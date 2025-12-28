Entretenimiento

Enrique Iglesias y Anna Kournikova presentaron a su hijo recién nacido en una foto inédita

Días después de dar la bienvenida a su cuarto hijo, la pareja mostró por primera vez a su familia completa en una tierna foto

Guardar
Enrique Iglesias y Anna Kournikova
Enrique Iglesias y Anna Kournikova reunieron a sus cuatro hijos en una conmovedora foto. (Créditos: AP. Instagram)

Enrique Iglesias y Anna Kournikova han abierto una pequeña ventana a su vida privada tras convertirse en una familia de seis. A pocos días de dar la bienvenida a su cuarto hijo, el cantante español de 50 años y la extenista rusa de 44 años compartieron la primera imagen pública en la que aparecen juntos todos sus hijos.

La fotografía fue publicada de manera conjunta en Instagram el sábado 27 de diciembre y muestra a los cuatro niños reunidos alrededor del recién nacido.

El bebé aparece en el centro de la imagen, aparentemente dormido, mientras sus hermanos mayores —los mellizos Lucy y Nicholas, de 8 años, y su hermana Mary, de 5 años— lo rodean con gestos de ternura. La emotiva imagen fue acompañada por un breve mensaje de Anna Kournikova: “Mis rayos de sol”.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias
Anna Kournikova y Enrique Iglesias compartieron un momento especial con sus cuatro hijos. (Instagram)

El nacimiento del nuevo integrante de la familia tuvo lugar el pasado 17 de diciembre, aunque la pareja confirmó públicamente la noticia algunos días después, el 22, también a través de redes sociales.

En aquella ocasión, Kournikova compartió una fotografía del bebé envuelto en una manta y escribió: “Mi sol 12.17.2025”. Hasta el momento, Enrique Iglesias y la exdeportista no han revelado ni el nombre ni el sexo del recién nacido, manteniendo la discreción que ha caracterizado su relación desde sus inicios.

Cabe recordar que la pareja está junta desde 2001, cuando se conocieron durante la grabación del videoclip de “Escape”, uno de los temas más emblemáticos del cantante. Desde entonces, han construido una relación sólida y de bajo perfil, marcada por escasas apariciones públicas y contadas declaraciones sobre su vida personal.

Tras el nacimiento del bebé, una fuente cercana a la pareja aseguró a People que la nueva incorporación hizo que la temporada navideña fuera “aún más especial” para ambos. Según ese testimonio, Enrique y Anna han estado “flotando en el aire” desde la llegada del recién nacido y planean pasar las fiestas rodeados de su familia.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova
Enrique Iglesias y Anna Kournikova pasaron Navidad junto a sus hijos. (Instagram @enriqueiglesias)

“Será ocupado y caótico, como siempre, solo que un poco más, pero todo con alegría y amor. A los dos les encanta ser padres, y tener un cuarto hijo es el mejor regalo de Navidad”, afirmó el informante.

La noticia del embarazo había sido revelada por primera vez en agosto, cuando otra fuente cercana confirmó que la pareja estaba “muy feliz” por volver a convertirse en padres.

De acuerdo con ese relato, ambos han demostrado ser padres dedicados y comprometidos con la crianza de Lucy, Nicholas y Mary. “Disfrutan de las actividades y de todo lo que conlleva criar hijos”, explicó el informante, destacando que la vida familiar ocupa un lugar central en sus prioridades actuales.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias
Anna Kournikova y Enrique Iglesias han centrado su vida en sus hijos. (Instagram/Anna Kournikova)

Esa decisión también se ha reflejado en la carrera profesional de Enrique Iglesias. En los últimos años, el intérprete de “I Like It” ha reducido su agenda de giras para pasar más tiempo en casa.

Aunque sigue disfrutando de los escenarios, una fuente cercana señaló que cada vez le resulta más difícil alejarse de su familia, pues “ser papá es muy importante para él”

