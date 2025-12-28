La extensa carrera de Brigitte Bardot en fotografías

Brigitte Bardot, icono del cine y activista animalista, murió a los 91 años en su residencia de Francia (AFP)

La noticia sobre la muerte de Brigitte Bardot, figura icónica del cine francés de las décadas de 1950 y 1960 y símbolo de la liberación sexual, provocó repercusiones inmediatas en la política y la cultura francesas. La Fundación Brigitte Bardot para la protección de los animales anunció que la actriz falleció a los 91 años en su residencia del sur de Francia. No se precisaron las causas de la muerte ni detalles sobre los servicios fúnebres.

Brigitte Bardot posa junto a su hermana Mijanou en una imagen de 1952 que refleja los inicios de su carrera artística a los 18 años (AFP)

Brigitte Bardot y Danny Kaye comparten un cigarrillo en los estudios de Joinville, París, una tarde de enero de 1959, en un encuentro que fusionó el glamour francés con el humor estadounidense (AFP)

Reconocida internacionalmente por su papel en Y Dios creó a la mujer (1956), Bardot se transformó en un emblema de sensualidad y rebeldía. Su imagen —cabello rubio alborotado, figura voluptuosa y actitud irreverente— se convirtió en el rostro de Marianne, símbolo nacional francés, apareciendo en estatuas, sellos y monedas desde 1969.

La estrella del cine francés visita Regent Street en Londres el 31 de octubre de 1963 (Evening Standard)

Un momento íntimo de Bardot durante la filmación de “Don Juan 73” en Estocolmo en 1972 (TT News Agency / AFP)

Tras retirarse del cine en 1973, Bardot se dedicó al activismo animalista, fundó una organización para la protección animal y denunció abusos como la matanza de focas y el uso de animales en laboratorios. “El hombre es un depredador insaciable. Mi antigua gloria no significa nada frente al sufrimiento de un animal”, declaró. En 1985, recibió la Legión de Honor por su labor en defensa de los animales.

La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot fue un ícono del cine y la moda de su país

Macron calificó a Bardot como una "leyenda" de su país (Europa Press)

Bardot también fue un ícono de la moda francesa (Photo by CENTRAL PRESS / AFP)

En sus últimos años, la imagen pública de Bardot cambió radicalmente. Sus declaraciones contra la inmigración y la comunidad musulmana provocaron condenas y multas por “incitación al odio racial” en tribunales franceses, principalmente por su oposición a rituales de sacrificio animal durante festividades religiosas. Su matrimonio con Bernard d’Ormale, exasesor del fundador del Frente Nacional, reforzó su alineamiento con la extrema derecha.

La actriz francesa Brigitte Bardot, acompañada por su novio, el cantante francés Sacha Distel, llega a la Ópera de París para asistir a un concierto de la famosa cantante Maria Callas, el 20 de diciembre de 1958 (Photo by AFP)

La actriz y activista pronuncia un discurso contra la caza de focas en el Consejo de Europa, en Estrasburgo, el 23 de enero de 1978 (AFP)

La artista participa en las elecciones presidenciales votando en Saint-Tropez en 1981 (Raph Gatti / AFP)

La actriz pasó sus últimos años retirada en Saint-Tropez, rodeada de animales y lejos del espectáculo, defendiendo una visión excluyente de la identidad francesa y vinculando su experiencia personal con el sufrimiento animal. “Puedo comprender a los animales cazados por la forma en que fui tratada. Lo que me ocurrió fue inhumano. Estuve rodeada constantemente por la prensa mundial”, confesó.

El 10 de febrero de 1982, Brigitte Bardot apoya la adopción de perros víctimas de maltrato en Gennevilliers (Gabriel Duval / AFP)

La causa de los gatos callejeros lleva a la célebre intérprete a reunirse con autoridades francesas en 1985 (Pierre Verdy / AFP)

Fotografías de Brigitte Bardot en una exposición en Boulogne-Billancourt, al oeste de París, el 25 de septiembre de 2009 (REUTERS/Charles Platiau)

Bardot saluda al papa Juan Pablo II en el Vaticano (Reuters)

El entonces alcalde de País, Jacques Chirac, base la mano de Brigitte Bardot, durante un festival animal en Vincennes, en octubre de 1990 (Photo by GILLES LEIMDORFER / AFP)

Bardot en el Senado de París el 20 de abril de 1989, defendiendo dos proyectos de ley sobre protección animal (Georges Bendrihem / AFP)

El 13 de septiembre de 1995, Brigitte Bardot es captada en París previo a su participación en un foro internacional sobre protección animal (REUTERS)

El compromiso con la causa animal la lleva a Rumania en 2001, donde discute soluciones para los perros sin hogar (REUTERS)

Brigitte Bardot sostiene uno de los 143 cachorros rescatados por aduanas en una perrera de Niza, el 28 de diciembre de 2005 (Valery Hache / AFP)

Los visitantes pasan junto al coche original de Brigitte Bardot, expuesto en Boulogne-Billancourt, al oeste de París en 2009 (REUTERS/Charles Platiau/File Photo)

La retirada actriz francesa sale del Palacio del Elíseo en París tras reunirse con el presidente Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007 (Eric Feferberg / AFP)

En 2018, Anne-Cécile Huprelle, coautora de las memorias de Brigitte Bardot, trabajó junto a la actriz para publicar libros sobre su vida y activismo (Ed. Plon)