“Pluribus” y las preguntas que deberá resolver antes del final

El final de "Pluribus" se acerca mientras Carol trata de encontrar respuestas sobre la inmunidad y el origen del virus alienígena que azota al mundo (Apple Tv)

Pluribus, la nueva serie de Vince Gilligan (creador de Breaking Bad) y protagonizada por Rhea Seehorn (Better Call Saul), se encuentra en la recta final de su emisión y aún alberga interrogantes no resueltas.

La historia, mayormente ambientada en Albuquerque, nos sitúa en un escenario distópico donde toda la humanidad —a excepción de 13 personas en el mundo— ha sido infectada por un virus que los convierte en seres pacíficos y que forman parte de una misma colmena mental.

Los capítulos 8 y 9, que se lanzarán el 19 y 26 de diciembre respectivamente en Apple TV, contendrán algunos de los momentos más esperados de la serie: el reencuentro de Zosia (Karolina Wydra) y Carol Sturka, y la llegada de Manousos Oviedo (Carlos Manuel Vesga) a Nuevo México en su misión para salvar el mundo junto a Carol.

Anteriormente, Carol hizo importantes descubrimientos sobre la naturaleza de los “otros”. Esto cruzó una línea para la colmena y llevó a estos mismos a tomar su distancia de ella, alejándose por completo de la ciudad. Así es como la protagonista queda sola y comienza a perder la cordura.

Carol Sturka, aislada y al borde del colapso, escribe “vuelve” en la acera para pedirle a la colmena que regrese y no quedarse sola (Apple Tv)

En el final del séptimo episodio, Carol les pide que regresen al escribir “vuelve” en la acera, pues los “otros” pueden verlo todo gracias al control de los satélites. Poco después, Zosia regresa al vecindario y el capítulo concluye con el emotivo abrazo de Carol.

Pero, aunque el relato se haya tornado un poco más feliz para el personaje principal, aún quedan preguntas sueltas que deberían resolverse a puertas de su final.

¿Qué es y de dónde viene el virus?

Desde el principio, Pluribus confirmó que el virus que infecta a los seres humanos es de origen alienígena, pero se desconoce cómo fue creado o si fue desarrollado por seres extraterrestres con algún motivo.

Si bien este agente patógeno afecta a los seres humanos únicamente, no se explica del todo cómo el primer contagio sucedió a través de una rata que fue expuesta a las ondas que provenían desde fuera de la Tierra. O tal vez, solo fue el único y primer infectado animal.

Lo que sí se conoce hasta el momento es que el virus convierte a las personas en sujetos felices y pacíficos, aunque no son capaces de mentir, son complacientes y no gozan de un criterio de elección. En esa misma línea, aunque no pueden matar ningún ser vivo ni cosechar verduras o frutas, se alimentan de carne humana procesada en cajitas de leche.

La protagonista se mantiene aislada, cuestionando su inmunidad y la misteriosa conexión con “los otros” en una sociedad donde la individualidad parece perdida (Apple Tv)

¿Por qué Carol y otras personas no fueron infectadas?

La colmena deja claro desde un comienzo que desconoce cómo es que Carol y otras 12 personas en el mundo son inmunes a la infección. Sin embargo, le aseguran que están en un arduo proceso de investigación para saber qué sucede y cómo resolverlo.

Más adelante, Koumba Diabaté (Samba Schutte) le revela que los “otros” habían descubierto esta forma de transmitirles el virus, no obstante, el procedimiento es bastante invasivo y requiere el consentimiento de cada individuo.

La personalidad de Carol Sturka podría darnos indicios de por qué ciertas personas no fueron contagiadas de forma inmediata por el contacto de saliva. Antes de la catástrofe, ella era una escritora de literatura fantástica que estaba inconforme con su carrera profesional y mantenía una relación amorosa con Helen, su agente, sin que nadie lo supiera.

Es pesimista y tiene un mal temperamento, pero su reacción ante lo que sucede a su alrededor es la más humana de la serie. Otros que son como ella aún mantienen vínculos con sus familiares y se relacionan con la colmena de manera natural, sin cuestionar demasiado que el mundo ya no es como antes.

Rhea Seehorn protagoniza un mundo dominado por seres pacíficos conectados mentalmente tras un virus de origen extraterrestre, con solo 13 humanos inmunes (Apple TV+)

¿Manousos Oviedo podrá ser la salvación?

El personaje cobró protagonismo en los recientes episodios, que relatan su viaje desde Paraguay hasta los Estados Unidos. El hombre, que se aisló completamente para evitar contacto con la colmena, decide incluso cruzar la peligrosa selva en camino a Panamá.

Sin embargo, lo último que se sabe sobre él es que resulta herido y es rescatado por la colmena. Su objetivo es encontrarse con Carol y encontrar la solución para salvar el mundo, razón por la que practicó su inglés durante el largo recorrido.

Por ahora, no está claro si realmente Carol esté de su lado después de su último acercamiento a la colmena.

La misión de Manousos Oviedo lo lleva hasta Nuevo México, donde espera unirse a Carol para encontrar una salvación posible frente a la colmena (Apple Tv)

¿Carol y Zosia llegarán a estar juntas?

El parecido entre Zosia y el personaje ficticio creado por Carol, Raban, generó también una fuerte interrogante acerca de los posibles sentimientos la escritora, quien después de todo perdió a su pareja durante la propagación del virus.

El más reciente capítulo mostró un conmovedor abrazo entre ambas y anteriormente, bajo el efecto del suero, Carol admitió que Zosia le parecía una mujer atractiva. Además, tampoco permitió que Koumba se la llevara para hacerla parte de su harén.

El problema en torno a este posible romance es que Zosia sigue siendo parte de una colmena y no es en realidad un solo individuo, sino básicamente el mundo entero. Es posible que esta idea siga manteniendo a Carol al margen de expresar su gusto por ella.

Zosia y Carol exploran una relación compleja, marcada por la colmena y los recuerdos de una vida anterior interrumpida por la pandemia global (Apple Tv)

¿Los “otros” podrían revertir su proceso de extinción?

Debido a la actitud pacífica de la colmena, no es posible que su existencia en el planeta se mantenga por un plazo mayor a 10 años, especialmente por su dificultad para producir alimentos que satisfagan las necesidades de todos.

Al no poder matar ni cosechar, se ven limitados a consumir un líquido a base de carne humana para sobrevivir. Mientras tanto, investigan la manera de elevar su esperanza de vida e incluso invocan a los no infectados a compartirles sus ideas.

Queda en duda si es que este problema podría tener una solución o si finalmente sea necesario que la colmena desaparezca para la subsistencia de la humanidad.

Los capítulos finales de "Pluribus" presentan dilemas existenciales: la posible extinción de la colmena y el destino incierto de los últimos inmunes (Apple TV+)