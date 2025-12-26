Jack Black confiesa que el rodaje de Anaconda fue como volver a sus inicios creativos junto a Paul Rudd

El regreso de Anaconda trae consigo una propuesta renovada que combina terror y comedia, con Jack Black y Paul Rudd como protagonistas principales. El filme, dirigido por Tom Gormican, permitió a ambos actores reencontrarse con las emociones y sueños que los impulsaron en sus primeros pasos en el cine.

La nueva versión de Anaconda combina terror y comedia con Jack Black y Paul Rudd encabezando el elenco principal REUTERS/Mario Anzuoni

Una experiencia personal en cada escena

Desde el inicio del rodaje, Jack Black identificó un fuerte vínculo entre la historia de la película y sus propias vivencias. “En cierto sentido, estamos interpretando versiones de nosotros mismos”, señaló Black, de 56 años, en una entrevista con People. Para el actor, filmar esta película resultó muy cercano a casa, ya que la trama se centra en amigos que buscan cumplir sus sueños. Black explicó: “Son estos amigos que van a cumplir sus sueños. Y eso es lo que siento cada vez que salgo a hacer una película”.

Paul Rudd reconoce que la narrativa de Anaconda lo conecta con su infancia y con la creatividad de hacer películas caseras REUTERS/Mario Anzuoni

Paul Rudd compartió un sentimiento similar, evocando los días en que, durante su infancia, grababa videos caseros con amigos. “Lo que hacíamos cuando éramos niños era hacer películas. Teníamos una videocámara y solíamos hacer pequeñas cosas graciosas. Eso es algo que llevo muy cerca del corazón”, afirmó Rudd. El actor reconoció que la narrativa de Anaconda lo conectó de inmediato con los recuerdos de creatividad y camaradería adolescente.

Entre la presión y el entusiasmo

El ambiente en el set de filmación combinó la exigencia de una producción de gran escala con auténticos momentos de diversión. Black destacó la originalidad de la propuesta bajo la dirección de Gormican: “Me encantan las películas de terror y me encantan las comedias. Encontrar una forma de entrar en ambos géneros en una mezcla buena y perfecta... como mantequilla de maní y mermelada, esos dos sabores que combinan bien, eso es algo especial. Me entusiasmó poder hacer algo así de original”.

Jack Black destaca el vínculo personal con el guion de Anaconda al relatar que interpreta versiones de sí mismo junto a Paul Rudd REUTERS/Mario Anzuoni

La selva amazónica, escenario de la trama, representó tanto un desafío como una fuente de disfrute particular. Black describió la presión constante que sentía durante la filmación: “En el fondo de tu mente piensas: ‘Este es el mejor trabajo, la mejor vida. No la arruines. No la arruines’”. El actor también reflexionó sobre la dinámica del set, donde la presencia de un equipo de cien personas y la estricta agenda de trabajo representaron un reto adicional. “Intentar divertirte cuando hay cien personas en el equipo y estás contra el tiempo... No es fácil”, señaló.

El valor del compañerismo y el trabajo en equipo

Paul Rudd complementó la visión de su colega al resaltar la importancia de la colaboración y el ánimo positivo, incluso frente a las dificultades. Recordó que, aunque las jornadas podían ser intensas y las altas temperaturas complicaban el trabajo, el objetivo común era fundamental: “Nos importa mucho”, subrayó Rudd. Para ambos actores, mantener el buen ánimo y disfrutar el proceso creativo resultó esencial para sobrellevar los días más exigentes.

Mantener el compañerismo y el ánimo positivo resultó clave para Jack Black y Paul Rudd, pese a la exigente agenda del rodaje REUTERS/Mario Anzuoni

El reparto de esta nueva entrega de Anaconda incluye también a Steve Zahn y Thandiwe Newton, quienes aportaron su talento y experiencia al proyecto. La dirección de Tom Gormican buscó rendir homenaje tanto al filme original de 1997 como al espíritu de aventura que caracteriza a quienes se inician en la industria del cine. Black y Rudd reafirmaron este enfoque en sus declaraciones a People, subrayando la importancia de revivir la pasión y el compañerismo que los marcó en sus inicios.

La magia detrás de las escenas memorables

Para los protagonistas, conseguir escenas memorables depende de la capacidad de relajarse y encontrar placer en el trabajo, incluso bajo presión. Black sostuvo que solo en ese estado de disfrute real puede surgir la magia especial que permanece en la memoria de quienes ven la película. Al compartir esta experiencia, ambos actores coinciden en que la autenticidad y la camaradería del elenco son claves para lograr un resultado inolvidable.

El filme dirigido por Tom Gormican tiene su estreno programado para el 25 de diciembre, generando expectativa entre fanáticos del cine REUTERS/Maja Smiejkowska

Con su estreno, la nueva versión de Anaconda promete atraer tanto a los seguidores de la franquicia original como a quienes buscan una historia que combine humor, terror y un homenaje a los sueños de juventud. El filme no solo revitaliza una saga emblemática, sino que también celebra el valor de perseguir pasiones y la importancia de los lazos que se forjan en el camino.