejándose de los chistes predecibles y los estereotipos televisivos Crédito: Freaks and Geeks (1999)

“Creo que esa actitud se impuso en toda la serie, por eso creo que las actuaciones son tan geniales. Excepto yo. Aunque mejoré hacia el final, justo a tiempo para que la cancelaran. Seguíamos decidiendo eso todos los días cuando rodábamos: ‘Haz lo que te resulte natural’”, recordó el actor.

El método de Freaks and Geeks y su legado en la comedia

Freaks and Geeks ocupó un lugar singular en la televisión de fines de los 90. Su apuesta por la verosimilitud y la renuncia a fórmulas convencionales de la comedia le valieron el rango de serie de culto, a pesar de haber sido cancelada tras una sola temporada. La breve existencia al aire de la serie no impidió que se convirtiera en un espacio fundamental para la formación de talentos que luego se destacaron en la industria del entretenimiento.

Además de Seth Rogen, el elenco incluyó figuras como Leslie Mann, James Franco y Judd Apatow, quien ejerció como productor y guionista. La serie consolidó vínculos artísticos clave y sentó las bases para la denominada Nueva Comedia Americana. Según analistas y público, la capacidad de darle voz a personajes genuinos y alejados de estereotipos dejó una huella profunda en el modo de hacer televisión.

Evolución profesional y técnica

Rogen subraya la importancia del aprendizaje técnico y el trabajo en equipo en su evolución profesional tras su paso por Freaks and Geeks (REUTERS/Aude Guerrucci)

Al reflexionar sobre su crecimiento como actor, Rogen enfatizó la relevancia del aprendizaje técnico a lo largo de los años. Para el actor, muchas habilidades —que en el inicio le resultaban ajenas— se integraron a su repertorio casi de forma inconsciente.

“Doy por sentado muchas de las tonterías cinematográficas que uno aprende con los años, y se olvida lo específicas que son”, explicó. El dominio del lenguaje audiovisual, la adaptación a registros diversos y la capacidad de improvisar se transformaron en competencias centrales de su carrera.

Por otra parte, Rogen mencionó el valor del trabajo en equipo y el aprendizaje compartido con colegas, elementos que enriquecieron su desarrollo temático y escénico. A lo largo de su trayectoria, tanto en trabajos en vivo como en animación, la puesta en práctica de esos recursos técnicos resulta esencial para afrontar desafíos nuevos en cada rol.

El impacto duradero de Freaks and Geeks

El legado de Freaks and Geeks se refleja en la influencia que ejerció sobre nuevas generaciones de creadores y en la televisión contemporánea Crédito: Freaks and Geeks (1999)

El paso por Freaks and Geeks fue mucho más que un primer crédito televisivo para Seth Rogen. Este proyecto, que catapultó a varios de sus protagonistas, supuso también un laboratorio artístico en el que se definieron estilos y estrategias distintivas dentro de la comedia de las últimas décadas.

Desde la perspectiva de Rogen, la incidencia de la serie se evidencia tanto en la proyección profesional de sus integrantes como en la influencia sobre nuevas generaciones de creadores.

La autocrítica de Seth Rogen pone en relieve no solo la humildad con la que revisa sus orígenes, sino también la importancia de la autopercepción en el proceso creativo. La naturalidad y honestidad a las que aspiraba Freaks and Geeks continúan siendo un norte para quienes buscan revolucionar el universo de la comedia. Sin duda, el recorrido iniciado allí marcó un antes y un después para quienes apostaron por la autenticidad y la innovación en la televisión estadounidense.