North West debuta en Instagram después de que su padre Kanye criticara el uso de las redes sociales

North West abrió su propia cuenta de Instagram, pese a las críticas de Kanye West. (Créditos: Europa Press. Captura de video)

North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, hizo su debut oficial en Instagram este viernes con su propia cuenta, generando atención por su estilo y por la dinámica familiar detrás de la gestión de la red social.

En la biografía de la cuenta, North aclara que su perfil está “gestionado por los padres”, en referencia a Kim, de 45 años, y Kanye, de 48 años. Esta aclaración ha sorprendido a algunos seguidores, ya que en el pasado el rapero se había mostrado contrario a que sus hijos tuvieran presencia en redes sociales.

La joven, de 12 años, inició su actividad publicando una foto borrosa de sí misma y varias publicaciones en sus Stories junto a dos amigas, mostrando su cabello teñido de azul, verde y rosa.

North West publicó su primera foto en Instagram. (Créditos: Instagram/North West)

En 2022, West criticó públicamente a Kim por permitir que North compartiera videos en TikTok, calificando la acción de “antagonizarlo” y afirmando que como padre tenía derecho a decidir sobre la exposición de sus hijos en plataformas digitales.

En aquel momento, North tenía ocho años y había publicado un video cantando junto a su prima Penelope Disick, lo que provocó un reclamo del rapero sobre la influencia de redes sociales en la vida de su hija.

“Soy su padre y sé que no respetan a los padres ni la idea de familia, pero dije que no permitiría que mi hija fuera utilizada por TikTok o Disney. Yo tengo voz en esto”, expresó en Instagram.

Kanye West declaró que no deseaba que North se expusiera en redes sociales. (Instagram)

A pesar de las objeciones pasadas, la joven ha continuado mostrando su estilo personal en los últimos meses, impactando a sus seguidores con experimentos de moda y apariencia.

En octubre, North apareció con trenzas azules, lentes de contacto azules, tatuajes faciales falsos, incluidos un estrella bajo su ojo derecho y su nombre en cursiva en la mejilla izquierda, además de accesorios como grillz negros y un anillo septum falso.

Estas elecciones estéticas han sido difundidas principalmente a través de TikTok, donde la menor comparte contenido sobre su estilo y su vida cotidiana.

Cabe destacar que Kim Kardashian ha defendido la libertad de expresión de su hija, argumentando que la creatividad y la experimentación con la moda forman parte de su personalidad.

En una entrevista de octubre con Call Her Daddy, la empresaria señaló que la inclinación de North por probar estilos únicos es algo que la distingue de otros niños de su edad y que es un espacio seguro para que exprese su identidad.

Kim Kardashian defiende a su hija por sus looks. (TikTok/Kimandnorth)

Kim también mencionó que los niños suelen seguir tendencias similares, pero North opta por diferenciarse, lo que a veces genera situaciones llamativas frente al público. El debut de North en Instagram coincide con una etapa en la que la joven ha mostrado una mayor independencia en su estilo y presencia digital.

Además de sus publicaciones recientes, en septiembre llamó la atención tras revelar que se había perforado el dedo medio, una decisión que generó debate público y que su madre defendió como parte del proceso de autoexpresión de la niña.