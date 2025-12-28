Así fue la última aparición pública de Brigitte Bardot

La Brigitte Bardot Foundation confirmó la muerte de la icónica figura sin revelar detalles específicos (Valery HACHE / AFP)

El 28 de septiembre de 2024, Brigitte Bardot hizo su última aparición pública en Saint-Tropez. Ese día, coincidiendo con su 90º cumpleaños, fue fotografiada dentro de su automóvil, en una imagen discreta que se convirtió en el final de su presencia ante las cámaras, según documentó la prensa internacional.

Posteriormente, la Brigitte Bardot Foundation anunció su muerte el 28 de diciembre, sin revelar detalles sobre la fecha y el lugar exactos del deceso. La actriz tuvo una de las trayectorias más influyentes y polémicas del cine francés y del activismo a favor de los derechos de los animales.

Antes de esa última aparición, atravesó un periodo de salud delicada, lo que limitó de forma notable sus salidas públicas.

La estrella de cine y exmodelo ya había reducido sus actividades debido a problemas médicos que se agravaron en 2024. Fuentes del periódico francés Var-Matin informaron que Bardot permaneció hospitalizada casi tres semanas en Toulon, donde fue sometida a cirugía “por una enfermedad grave".

Los problemas de salud limitaron sus actividades públicas en los últimos años de su vida (Photo by Jack GUEZ / AFP)

Aunque la situación fue descrita como preocupante, también se indicó que se esperaba el alta hospitalaria en breve y el regreso de Brigitte Bardot a su residencia en Saint-Tropez.

En el año 2023, Bernard d’Ormale, esposo de Bardot, ya había señalado la fragilidad de su estado de salud y reveló que buscó atención médica de urgencia tras un episodio de dificultad respiratoria durante una ola de calor, según People.

Nacida en París en 1934, Bardot inició su carrera como modelo a los 15 años al aparecer en la portada de la revista Elle, y poco después debutó como actriz bajo la dirección de Marc Allégret.

Para 1952, la joven artista ya consolidó su entrada al cine con títulos como Crazy for Love y Manila, the Girl in the Bikini.

Los inicios de Bardot como actriz estuvieron marcados por su debut en la portada de Elle y sus primeros papeles bajo la dirección de Marc Allégret (AFP)

El salto a la fama internacional llegó en 1956 con la película Y Dios creó a la mujer, lo que la convirtió en un icono del cine francés.

La artista se retiró de la actuación en 1973, a los 39 años, para dedicarse a la causa animalista, estableciendo la Brigitte Bardot Foundation en 1986, centrada en la protección y bienestar animal.

La vida de Brigitte Bardot estuvo definida por su éxito actoral y compromiso con el activismo, aunque también atravesó desafíos personales y controversias públicas.

En diferentes momentos, enfrentó crisis de salud mental, incluida una tentativa de suicidio y un diagnóstico de cáncer de mama.

En una entrevista de 2010 a la revista FRANCE, confesó: “He estado realmente al borde del suicidio en varias ocasiones; es un milagro que siga viva”, un testimonio citado por People.

El activismo de la retirada actriz transformó la protección animal en Francia a través de la Brigitte Bardot Foundation (Valery HACHE / AFP)

Además, sus opiniones públicas condujeron a numerosas sanciones legales: en 2008 fue condenada en Francia por provocar discriminación y odio racial, tras escribir que “los musulmanes están destruyendo su país”, lo que le costó multas económicas y procesos judiciales.

En años recientes, sus declaraciones sobre el movimiento #MeToo volvieron a situarla en el centro de la polémica.

Bardot afirmó en una entrevista con Paris Match que “muchas actrices coquetean con los productores para conseguir un papel”.

Y continuó en su polémica declaración: “Luego, al contar la historia, afirman que fueron acosadas. En realidad, en lugar de beneficiarlas, solo las perjudica. La gran mayoría está siendo hipócrita y ridícula”.

En el ámbito personal, Bardot se casó en cuatro ocasiones a lo largo de su vida: con Roger Vadim (1952-1957), Jacques Charrier (1959-1962), Gunter Sachs (1966-1969) y, desde 2002, con Bernard d’Ormale.

La autobiografía de Brigitte Bardot reveló aspectos íntimos de su vida y su visión crítica sobre la fama y la maternidad (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Junto a Charrier tuvo a su único hijo, Nicolas-Jacques Charrier, nacido en París en 1960. Ante la maternidad, Bardot expresó de manera abierta su distancia respecto a ese rol, admitiéndolo tanto en entrevistas como en su autobiografía.