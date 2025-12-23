Taylor Momsen recreó el vestuario de Cindy Lou 25 años después de “El Grinch”

Fragmento donde Taylor Momsen se reencuentra con el vestido original de Cindy Lou Who a 25 años de El Grinch. Crédito: (Instagram/Taylor Momsen)

Vestirse otra vez con el emblemático disfraz de Cindy Lou Who representó para Taylor Momsen un ejercicio de nostalgia y celebración: veinticinco años después del estreno de El Grinch, la cantante consiguió ponerse el mismo vestido infantil que utilizó en la película.

Según relató la artista en un video publicado en Instagram, la prenda original del rodaje —con su falda de cuadros rojos y verdes y platos de galletas navideñas— fue rescatada especialmente para una sesión fotográfica promocional de su nueva versión de “Where Are You Christmas?”.

“Sí... ese es mi verdadero disfraz de Cindy de la película del Grinch. Veinticinco años después... todavía (más o menos) me queda”, escribió y destacó lo surrealista de la experiencia.

Ahora con treinta y dos años, la líder de The Pretty Reckless se mostró divertida al intentar colocarse el vestido que había usado a los seis.

Taylor Momsen revive su icónico disfraz de Cindy Lou Who veinticinco años después del estreno de "El Grinch" (Universal/Instagram/Taylor Momsen)

En el video, la estilista Lindsey Hartman la asiste mientras Momsen admite entre risas que las mangas ya no superan sus bíceps. “Estás demasiado musculosa”, le dice una voz fuera de cámara.

La transformación física de la cantante, quien atribuyó su musculatura a la constancia y al boxeo durante una entrevista en la alfombra roja de los VMAs 2025, fue evidente: “Entreno mucho. Trato de hacer algo todos los días”.

Para la sesión, Momsen adaptó el atuendo a un estil o sin hombros y lo complementó con la clásica capa roja y blanca de Cindy. Este reencuentro cinematográfico ocurre cuando la artista ha decidido abrazar el legado del filme, tras años de sentimientos encontrados respecto a su participación.

En octubre, Momsen lanzó una versión rockera de la canción que interpretaba en la película, incluida en el EP navideño de su banda.

En noviembre, la cantante se reencontró con Jim Carrey —quien encarnó al Grinch— tras veinticinco años sin verse, durante la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame, donde ella actuó junto a Soundgarden y Carrey ofició de presentador.

La transformación física de Taylor Momsen es atribuida a su constancia con el boxeo y el entrenamiento diario (REUTERS/Mario Anzuoni)

Anécdotas con Jim Carrey en “El Grinch”

La relación de Momsen con la película no siempre fue feliz. En una entrevista en el podcast “Podcrushed” con Penn Badgley, confesó que tras el estreno fue blanco de burlas.

“El Grinch cambió mi vida de muchas maneras... una de ellas fue que se rieron de mí sin piedad”, relató. “Cada vez que empezaba en una escuela nueva, ni siquiera sabían mi nombre. Solo era ‘la chica del Grinch’”.

El paso de los años le permitió resignificar esa experiencia y ahora reivindica la alegría de esa etapa.

En una reconstrucción oral de la filmación publicada por Variety, la cantante recordó un episodio durante la grabación en el que su seguridad estuvo en riesgo.

Según relató, durante una escena donde descendían la montaña en un trineo real sobre un resorte gigante, casi cae desde una altura considerable.

Taylor Momsen recuerda el momento en que Jim Carrey detuvo la filmación de "El Grinch" para cuidar su seguridad durante una escena arriesgada (Universal Studios)

“Jim se preocupó mucho, detuvo la filmación y empezó a revisarme. Yo me reía, sin pensar que casi me caía de muy alto”, explicó.

Momsen agregó que siempre se sintió muy segura a su lado: “Me gustaba estar con Jim. Con tan solo seis años, ver a alguien tan entregado a su trabajo mientras interpretaba un personaje tan exagerado me dejó claro cuánto esfuerzo ponía”.

Por su parte, Jim Carrey declaró a Variety que desde el primer momento reconoció en Momsen a una niña “increíblemente precoz” y “más inteligente que su edad”.

Destacó su profesionalismo: “Su sentido del humor era impecable. Una profesional total. No recuerdo que nunca se olvidara una línea o fallara una indicación”.

Durante todo el rodaje, Momsen jamás vio a Carrey fuera del maquillaje del Grinch; la primera vez que lo conoció como persona fue en la premiere del filme.

La relación profesional y de confianza entre Taylor Momsen y Jim Carrey fue clave durante la filmación (Universal Pictures)

Ese detalle contribuyó al carácter casi mítico de su reencuentro reciente, donde Carrey expresó a Variety su asombro.

“Me di vuelta en el pasillo y ahí estaba ella. No sé si llevaba tacones, pero es altísima. Pensé: ‘¿Qué?’ Tiene una presencia muy poderosa. Me alegra mucho que le vaya bien”, sostuvo.

Y agregó: “Ha superado desafíos y ha salido adelante. Fue muy emocionante verla de nuevo. Además, me trajo un Crunchie, que es mi chocolate favorito. Eso fue genial“.