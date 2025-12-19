Entretenimiento

Russell Brand se burla de la relación de su exesposa Katy Perry con Justin Trudeau: “Ese títere globalista”

El exmarido de Katy Perry volvió a hablar de su pasado con la cantante durante un evento político

Guardar
Russell Brand desaprobó con ironía
Russell Brand desaprobó con ironía el romance de Katy Perry y Justin Trudeau (Composición/REUTERS/instagram)

Con ácido sarcasmo, el comediante Russell Brand reaccionó este miércoles a la nueva relación sentimental de su exesposa, la cantante Katy Perry, con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

El actor de 50 años abordó el tema mientras hablaba en el escenario de un evento organizado el 18 de diciembre por Turning Point USA en Phoenix.

Frente al público —y con la madre de la cantante presente en la sala según trascendidos— el actor y comediante arremetió contra el nuevo novio de la intérprete de “Fireworks”.

“Mira, Katy Perry, estuve casado con ella. Todavía la quiero, y me alegro de que su madre esté aquí para oírme decir esto, pero mira. Orlando Bloom me parecía bien, pero ¿Justin Trudeau? ¡Venga ya, tío! ¡No me metas en el mismo saco que a ese tipo! Ese títere globalista”, citó PEOPLE.

Russell Brand fue parte de
Russell Brand fue parte de AmericaFest, la primera convención de Turning Point USA desde la muerte de Charlie Kirk (REUTERS/Cheney Orr)

Russell Brand y Katy Perry se casaron en 2010, en el punto más alto de la fama de ambos. Sin embargo, la relación fue breve. El matrimonio terminó en 2012, luego de que Brand solicitara el divorcio.

Tras la separación, ambos continuaron con sus carreras y reconstruyeron sus vidas sentimentales por separado, convirtiéndose en protagonistas recurrentes de la prensa de espectáculos.

Uno de los vínculos más conocidos de Perry después de su divorcio con Brand fue el que mantuvo con el actor Orlando Bloom. La pareja se conoció en una fiesta posterior a los Globos de Oro en 2016 y, tras varios altibajos, se comprometió en 2019. Juntos tuvieron una hija, Daisy Dove Bloom, nacida en agosto de 2020.

No obstante, en junio de 2025, Perry y la estrella de Piratas del Caribe anunciaron el fin de su compromiso tras nueve años de relación.

El ex primer ministro canadiense
El ex primer ministro canadiense y la estrella del pop hicieron oficial su romance tras varios meses de especulación.(Instagram/Katy Perry)

La relación entre Katy Perry y Justin Trudeau comenzó a generar rumores en julio de 2025, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en Montreal, Canadá. En ese momento, una fuente citada por PEOPLE aseguró que la cantante y el político habían tenido una “conexión instantánea”, aunque reconocía que sus agendas y transiciones personales hacían que el vínculo avanzara con cautela.

Con el paso de los meses, las apariciones conjuntas se multiplicaron hasta octubre, mes en el que la pareja hizo su primera aparición pública como tal al ser fotografiada saliendo de un espectáculo en el cabaret Crazy Horse de París durante el cumpleaños de la cantante.

La relación se volvió oficialmente pública en diciembre de 2025, cuando Perry compartió en Instagram imágenes junto a Trudeau durante su visita a Japón. En ese viaje, el político también llevó a la artista como acompañante a la reunión casual que sostuvo con ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa.

Justin Trudeau y Katy Perry
Justin Trudeau y Katy Perry visitaron al exprimer ministro de Japón Fumio Kishisda (X/kishida)

Por su parte, Russell Brand arrastra controversia propia. A comienzos de 2025, el comediante fue acusado formalmente en el Reino Unido de cinco cargos relacionados con agresión sexual y violación, derivados de denuncias presentadas por cuatro mujeres. Las acusaciones se conocieron inicialmente en septiembre de 2023 a través de una investigación conjunta de The Sunday Times, The Times y el programa Dispatches de Channel 4.

Brand ha negado de manera tajante todas las acusaciones. En mayo de este año compareció ante un tribunal y se declaró no culpable, asegurando públicamente que “nunca ha participado en actividades no consensuadas”, según recogió The Independent.

Temas Relacionados

Russell BrandKaty PerryJustin TrudeauTurning PointEntretenimiento

Últimas Noticias

“Titanic”, un rodaje a todo o nada: el minuto en el que Di Caprio y Winslet sellaron su química y la perla oculta a James Cameron

Se estrenó en medio de la desconfianza de los productores y de un presupuesto que se había ido de las manos. Pero se convirtió en un éxito total y en una pieza imprescindible de la historia del cine

“Titanic”, un rodaje a todo

“Dime más mentiras” vuelve con drama, saltos en el tiempo y más giros

La producción sorprende al explorar nuevas etapas de los personajes y promete mantener la tensión que atrapó a toda una generación

“Dime más mentiras” vuelve con

Snoopy y Charlie Brown se pasan a Sony: la compañía adquiere los derechos de Peanuts con una inversión millonaria

La empresa japonesa pagará 630 millones de dólares a la canadiense WildBrain por los derechos

Snoopy y Charlie Brown se

Navidad al estilo Kardashian-Jenner: tradiciones, humor y fiestas inolvidables del clan

En el nuevo episodio de su pódcast, Khloé Kardashian recibió como invitada a su madre, Kris Jenner, quien reveló cómo las costumbres y la creatividad convierten cada Nochebuena en un evento familiar inolvidable

Navidad al estilo Kardashian-Jenner: tradiciones,

Kate Winslet a los 50: entrenamiento funcional, power yoga y la búsqueda de una vida activa más allá de la estética

La actriz británica redefine el bienestar físico con una rutina que prioriza la autonomía y la prevención. Su filosofía desafía los estándares convencionales y propone un enfoque consciente del ejercicio

Kate Winslet a los 50:
DEPORTES
Juan Román Riquelme definió el

Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

TELESHOW
Christian Petersen y Sofía Zelaschi:

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

Chano Moreno Charpentier reveló que está de novio hace cuatro años: “Tami me salvó la vida”

El posible regreso de Mauro Icardi a Rosario reaviva las tensiones en la familia

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Una terapia experimental con ARN

Una terapia experimental con ARN mensajero de Harvard y el MIT logró rejuvenecer al sistema inmune

El descubrimiento de un túmulo revela un entierro colectivo inusual de la Edad de Bronce

La revista Science eligió al crecimiento de las energías renovables como el avance científico del 2025

El Museo del Louvre reabre sus puertas tras una huelga de tres días

La conexión entre dieta y salud mental: por qué la falta de magnesio podría influir en la ansiedad