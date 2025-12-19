Shakira agota las tres fechas de su residencia histórica en El Salvador: “Les llevaré nuevas sorpresas”

La estrella colombiana realizará una residencia histórica para Centroamérica en febrero de 2026

Shakira, una de las artistas latinas más influyentes del mundo, pone su firma en un nuevo hito para la industria del entretenimiento regional al agotar las tres fechas de su residencia en Centroamérica en menos de 24 horas.

A través de Instagram, la artista colombiana celebró el sold out y deslizó que tiene más sorpresas entre manos.

“¡Nuestra residencia en Centroamérica empezó con el pie derecho! Increíble saber que ya están agotados los tres conciertos. Les llevaré nuevas sorpresas. ¡Nos vemos pronto, mi querida Centroamérica!”, afirmó Shakira.

La respuesta masiva del público fue innegable tras iniciar la venta oficial de boletos este 17 de diciembre. Usuarios en redes sociales habían reportado filas virtuales de hasta cuatro horas de espera para adquirir entradas en los diversos sectores disponibles. Los precios de las localidades oscilaron entre $45 y $275.

Más de 82.000 personas asistirán a los tres shows de Shakira en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González (Captura: Instagram)

Detalles de la residencia

La fase centroamericana de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha sido descrita como una puesta en escena de alto nivel técnico y artístico.

Las presentaciones están programadas para los días 12, 14 y 15 de febrero en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, que se prepara para recibir a más de 82.000 fanáticos provenientes de múltiples países de la región.

Según el material oficial, la producción técnica de la residencia incluye uno de los escenarios más avanzados del circuito internacional, con una pantalla principal de 49 metros de ancho por 9.6 metros de alto y una resolución de 6.6 millones de píxeles.

El montaje incorpora más de 93 toneladas de equipo de alta tecnología, efectos de inteligencia artificial para recreaciones digitales de la artista, pasarelas con piso LED y plataformas móviles, así como interludios CGI y elementos interactivos, como el icónico avatar de loba que representa parte de la identidad visual del espectáculo.

Fanáticos de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua viajarán a El Salvador para asistir a la residencia de Shakira (REUTERS/Agustin Marcarian)

Este despliegue técnico es respaldado por un equipo profesional internacional de más de 150 especialistas, junto a tráileres completos de producción y diseño escénico con estándares globales.

Impacto en El Salvador

Las autoridades salvadoreñas y expertos en entretenimiento destacaron el impulso que esta residencia musical supone para los rubros comerciales y turísticos del país.

En este tipo de formato, el artista concentra múltiples fechas en un mismo territorio par amplificar el alcance del espectáculo en vivo. Así, este enfoque motiva a que los fanáticos se movilicen, viajen y se fomenta la integración cultural entre países vecinos.

Se proyecta que el acontecimiento generará alrededor de 25 millones de dólares en términos de impacto económico total, derivado de actividades como logística, comercio, transporte, seguridad y servicios turísticos.

En este contexto, se estima la creación de unos 4.000 empleos directos y 7.000 empleos indirectos, beneficiando a sectores vinculados directamente con la organización y ejecución del evento, así como a aquellos que se preparan para el incremento de visitantes nacionales y extranjeros.

Shakira regresará a El Salvador casi dos décadas después de su última presentación en el país, realizada en 2006 durante la gira Fijación Oral (Conferencia de prensa)

La Ministra de Turismo, Morena Valdez, enfatizó que el país ya ha demostrado su capacidad hotelera en diciembre con un incremento de visitantes, y que este comportamiento se prolongará durante las fechas de los conciertos. Valdez confirmó que se proyecta una ocupación hotelera del 100 % en San Salvador durante las noches de los shows, en parte gracias a la llegada de aficionados desde Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua.

Este esquema ya había demostrado su eficacia en Ciudad de México, donde la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour rompió récords con 12 presentaciones consecutivas en el Estadio GNP Seguros, y se añadió una nueva fecha por demanda popular.

La gira, reconocida por Billboard como la gira latina del año y la más lucrativa en la historia para una artista latina, alcanzó un gross global de 327.4 millones de dólares, con más de 2.5 millones de boletos vendidos y más de 80 shows confirmados hasta el momento.