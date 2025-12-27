La historia detrás del villancico que sostiene el éxito eterno de Wizzard

“I Wish It Could Be Christmas Everyday”

El clásico “I Wish It Could Be Christmas Everyday” continúa generando ingresos para la banda británica Wizzard más de cinco décadas después de su lanzamiento, consolidándose como una de las canciones navideñas más rentables de todos los tiempos.

Investigaciones recientes, detalladas por IndieHoy, revelan que el 97% de los ingresos por streaming del grupo en Spotify provienen exclusivamente de este tema, editado en 1973.

La canción que se volvió sinónimo de Navidad

Al escuchar los primeros segundos de “I Wish It Could Be Christmas Everyday”, un sonido de caja registradora anticipa el destino financiero del grupo. Aquella elección sonora, que en su momento fue definida como “un destello de cinismo en la fachada festiva” de la sociedad de consumo de los años 70, terminó siendo profética: la canción se transformó en la mayor fuente de ingresos de Wizzard, superando ampliamente al resto del repertorio de la banda.

Un análisis realizado por la compañía Dark Horse posiciona a Wizzard en la cima del ranking de “dependencia navideña”, ya que el 97% de sus reproducciones en Spotify corresponden a su música de época festiva. El estudio estima que esto representa cerca de GBP 430.000 (unos USD 545.000) en ingresos para la banda, aunque las cifras exactas no han sido divulgadas por las plataformas.

“En los primeros años de la década de 2000, casi no había canciones navideñas en el Top 40 durante la semana del número uno de Navidad. Eso ha cambiado de forma constante, y ahora estos temas dominan las listas, repitiéndose año tras año”, explicó Andrew Mitchell, director de relaciones públicas digitales en Dark Horse.

Según datos de Spotify, las diez canciones más populares de Wizzard suman 215 millones de reproducciones, de las cuales “I Wish It Could Be Christmas Everyday” representa 208 millones, es decir, aproximadamente el 97%. Este fenómeno demuestra cómo un solo éxito puede marcar la historia y la economía de una banda, convirtiéndose en su mayor activo con el paso del tiempo.

“I Wish It Could Be Christmas Everyday” se convirtió en el gran sostén económico de Wizzard: el clásico navideño concentra el 97% de sus reproducciones en Spotify y explica cómo un solo hit puede definir la historia —y las finanzas— de una banda (foto: Wikipedia)

El camino musical de Roy Wood y el nacimiento de Wizzard

Antes de formar Wizzard, el líder Roy Wood ya tenía una extensa trayectoria en la música británica. Fundó el grupo The Move, un referente del rock psicodélico, y en 1970 se asoció con Jeff Lynne y Bev Bevan para crear la Electric Light Orchestra, otra banda emblemática de la época.

La disolución formal de The Move llegó en 1972, el mismo año en que Wood dio vida a Wizzard, orientada hacia el glam rock.

Aunque “I Wish It Could Be Christmas Everyday” es el tema más reconocido del grupo, Wizzard también obtuvo otros éxitos como “Ball Park Incident” y “See My Baby Jive”. Sin embargo, ninguno logró igualar el impacto y la permanencia del villancico, que se integró al tejido cultural del Reino Unido.

“Hay algo levemente molesto en que este éxito anual opaque el resto de la obra de Wood”, opinó Alexis Petridis, jefe de crítica de rock y pop en The Guardian. Aun así, reconoció: “Escribir algo que se vuelve parte de la vida nacional es todo un logro”.

El dominio de los clásicos navideños en la era del streaming

El fenómeno de Wizzard no es un caso aislado. Los clásicos navideños han tomado por asalto las listas de éxitos en las plataformas de streaming, desplazando a lanzamientos recientes durante cada temporada festiva. “En los últimos años, al menos la mitad del Top 40 en Navidad suele ser igual al del año anterior”, señaló Mitchell de Dark Horse.

El caso de Wizzard ilustra cómo una sola canción puede garantizar la supervivencia económica de una banda a lo largo de décadas. La vigencia de “I Wish It Could Be Christmas Everyday” demuestra el poder de los clásicos navideños, que año tras año se convierten en una fuente inagotable de reproducciones y regalías.