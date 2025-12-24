Carlos-Manuel Vesga comparte con Infobae cómo construyó su enigmático papel en ‘Pluribus’, la aclamada serie de Apple TV

El actor colombiano explicó por qué su personaje Manousos Oviedo no tiene un acento paraguayo

Pluribus, la serie creada por Vince Gilligan (la mente detrás de Breaking Bad y Better Call Saul), se convirtió en uno de los títulos más comentados del año. Su historia con tintes de ciencia ficción y humor negro se centra en la escritora Carol Sturka (Rhea Seehorn) en Albuquerque, Nuevo México —la ciudad favorita de Gilligan para desarrollar sus proyectos— durante un apocalipsis ocasionado por un extraño virus que conecta a los humanos a una misma red mental.

Sin embargo, no toda la historia se centra en Estados Unidos, ya que con algunas buenas estrategias detrás de las cámaras, la ficción nos permite viajar a otros lugares porque la “colmena” puede controlar desde un pequeño jet hasta el avión presidencial. Es así como, además de Carol, introduce a los otros seres humanos inmunes al virus y que aún mantienen su autonomía.

Manousos Oviedo, interpretado Carlos-Manuel Vesga, es uno de ellos y su locación es Paraguay. El actor colombiano, conocido por las telenovelas Amor sincero y La prepago, es uno de los dos latinos que formaron parte de la producción original de apple tv y, a propósito del final que se lanzó hoy, Infobae conversó con él acerca del enigmático personaje y su experiencia trabajando con el elenco.

A través de redes sociales, se suscitó un debate en torno al acento utilizado por Vesga, pues no sonaba en absoluto como un hombre paraguayo. Previamente, las series de Gilligan han sido cuestionadas por la elección de los actores para interpretar personajes latinos, como el caso de Giancarlo Esposito en el papel del “chileno” Gus Fring, cuyo español no fue satisfactorio al oído de la audiencia sudamericana.

Las redes sociales criticaron las decisiones de casting en personajes latinos dentro de "Pluribus" (Apple TV)

Al respecto, Carlos-Manuel aclaró cuál es verdadero origen de Manousos, que no fue descrito del todo en la misma serie. “Todo el proceso de audición para el personaje lo hice con mi acento porque fue lo que me pidieron”, afirmó en conversación con este medio y admitió que reaccionó con sorpresa la primera vez que leyó el guion, donde se describía que Manousos vivía en Paraguay.

“Recuerdo que fue un momento muy particular cuando me mandaron los primeros libretos y yo comencé a leer y decía: ‘Interior, bodega, Manousos, noche, Paraguay’. Me quedé congelado y llamé inmediatamente a una de las productoras y le dije: ‘¿Este personaje es paraguayo? Porque si es paraguayo, nosotros rodamos en un mes y yo ese acento necesito trabajarlo, porque es un acento que honestamente en Colombia no se conoce mucho’. Si me hubieran pedido mexicano, argentino, cubano, podría haber hecho algo con eso, pero un mes no era suficiente”, sostuvo.

“No te preocupes, él es un colombiano que vive en Paraguay”, fue la respuesta de la productora ejecutiva de Pluribus, lo que permitió a Carlos-Manuel Vesga mantener la calma en torno al trabajo que era necesario para interpretarlo y el tiempo tan próximo para comenzar el rodaje. “Es un tipo que ha dejado su país y vive en otro. Es ahí donde lo encuentra todo el proceso del joining (unión) de la historia. Afortunadamente, mi acento se daba para la historia”, agregó el actor.

Para Vesga, resultó interesante sumar este trasfondo al personaje, aunque este no se refleje en pantalla. De hecho, Manousos sigue resultando un misterio hacia el final de Pluribus, porque se desconoce de dónde provienen sus habilidades o cuáles son sus motivaciones para destruir a la “colmena”.

Carlos-Manuel Vesga interpreta a un colombiano inmigrante en Paraguay, según afirmó en entrevista con Infobae (Apple TV)

“Me parece que informa muchísimo acerca de Manousos”, aseguró en referencia al origen del personaje. “El hecho de que él es un migrante, una persona que ya tuvo que dejar su país para ir a adaptarse a otro, con todo lo que eso implica, habla mucho de cómo él aborda este nuevo orden mundial. Explica por qué él no está dispuesto a negociarlo. Es como si él dijera: ‘Otra vez no. Ya perdí todo de una vez, ya no voy a dejar que suceda de nuevo’”.

En torno a la química con la protagonista Rhea Seehorn en la serie, Carlos-Manuel Vesga dijo buscar una “complicidad” desde el inicio y la encontró con su co-estrella. Manousos y Carol se conocen por primera vez en el noveno y último episodio; pero inicialmente no parecen llevarse del todo bien, incluyendo la barrera idiomática que los obligaba a utilizar un traductor para entenderse.

“Uno tiene que encontrar un cómplice en su compañero de escena, tiene que confiar en ellos completamente y saber que pase lo que pase no te van a dejar caer. Eso lo encuentro en Rhea”, expresó Vesga a Infobae. “Con Rhea uno siente que ella le guarda la espalda pase lo que pase, no va a dejar que uno caiga en la escena, no va a dejar que la escena se caiga porque ella lo va a salvar a uno pase lo que pase.

Además del apoyo que encontró en la actriz, describió la dinámica que tuvieron en es escena: “Con ella pasa lo que yo pienso que es el ideal entre actores en escena, y es que es como jugar un partido de tenis, que se juega no para ganar, sino por el placer de jugarlo. Entonces tú juegas lo mejor que puedes y el otro juega lo mejor que puede, pero no se trata de ganar, sino de hacer que el partido sea lo mejor que se pueda, que los dos lo disfrutemos y sintamos placer de jugar”.

La serie, creada por Vince Gilligan, explora el impacto de un virus ficticio que conecta a los humanos en una red mental global (Apple TV)

El actor colombiano admitió que eso es lo que consiguió con Seehorn al actuar juntos, pues se trata de tener una experiencia compartida y pasarla bien. “Vamos a jugar este juego y lo vamos a disfrutar al máximo juntos y va a ser una experiencia de los dos y una creación dialéctica entre los dos”, concluyó. Se espera que en la segunda temporada pueda verse más acerca de su trabajo en conjunto, ya que Manousos y Carol intentarán acabar con la “colmena”.

Este 24 de diciembre, el final de Pluribus se estrenó a través de apple tv y ya crece la expectativa por ver cómo continuará la serie de ciencia ficción creada por Vince Gilligan.