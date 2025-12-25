Murió Pat Finn, actor de ‘Friends’ y ‘The Middle’, tras una larga lucha contra el cáncer

Finn era un comediante destacado en el circuito de impro en Chicago. También fue parte de famosas sitcoms de los 90 y 2000 (Crédito: Imdb)

El actor y comediante estadounidense Pat Finn, quien fue parte de populares sitcoms como Friends, Seinfeld y The Middle, murió a los 60 años luego de una prolongada batalla contra el cáncer. Su deceso se produjo el 23 de diciembre en su casa de Los Ángeles y fue confirmada por sus representantes y familiares.

De acuerdo con la información que dio su agente a The New York Post, el estado de salud de Finn se había deteriorado en los últimos años.

“En 2022, Pat luchó contra el cáncer de vejiga y entró en remisión, pero el cáncer regresó e hizo metástasis. Fue un guerrero en todos los sentidos de la palabra”, citó el medio.

TMZ, medio que dio la primicia, informó que el actor murió en su hogar rodeado de su familia. Le sobreviven su esposa Donna, con quien estuvo casado durante 35 años, y sus tres hijos: Cassidy, Caitlin y Ryan.

En sus últimos días, su familia recordó que Finn aún reaccionaba con entusiasmo cuando los Chicago Bears anotaban un touchdown.(Instagram)

“Después de una hermosa vida llena de risas, amor, familia y amigos, compartimos la desgarradora noticia de la muerte de Pat Finn”, escribieron sus seres queridos en una declaración para la prensa.

Compartieron también una anécdota sobre su equipo favorito: “Sabemos que habrá fiesta en el cielo con la llegada de Pat. En sus últimos días, mostró las reacciones más grandes cuando los Bears anotaban un touchdown. Sin presiones Bears, solo decimos, háganlo por Pat”.

Por otro lado, su hija mayor le dedicó emotivas palabras en Instagram. “Papá… fuiste y eres un modelo a seguir y una inspiración para todos los que te conocieron. Intenté pensar en una palabra para describirte, pero ninguna podría hacerle justicia. Tú eres Pat Finn”, expresó. “Mi vida cambió para siempre por él. Me enseñó a ser divertida, positiva, humilde, a escuchar, a intentar siempre dar lo mejor de mí, a amar y a rodearme de las mejores personas. Pero, sobre todo, me enseñaste la bondad”.

La carrera de Pat Finn en TV: sus series más famosas

Con más de tres décadas de carrera, Pat Finn se convirtió en uno de esos actores de reparto reconocibles para millones de espectadores, especialmente en la comedia televisiva estadounidense.

Pat Finn en el rol de Bill Norwood, en The Middle (Crédito: Imdb)

Su personaje más famoso fue el de Bill Norwood en la sitcom de ABC The Middle, donde interpretó durante siete temporadas (2011–2018) a uno de los vecinos y amigos cercanos de la familia Heck.

Sin embargo, mucho antes de The Middle, ya había dejado huella en series icónicas de los años 90. En Seinfeld interpretó a Joe Mayo en un episodio emitido en 1998, una experiencia que recordaba con especial cariño.

“Una de las razones por las que acepté aparecer en Seinfeld fue que era el programa favorito de mi esposa y mío”, contó en 2021 en el podcast Seinfeld — This Podcast Is Making Me Thirsty, citado por Us Weekly.

Finn apareció en un episodio de Seinfeld en 1998. (Captura)

Él explicó que al completar sus escenas, se quedaba en el set para observar al reparto permanente y aprender de sus ensayos. La otra razón era por si lo necesitaban para otra toma.

Y Finn recordó que el elenco de Seinfeld se acercaba a saludarlo y a hablar con él para hacerlo sentir bienvenido. “No tenían por qué hacerlo, pero lo hicieron, y fue algo muy agradable”, dijo al podcast.

En Friends, Finn encarnó al Dr. Roger, uno de los novios de Monica Geller (Courteney Cox), y también tuvo roles destacados en Murphy Brown, donde interpretó a Phil Jr., así como en The George Wendt Show, Curb Your Enthusiasm, 2 Broke Girls, The Goldbergs, The Drew Carey Show, 3rd Rock from the Sun y The Bernie Mac Show, entre muchas otras producciones.

Fue uno de los novios de Monica Geller, en su paso por la serie Friends (IMBD)

Además de la televisión, Finn participó en varias películas, entre ellas ¿Hey, dónde está mi auto?, Te Amo, Beth Cooper y Enamorándome de mi Ex de Nancy Meyers, protagonizada por Meryl Streep, Steve Martin y Alec Baldwin.

También apareció en el documental I Am Chris Farley (2015), dedicado a su gran amigo y compañero de generación, el fallecido comediante de Saturday Night Live.

Su vínculo con Chris Farley fue clave en su formación. Ambos se conocieron en la universidad y luego compartieron escenarios en The Second City de Chicago y en Improv Olympic, espacios fundamentales de la comedia estadounidense de improvisación.