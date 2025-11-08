Todo sobre “Pluribus”, la nueva serie del creador de “Breaking Bad”

Apple TV+ regresa a Albuquerque. Vince Gilligan, responsable de Breaking Bad y Better Call Saul, estrena su nuevo proyecto televisivo: Pluribus, un drama de ciencia ficción con tintes psicológicos que ya acapara elogios de la crítica especializada.

A diferencia de sus historias vinculadas a criminales y antihéroes, Gilligan explora ahora un terreno distinto, más cercano a la filosofía y la conexión humana, sin abandonar los elementos que lo han convertido en uno de los creadores más influyentes de la televisión reciente.

“Después de 15 años de antihéroes, pensé que era hora de escribir algo sobre alguien que intenta hacer el bien”, comentó el propio showrunner a Deadline.

La premisa de “Pluribus”

Rhea Seehorn interpreta a Carol Sturka, la protagonista de Pluribus, inmune al virus que provoca felicidad extrema. (Apple TV+)

Ambientada en una versión alternativa del Albuquerque contemporáneo, la historia acompaña a Carol Sturka, una autora de fantasía que se convierte, casi por accidente, en la última esperanza de la humanidad.

Según la sinopsis difundida, un extraño virus se expande por la ciudad y luego por el mundo, generando un estado de felicidad absoluta en todas las personas infectadas. Esta especie de “utopía viral” elimina el conflicto, el descontento y la violencia, pero transforma a la población en una colectividad uniforme y lista para ser manipulada.

Solo Carol se mantiene inmune. Su aparente desventaja se vuelve crucial: al conservar su individualidad, puede investigar el origen del contagio y buscar una solución antes de que toda la sociedad pierda su esencia.

El logline de la serie es bastante curioso por esa ironía: “La persona más miserable de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad”.

En redes sociales se debate que la serie sea una metáfora del control de la IA sobre la creatividad humana (Apple TV+)

El regreso de Rhea Seehorn

Pluribus está protagonizada por Rhea Seehorn, que encarnó a Kim Wexler en Better Call Saul. Gilligan escribió el personaje específicamente para ella, quien lo describió como uno “dañado pero con buenas intenciones” y “muy distinto a todo lo que había hecho antes”.

El elenco también incluye a Karolina Wydra como Zosia, además de Carlos Manuel Vesga, Miriam Shor, Samba Schutte, Jennifer Bravo y McKenzie Scott.

La producción reúne nuevamente a parte del equipo creativo que acompañó a Gilligan en el universo de Breaking Bad, lo que ha despertado la atención de seguidores de la famosa franquicia.

Inspirada en el lema estadounidense “E pluribus unum”, la serie cuestiona qué significa ser uno entre muchos (Apple TV+)

Apple TV+ depositó su confianza absoluta en la propuesta de Vince Gilligan, ya que firmaron la renovación para una segunda temporada antes de que la primera entrega debute en la pantalla.

¿Qué dice la crítica sobre “Pluribus”?

El estreno ha sido recibido con una ola de elogios. Pluribus debutó con una puntuación perfecta de 100% en Rotten Tomatoes.

Asímismo, diversos críticos especializados se han referido a la ficción como uno de los títulos imprescindibles de 2025. Caryn James, para BBC, escribió que era una de las ”series más inteligentes y entretenidas del año”.

También respalda esa visión un periodísta de The Hollywood Reporter. Si bien falta ver cómo se desarrolla el desenlace, el potencial de la trama y la ejecución narrativa la coloca entre lo más destacado de la temporada.

La audiencia también está respondiendo favorablemente.

Según datos de FlixPatrol citados por ScreenRant, la producción ingresó al Top 10 de Apple TV+ en varios países latinoamericanos —incluidos Perú, México y Colombia— apenas un día después del estreno.

Por la intensidad de sus dos primeros capítulos, la crítica destaca su potencial de convertirse en una de las mejores series del año (Apple TV+)

¿Cuándo y dónde ver “Pluribus” en streaming?

La serie debutó el 7 de noviembre de 2025 en Apple TV+ con dos episodios disponibles desde el primer día. Serán nueve capítulos en total para esta primera temporada, que estrenará nuevas entregas cada viernes hasta el 26 de diciembre.