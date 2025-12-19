Russell Brand se burla de la relación de su exesposa Katy Perry con Justin Trudeau: “Ese títere globalista”

Russell Brand desaprobó con ironía el romance de Katy Perry y Justin Trudeau (Composición/REUTERS/instagram)

Con ácido sarcasmo, el comediante Russell Brand reaccionó este miércoles a la nueva relación sentimental de su exesposa, la cantante Katy Perry, con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

El actor de 50 años abordó el tema mientras hablaba en el escenario de un evento organizado el 18 de diciembre por Turning Point USA en Phoenix.

Frente al público —y con la madre de la cantante presente en la sala según trascendidos— el actor y comediante arremetió contra el nuevo novio de la intérprete de “Fireworks”.

“Mira, Katy Perry, estuve casado con ella. Todavía la quiero, y me alegro de que su madre esté aquí para oírme decir esto, pero mira. Orlando Bloom me parecía bien, pero ¿Justin Trudeau? ¡Venga ya, tío! ¡No me metas en el mismo saco que a ese tipo! Ese títere globalista”, citó PEOPLE.

Russell Brand fue parte de AmericaFest, la primera convención de Turning Point USA desde la muerte de Charlie Kirk (REUTERS/Cheney Orr)

Russell Brand y Katy Perry se casaron en 2010, en el punto más alto de la fama de ambos. Sin embargo, la relación fue breve. El matrimonio terminó en 2012, luego de que Brand solicitara el divorcio.

Tras la separación, ambos continuaron con sus carreras y reconstruyeron sus vidas sentimentales por separado, convirtiéndose en protagonistas recurrentes de la prensa de espectáculos.

Uno de los vínculos más conocidos de Perry después de su divorcio con Brand fue el que mantuvo con el actor Orlando Bloom. La pareja se conoció en una fiesta posterior a los Globos de Oro en 2016 y, tras varios altibajos, se comprometió en 2019. Juntos tuvieron una hija, Daisy Dove Bloom, nacida en agosto de 2020.

No obstante, en junio de 2025, Perry y la estrella de Piratas del Caribe anunciaron el fin de su compromiso tras nueve años de relación.

El ex primer ministro canadiense y la estrella del pop hicieron oficial su romance tras varios meses de especulación.(Instagram/Katy Perry)

La relación entre Katy Perry y Justin Trudeau comenzó a generar rumores en julio de 2025, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en Montreal, Canadá. En ese momento, una fuente citada por PEOPLE aseguró que la cantante y el político habían tenido una “conexión instantánea”, aunque reconocía que sus agendas y transiciones personales hacían que el vínculo avanzara con cautela.

Con el paso de los meses, las apariciones conjuntas se multiplicaron hasta octubre, mes en el que la pareja hizo su primera aparición pública como tal al ser fotografiada saliendo de un espectáculo en el cabaret Crazy Horse de París durante el cumpleaños de la cantante.

La relación se volvió oficialmente pública en diciembre de 2025, cuando Perry compartió en Instagram imágenes junto a Trudeau durante su visita a Japón. En ese viaje, el político también llevó a la artista como acompañante a la reunión casual que sostuvo con ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa.

Justin Trudeau y Katy Perry visitaron al exprimer ministro de Japón Fumio Kishisda (X/kishida)

Por su parte, Russell Brand arrastra controversia propia. A comienzos de 2025, el comediante fue acusado formalmente en el Reino Unido de cinco cargos relacionados con agresión sexual y violación, derivados de denuncias presentadas por cuatro mujeres. Las acusaciones se conocieron inicialmente en septiembre de 2023 a través de una investigación conjunta de The Sunday Times, The Times y el programa Dispatches de Channel 4.

Brand ha negado de manera tajante todas las acusaciones. En mayo de este año compareció ante un tribunal y se declaró no culpable, asegurando públicamente que “nunca ha participado en actividades no consensuadas”, según recogió The Independent.