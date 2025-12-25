Martin Scorsese califica las muertes de Rob y Michele Reiner de “obscenidad” en un emotivo ensayo

Martin Scorsese dedicó unas emotivas palabras a Rob Reiner y Michele Singer. (Créditos: Reuters. Europa Press)

Martin Scorsese atraviesa un profundo duelo tras la muerte de sus amigos Rob Reiner y Michele Singer. El director ganador del Óscar, de 83 años, expresó su dolor en un ensayo publicado como colaborador invitado en The New York Times, donde calificó lo ocurrido como “una obscenidad, un abismo en la realidad vivida”.

“Rob Reiner era mi amigo, y Michele también. A partir de ahora tendré que usar el tiempo pasado, y eso me llena de una tristeza tan profunda”, escribió.

En su ensayo, Martin Scorsese recuerda los orígenes de Rob Reiner, hijo de los legendarios Carl y Estelle Reiner, a quienes describe como parte de la “realeza del espectáculo neoyorquino”.

El director evoca cómo conoció a Rob en Los Ángeles a principios de la década de 1970, durante reuniones organizadas por el comediante George Memmoli, a las que también asistía Penny Marshall, entonces esposa de Reiner. Aquellos encuentros marcaron el inicio de una relación cercana basada en afinidades creativas y personales.

Martin Scorsese recordó cómo conoció a Rob Reiner (The Grosby Group)

“Desde el primer momento me encantó pasar tiempo con Rob. Teníamos una afinidad natural. Era hilarante y, a veces, mordazmente gracioso, pero nunca fue el tipo de persona que acaparara la habitación”, expresó.

El cineasta destacó además el espíritu libre de Reiner, su capacidad de disfrutar el presente y una risa contagiosa que, según sus palabras, definía su manera de estar en el mundo.

Por si fuera poco Martin Scorsese repasó la trayectoria artística de su amigo y subrayó la admiración que sentía por su trabajo como director y actor. Señaló Misery (1990) como su película favorita de Rob y describió This Is Spinal Tap (1984), su debut como director, como una obra “en una categoría propia”.

Martin Scorsese elogió la carrera de Rob Reiner. (AP Foto/Matt Sayles)

Ambos compartieron set en The Wolf of Wall Street (2013), donde Rob Reiner interpretó al padre del personaje de Leonardo DiCaprio. Para Scorsese, aquella colaboración dejó una huella imborrable.

“Me conmovió la delicadeza y apertura de su actuación cuando la rodamos, me conmovió de nuevo al unir la escena en la edición y volví a conmoverme al ver la película terminada. Ahora, me rompe el corazón incluso pensar en la ternura de la interpretación de Rob en esta y otras escenas”, recordó.

El ensayo concluye con un deseo cargado de melancolía: que algún día vuelva a encontrarse con Rob en una cena o una fiesta, escuchar su risa, ver su rostro sereno y disfrutar una vez más de su talento natural para la comedia. “Y sentirme afortunado de nuevo por haberlo tenido como amigo”, escribió.

Martin Scorsese aseguró que se siente afortunado de haber tenido como amigo a Rob Reiner (The Grosby Group)

La reflexión llega días después de que el matrimonio fuera hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles el pasado 14 de diciembre y de que su hijo, Nick Reiner, fuera arrestado y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus padres.

Nick, de 32 años, compareció por primera vez ante un tribunal el 17 de diciembre, vistiendo una bata azul antisuicidio y con grilletes. Su abogado, Alan Jackson, declinó presentar una declaración, y la audiencia de lectura de cargos continuará el próximo 7 de enero.