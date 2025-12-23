La canción más sonada en Apple Estados Unidos este día

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. All I Want for Christmas Is You

Mariah Carey

El sencillo más reciente de Mariah Carey ya se vislumbra como un nuevo clásico. All I Want for Christmas Is You entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. FDO

Pooh Shiesty

FDO de Pooh Shiesty se mantiene en segundo lugar.

3. Underneath the Tree

Kelly Clarkson

Underneath the Tree de Kelly Clarkson es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Jingle Bell Rock

Bobby Helms

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bobby Helms. Quizás por esto es que Jingle Bell Rock debuta en el ranking directamente en el cuarto puesto.

5. Rockin' Around the Christmas Tree (Single)

Brenda Lee

Rockin' Around the Christmas Tree (Single), interpretado por Brenda Lee, continúa en el quinto lugar de la lista.

6. Last Christmas (Single Version)

Wham!

En sexto lugar, continúa Last Christmas (Single Version) de Wham!.

7. The Christmas Song (Merry Christmas to You)

Nat "King" Cole

La nueva producción de Nat "King" Cole se vende como pan caliente. Pasa del puesto 9 de ayer al 7 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

8. It's the Most Wonderful Time of the Year

Andy Williams

It's the Most Wonderful Time of the Year se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Andy Williams está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

9. Sleigh Ride

The Ronettes

Sleigh Ride de The Ronettes se ubica en la novena posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

10. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Dean Martin

Lo más nuevo de Dean Martin, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, entra directamente a la décima posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La experiencia Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Joshua Roberts)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.