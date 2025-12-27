Desde queso hasta cascadas: los regalos navideños más extravagantes que los famosos han dado a sus parejas

Los famosos han dado regalos poco comunes a sus parejas en Navidad (Instagram)

La Navidad es una de las celebraciones más extendidas a nivel mundial y, para muchas personas, representa un periodo asociado con la convivencia, el intercambio de obsequios y la expresión de afecto entre familiares, amistades y parejas.

En el mundo del espectáculo, las celebridades suelen destacarse no solo por su talento, sino también por su inclinación a dar obsequios deslumbrantes.

Como cuando Kim Kardashian sorprendió a su hija North West con un regalo especial para la Navidad de 2019. La socialité consiguió la icónica chaqueta de Michael Jackson, que fue usada por el cantante en una fiesta de Elizabeth Taylor y que adquirió un valor que superó los 65 mil dólares.

Kim Kardashian gastó más de 65 mil dólares en una chamarra de Michael Jackson para su hija North West (Créditos: Instagram/Kim Kardashian )

En este contexto, el acto de regalar adquiere un significado simbólico que va más allá del valor material. Sin embargo, los regalos navideños de los famosos suelen adquirir una dimensión pública distinta, especialmente cuando se trata de objetos poco comunes, de gran tamaño o con precios elevados.

A lo largo de los años, diversos personajes del entretenimiento, el deporte y la música han protagonizado titulares al compartir obsequios que llamaron la atención de los medios de comunicación.

A continuación, se exploran algunos de los presentes más impactantes que han recibido las parejas de las estrellas.

Nick Jonas y Priyanka Chopra

Uno de los casos más comentados en años recientes fue el protagonizado por Nick Jonas y Priyanka Chopra. En 2019, el cantante estadounidense decidió sorprender a su esposa con un regalo habitual para las fechas decembrinas: una moto de nieve.

El vehículo, un modelo Ski-Doo, tiene un costo aproximado de 12 mil dólares, de acuerdo con información difundida en distintos medios especializados. El obsequio se volvió tema de conversación luego de que Priyanka Chopra compartiera el momento en sus redes sociales.

En la publicación, la actriz expresó su entusiasmo por el regalo y agradeció públicamente a su esposo. “¡Santa condujo en mi bat móvil! ¡Aaaah! ¡Mi marido me conoce tan bien! Gracias bebé. ¡Te quiero!“, escribió en el pie de foto de la publicación que incluyó varias fotos del momento en el que recibió su presente.

Priyanka Chopra recibió de Nick Jonas una moto para nieve (Instagram/Priyanka Chopra)

David y Victoria Beckham

Otra pareja que ha figurado de manera constante en este tipo de recuentos es la conformada por David y Victoria Beckham. El exfutbolista y la diseñadora fueron relacionados durante años con el mundo de la moda y el lujo, lo que ha hecho que sus intercambios de regalos generen interés mediático.

En una Navidad de años anteriores, David Beckham obsequió a su esposa un bolso Hermès Birkin con un valor aproximado de 33 mil dólares. Este regalo fue ampliamente difundido debido a la exclusividad de la marca y a la popularidad del modelo dentro del mercado de artículos de lujo. Sin embargo, este no ha sido el único obsequio de alto valor que David ha entregado a Victoria.

En 2017, el exfutbolista elevó aún más el nivel al regalarle un Hermès Birkin Nilo Himalayan, considerado uno de los bolsos más caros del mundo. El precio estimado de este accesorio ronda los 100 mil dólares.

Otro regalo que causó revuelo fue cuando el exfutbolista le dio a la cantante un vibrador con base de diamantes valorado en alrededor de 1.8 millones de dólares. Además, en 2006, Beckham le dio a su esposa un collar de diamantes Bulgari de 8 millones de dólares para celebrar San Valentín.

David Beckham le regaló a su esposa la "bolsa más cara del mundo" para Navidad (Crédito: Grosby)

John Legend y Chrissy Teigen

No todos los regalos llamativos dentro del mundo de las celebridades están relacionados con joyas, accesorios o vehículos. En 2015, John Legend optó por un obsequio distinto para sorprender a su esposa, Chrissy Teigen. En lugar de un artículo de lujo tradicional, el músico le regaló una rueda gigante de queso parmesano.

El costo de este peculiar obsequio fue de aproximadamente tres mil dólares. De acuerdo con información compartida en su momento, el regalo respondía a un gusto personal de Chrissy Teigen, quien había manifestado en varias ocasiones su afición por este tipo de queso.

“¡John me regaló el sueño de mi vida para Navidad! ¡Una rueda de queso para echar pasta y risotto durante años! ¡Mi estrategia de servir en la mesa está a punto de ser genial! ¡Me voy a relajar con la familia! ¡Yuju!“, escribió en un post de Instagram.

John Legend le dio a Chrissy Teigen una rueda de queso parmesano (Instagram)

Brad Pitt y Angelina Jolie

El cine también ha aportado historias que se han mantenido en la memoria colectiva cuando se habla de regalos navideños poco comunes. Brad Pitt y Angelina Jolie, una de las parejas más mediáticas de Hollywood durante varios años, protagonizaron un episodio que destacó por el tipo de obsequio involucrado.

En una ocasión, la actriz le regaló a su ahora exesposo una cascada. El obsequio coincidió tanto con las celebraciones navideñas como con el cumpleaños del actor, quien cumple años en diciembre.

Aunque no hay cifras oficiales, los medios de comunicación estadounidenses estimaron que el valor del regalo es de 1.6 millones de dólares. Angelina le dio el lugar para que él construyera una casa inspirada en la famosa “Casa de la Cascada” (Fallingwater) de Frank Lloyd Wright, ya que a Pitt le encantaba esa arquitectura.

“Espera que esto sea un escondite para la familia. Brad ha soñado con una vivienda con el sonido de la cascada debajo de la casa. Brad siempre ha querido diseñar su propia casa. Quiere jugar con la luz y el cristal, y usar distintos niveles. Este es el regalo de todos los regalos”, dijo una fuente a New York Post.

Angelina Jolie le regaló a Brad Pitt una cascada natural (Charles Sykes/Invision/AP)

Mike Tyson y Robin Givens

En el ámbito deportivo, uno de los regalos navideños más caros de los que se tiene registro involucra al boxeador Mike Tyson y a la actriz Robin Givens. Antes de que su relación terminara de manera conflictiva.

Durante una Navidad, el deportista regaló a la artista una una bañera hecha de oro de 24 quilates, cuyo valor fue estimado en 2.2 millones de dólares. Sin embargo, tras su divorcio en 1989, Tyson optó vendiendo la tina por 1.2 millones de dólares, una cantidad menor a lo que había pagado originalmente.

Mike Tyson le dio a Robin Givens una tina hecha de oro (John Barrett/Shutterstock)