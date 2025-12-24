La supuesta teoría de la maldición de “The Wire” cobró fuerza tras la muerte de James Ransone

James Ransone es otro de los actores de The Wire que fallece. (Créditos: Bang Media Internacional. Prime Video)

La trágica noticia de la muerte de James Ransone, conocido por su papel como Ziggy Sobotka en The Wire, ha vuelto a poner de relieve el legado de una de las series de televisión más influyentes de los últimos tiempos y, al mismo tiempo, la dolorosa pérdida de varias de sus estrellas.

El actor de 46 años se suicidó el pasado viernes en un cobertizo de Los Ángeles, convirtiéndose en el séptimo integrante del elenco principal de la serie en fallecer, dejando a fans y colegas conmocionados y reflexionando sobre el precio humano detrás de la icónica producción de HBO.

Desde su estreno en 2002 hasta su final en 2008, The Wire ha sido aclamada por su realismo, su enfoque empático y su retrato sin concesiones de las instituciones estadounidenses.

James Ransone alcanzó la fama por su personaje en "The Wire". (Captura de video)

La serie, creada por David Simon, exploró de manera profunda la vida en Baltimore, centrándose en el crimen, la política, la educación y la economía local, ofreciendo una visión compleja y multifacética de la sociedad estadounidense.

Sin embargo, para muchos seguidores, revisitar la serie hoy tiene un matiz agridulce, ya que numerosas figuras clave del elenco ya no están entre nosotros.

La muerte de James Ransone se suma a la de otros actores fundamentales de la serie: Lance Reddick, quien interpretó a Cedric Daniels y falleció a los 60 años en marzo de 2023; Michael K. Williams, el emblemático Omar Little, encontrado muerto a los 54 años en septiembre de 2021 por una presunta sobredosis.

Mientras que Reg E. Cathey, que interpretó a Norman Wilson y murió de cáncer de pulmón a los 59 años; y Robert F. Chew, conocido por su papel como Proposition Joe, quien falleció a los 52 años de un ataque al corazón.

Reg E. Cathey falleció a causa de cáncer de pulmón. (Captura de video)

También se cuenta a Charley Scalies, quien dio vida a Horseface Pakusa y falleció en mayo de este año a los 84 años. Incluso Melvin Williams, el ex narcotraficante cuya vida inspiró la creación de la serie y que apareció en ella como Deacon, murió en 2015 a los 73 años.

Estas pérdidas han convertido los reencuentros con la serie en una experiencia profundamente emotiva para los fans.

James Ransone, padre de dos hijos, enfrentó sus propias batallas personales. En 2021 reveló que había sido víctima de abuso sexual por parte de su profesor de matemáticas en 1992, trauma que derivó en adicciones al alcohol y la heroína durante años.

Logró superar la dependencia y se mantuvo sobrio desde los 27 años, aunque no ocultó que su camino hacia la recuperación estuvo lleno de desafíos.

James Ransone tuvo problemas de adicción en el pasado. (Armando Gallo/ZUMA Studio)

En 2016, en una entrevista con Interview Magazine, confesó que alcanzó la sobriedad meses antes de participar en Generation Kill, otra de sus producciones destacadas, y que su éxito en la actuación fue, en parte, fruto de un esfuerzo personal y continuo.

El impacto de su muerte se sintió rápidamente entre sus colegas y seguidores. Wendell Pierce, quien interpretó a Bunk Moreland, escribió en redes: “Lamento no haber podido estar allí para ti, hermano. Descansa en paz, James Ransone”.

Por su parte, el director Andy Muschietti, con quien trabajó en It: Chapter Two, compartió en Instagram su agradecimiento por haber conocido al actor y reconoció cómo Ransone “tocó nuestras vidas”.