La hija de Rob Reiner “vivía con miedo” de su hermano Nick antes del homicidio de sus padres

Romy Reiner estaba temerosa del comportamiento de Nick Reiner. (Instagram/@michelereiner)

Romy Reiner, hija de Rob Reiner y Michele Singer, habría vivido durante años con temor hacia su hermano mayor, Nick Reiner, antes de que este fuera arrestado por la presunta muerte de sus padres. Así lo señaló una fuente cercana a la familia en declaraciones publicadas por Daily Mail.

De acuerdo con ese testimonio, incluso antes de que Nick desarrollara problemas de adicción, ya presentaba comportamientos que resultaban intimidantes para su hermana.

“Sus arrebatos eran aterradores porque parecían surgir de la nada. Ella trataba de mantenerse fuera de su camino tanto como podía, pero no era fácil. Se siente como si Romy hubiera tenido miedo de Nick desde que era niña”, afirmó el informante.

Rommy Reiner trataba de mantenerse al margen del comportamiento de Nick Reiner. (Evan Agostini/Invision/AP)

Según esa versión, Romy, quien cumplirá 28 años el próximo 27 de diciembre, no veía con buenos ojos que su hermano, de 32 años, viviera en la casa de huéspedes de sus padres.

Incluso, el informante aseguró que ella tampoco se sentía cómoda con la idea de que Nick residiera cerca de su propio hogar, incluso si se trataba de una vivienda ubicada al otro lado de la calle.

No obstante, la joven entendía que la decisión de Rob Reiner y Michele Singer respondía al deseo de mantener a su hijo bajo supervisión y ofrecerle un lugar donde vivir.

Nick Reiner, descrito en los reportes como una personalidad activa en internet, vivía en una propiedad contigua a la de sus padres en el área de Brentwood, en Los Ángeles. De acuerdo con la fuente, la convivencia familiar estuvo marcada por tensiones constantes, lo que habría llevado a Romy a estrechar su relación con su hermano, Jake Reiner, de 34 años.

Romy Reiner se refugiaba en su hermano Jake tras los problemas con Nick. (Instagram/@michelereiner)

“Hubo muchas ocasiones en las que Romy estaba molesta con Nick, y eso naturalmente la acercó más a Jake”, señaló el informante. Según este testimonio, Jake compartía preocupaciones similares respecto a su hermano mayor, y Romy encontraba en él un espacio para hablar de la situación sin involucrar directamente a sus padres.

Tras la muerte de sus padres, ambos hermanos se encontrarían en estado de conmoción. “Ella y Jake están entumecidos en este momento”, aseguró la fuente.

A pesar del presunto temor que sentía hacia Nick, Romy habría intentado ayudarlo siempre que le fue posible. Según el informante, en ocasiones llegó a referirse a él como su “mejor amigo”.

“Cada vez que sus padres se sentían superados o pedían ayuda, Romy y Jake estaban ahí para apoyar a Nick. No era una situación perfecta, pero ella nunca lo rechazó ni rompió vínculos con él”, explicó.

Romy Reiner intentó ayudar a su hermano Nick cuanto pudo. (Instagram/@romyreiner)

Cabe recordar que Nick Reiner fue arrestado el 14 de diciembre en conexión con la muerte de sus padres, ocurrida en su residencia de Brentwood, California. De acuerdo con fuentes citadas por The Post, Romy fue quien encontró los cuerpos y posteriormente informó a la policía que su hermano debía ser considerado una persona de interés en la investigación.

Las autoridades señalaron que Nick tiene antecedentes de violencia y problemas de abuso de sustancias. Está previsto que sea presentado ante un juez para su lectura de cargos el próximo 7 de enero. Mientras tanto está detenido en una cárcel de Los Ángeles, sin derecho a fianza.