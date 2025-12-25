Entretenimiento

Martin Scorsese califica las muertes de Rob y Michele Reiner de “obscenidad” en un emotivo ensayo

El director reflexionó sobre décadas de amistad y complicidad creativa tras el asesinato del matrimonio a manos de su hijo Nick Reiner

Guardar
Martin Scorsese dedicó unas emotivas
Martin Scorsese dedicó unas emotivas palabras a Rob Reiner y Michele Singer. (Créditos: Reuters. Europa Press)

Martin Scorsese atraviesa un profundo duelo tras la muerte de sus amigos Rob Reiner y Michele Singer. El director ganador del Óscar, de 83 años, expresó su dolor en un ensayo publicado como colaborador invitado en The New York Times, donde calificó lo ocurrido como “una obscenidad, un abismo en la realidad vivida”.

“Rob Reiner era mi amigo, y Michele también. A partir de ahora tendré que usar el tiempo pasado, y eso me llena de una tristeza tan profunda”, escribió.

En su ensayo, Martin Scorsese recuerda los orígenes de Rob Reiner, hijo de los legendarios Carl y Estelle Reiner, a quienes describe como parte de la “realeza del espectáculo neoyorquino”.

El director evoca cómo conoció a Rob en Los Ángeles a principios de la década de 1970, durante reuniones organizadas por el comediante George Memmoli, a las que también asistía Penny Marshall, entonces esposa de Reiner. Aquellos encuentros marcaron el inicio de una relación cercana basada en afinidades creativas y personales.

Martin Scorsese recordó cómo conoció
Martin Scorsese recordó cómo conoció a Rob Reiner (The Grosby Group)

“Desde el primer momento me encantó pasar tiempo con Rob. Teníamos una afinidad natural. Era hilarante y, a veces, mordazmente gracioso, pero nunca fue el tipo de persona que acaparara la habitación”, expresó.

El cineasta destacó además el espíritu libre de Reiner, su capacidad de disfrutar el presente y una risa contagiosa que, según sus palabras, definía su manera de estar en el mundo.

Por si fuera poco Martin Scorsese repasó la trayectoria artística de su amigo y subrayó la admiración que sentía por su trabajo como director y actor. Señaló Misery (1990) como su película favorita de Rob y describió This Is Spinal Tap (1984), su debut como director, como una obra “en una categoría propia”.

Martin Scorsese elogió la carrera
Martin Scorsese elogió la carrera de Rob Reiner. (AP Foto/Matt Sayles)

Ambos compartieron set en The Wolf of Wall Street (2013), donde Rob Reiner interpretó al padre del personaje de Leonardo DiCaprio. Para Scorsese, aquella colaboración dejó una huella imborrable.

“Me conmovió la delicadeza y apertura de su actuación cuando la rodamos, me conmovió de nuevo al unir la escena en la edición y volví a conmoverme al ver la película terminada. Ahora, me rompe el corazón incluso pensar en la ternura de la interpretación de Rob en esta y otras escenas”, recordó.

El ensayo concluye con un deseo cargado de melancolía: que algún día vuelva a encontrarse con Rob en una cena o una fiesta, escuchar su risa, ver su rostro sereno y disfrutar una vez más de su talento natural para la comedia. “Y sentirme afortunado de nuevo por haberlo tenido como amigo”, escribió.

Martin Scorsese aseguró que se
Martin Scorsese aseguró que se siente afortunado de haber tenido como amigo a Rob Reiner (The Grosby Group)

La reflexión llega días después de que el matrimonio fuera hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles el pasado 14 de diciembre y de que su hijo, Nick Reiner, fuera arrestado y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus padres.

Nick, de 32 años, compareció por primera vez ante un tribunal el 17 de diciembre, vistiendo una bata azul antisuicidio y con grilletes. Su abogado, Alan Jackson, declinó presentar una declaración, y la audiencia de lectura de cargos continuará el próximo 7 de enero.

Temas Relacionados

Martin ScorseseRob ReinerMichele Singerasesinatoentretenimiento

Últimas Noticias

La sorprendente decisión de Ethan Hawke sobre quién debería interpretarlo en una película biográfica

El actor vuelve a poner en foco el papel central que la familia desempeña en su carrera

La sorprendente decisión de Ethan

La historia real detras de “Marty Supreme”: ¿Quién fue el jugador de ping-pong que inspiró la película de Timothée Chalamet?

Un vistazo a la vida de Marty Reisman, el genio del tenis de mesa recordado por su estilo excéntrico y su debilidad por las apuestas

La historia real detras de

“Bridgerton” Temporada 4: Netflix lanzó el tráiler de la Parte 1 con sorpresas y nuevos rostros

La nueva entrega, prevista para el 29 de enero de 2026, anticipa una trama centrada en Benedict Bridgerton y Sophie Baek

“Bridgerton” Temporada 4: Netflix lanzó

La inspiración detrás de “El Grinch” que pocos conocen

Ron Howard reveló que la figura de su madre, Jean Speegle Howard, fue el motor emocional detrás del clásico navideño

La inspiración detrás de “El

Así fue el breve y accidentado paso de Sean Penn por “La familia Ingalls”

Con solo 14 años, Sean Penn tuvo un breve y accidentado paso por la entrañable serie de televisión

Así fue el breve y
DEPORTES
El nuevo ataque que sufrió

El nuevo ataque que sufrió el ciclista Van der Poel: “Me asusté un poco porque vi que algo venía hacia mí”

El álbum de las vacaciones navideñas de Valentín Barco, Yaz Jaureguy y su hija en Disney: “Cualquier lugar es mi hogar con ustedes”

Conmoción en Brasil por la muerte de una joven gimnasta, considerada una de las figuras emergentes del deporte

Los festejos navideños de las figuras del deporte: del goleador que se disfrazó de Papá Noel al video familiar de Cristiano Ronaldo

La “cinta protectora” que utilizó un futbolista en España para prevenir posibles problemas por cabezazos y abrió un debate

TELESHOW
Los dos looks de la

Los dos looks de la China Suárez para las fiestas: glamour romántico y bohemia natural

Mauro Icardi mostró cómo pasó Navidad con la China Suárez: la sonrisa con sus hijas y el detalle del arbolito

Benjamín Vicuña pasó Navidad sin sus hijos y con la familia de su novia: decoración retro y sabores caseros

La emotiva Navidad de los Cerati: la felicidad de Lilian Clark y el espíritu eterno de su hijo Gustavo

La Navidad de la China Suárez con Mauro Icardi y sus hijos: abrazos, velas y regalos para una noche mágica

INFOBAE AMÉRICA

Turquía arrestó a más de

Turquía arrestó a más de cien presuntos integrantes del Estado Islámico que planeaban ataques en Navidad y Año Nuevo

Desde Dickens hasta Ronald Dahl, el exceso de peso se ha utlizado como un prejuicio para definir el carácter

Zelensky anunció nuevos avances en el plan de alto el fuego con Rusia tras reunirse con emisarios estadounidenses

El régimen de Nicaragua acusó de terrorista y “malhechor” al pastor evangélico cuya libertad exige Estados Unidos

India autorizó dos nuevas aerolíneas tras las cancelaciones masivas de vuelos