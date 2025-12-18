“El amor se está pudriendo dentro de ella”, Zoe Saldaña adelanta la lucha interna que tendrá Neytiri en “Avatar: Fuego y cenizas”

Tráiler de "Avatar: Fuego y cenizas"

Zoe Saldaña recibe a Fotogramas en su hogar pocas semanas después de haber ganado el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Emilia Pérez.

Reconocida internacionalmente por interpretar a Neytiri en la saga Avatar, la actriz se prepara para el estreno de Avatar: Fuego y cenizas, la tercera entrega de la franquicia dirigida por James Cameron.

En un clima distendido, Saldaña reflexiona sobre el impacto del galardón, su evolución personal y profesional, y los retos de su personaje en la nueva película.

El impulso del Oscar

El Oscar representa para Saldaña una oportunidad de acceder a nuevos proyectos en la industria cinematográfica (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

“Más que cambios, lo que hay son oportunidades nuevas”, afirma al hablar sobre el premio de la academia. “Resulta más sencillo estar entre las opciones para determinados proyectos. El Oscar facilita esto, pero no te garantiza un éxito permanente. Es un enorme incentivo que agradezco mucho porque venía de mis propias compañeras y compañeros, un estímulo para continuar trabajando duro en algo que me gusta”, explica Saldaña.

La actriz repasa su trayectoria en la saga Avatar, un proyecto iniciado en 2009 y que, según Cameron, se extenderá hasta 2031.

“Toda una vida. Avatar es algo muy especial, único como fenómeno cinematográfico y en la manera en que James lo ha planteado. Avatar: Fuego y cenizas llega este año, y las siguientes entregas aparecerán cada tres o cuatro años. Costó que la primera continuación fuera una realidad, pero la tecnología progresó mucho y James profundizó en la mitología del mundo de Pandora, lo que influyó en el éxito de la película. Ahora la historia sigue un camino épico y dramático que desemboca en un gran clímax en Fuego y cenizas”, dice la actriz a Fotogramas.

La oscuridad en Neytiri

La transformación de Neytiri en "Fuego y cenizas" explora el impacto de la tragedia en su liderazgo espiritual entre los Na’vi (Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved)

Sobre la nueva entrega, Saldaña ahonda en la transformación de Neytiri tras la tragedia del final anterior: “Es la que entra en la oscuridad de un personaje, Neytiri, la unión con su clan, los Omatikaya, con los Metkayina y con Pandora misma, se oscurecerá tras la muerte violenta de su hijo Neteyam. Neytiri heredó de su madre algo tan especial como el liderazgo espiritual de los Na’vi. Si tu alma está dañada y oscura, tu familia y quienes dependen de ti se ven afectados. Fuego y cenizas se centra en esa lucha interna reflejada en Pandora”.

Saldaña rechaza que Neytiri esté guiada por la venganza: “No es venganza: es la dolorosa incapacidad de Neytiri para comprender y aceptar la tragedia que la golpeó. Es madre, esposa y líder perdida. El dolor de perder un hijo es antinatural. Neytiri lo siente todo, emocional y espiritualmente".

Al tiempo que agregó: “La armonía con Jake y con Pandora se ha quebrado. Neytiri, como la mayoría de los Na’vi, está biológicamente preparada para la armonía, no para el sufrimiento y el rencor. Su ADN es puro amor. El amor fue lo que cambió a Jake ¿Puede el dolor alterar ese ADN y sumirla en la oscuridad, volverla una madre sombría? La película responderá a esa pregunta”.

La armonía entre Neytiri, Jake y Pandora se ve quebrada por el sufrimiento, poniendo a prueba el ADN de amor de los Na’vi (Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved)

Sobre la capacidad de Neytiri para confiar en el amor, detalla a Fotogramas: “Esa es su otra gran tragedia. Neytiri siempre encontró amor en todos y todo. Ahora su corazón está lleno de pena. Ella creía que el amor podía curarlo todo, pero la tragedia pone esto en entredicho. Es como si el Árbol de las Almas, símbolo de Eywa, comenzara a pudrirse. El amor se está pudriendo dentro de Neytiri. Jamás habría tenido sentimientos encontrados hacia Spider ni habría chocado con Jake por él”.

El nuevo antagonista

Saldaña reflexiona sobre el mal en Pandora y la aparición de la Gente Ceniza. “No existe un mal originario en Pandora ni clanes violentos por maldad. La Gente Ceniza, los Mangkwan, antagonistas principales, se desviaron del camino marcado por Eywa tras la tragedia de la erupción de un volcán. Para Neytiri, son un espejo: su desviación surge de la tragedia, igual que la suya”, señala la actriz.

En cuanto al trasfondo de la saga y su actualidad, subraya que el mensaje que James ha mantenido en Avatar es el de tolerancia y convivencia entre especies.

La actriz Zoe Saldaña comparte su experiencia internacional como Neytiri en la exitosa saga "Avatar" (Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved)

Las diferencias deberían unir, no separar. En la primera película se percibe el mensaje ecologista: la codicia y la ignorancia del ser humano arrasan los paraísos naturales, como ocurre en la Amazonía.

La conciencia ecológica crece, pero también lo hacen la guerra y la intolerancia. Avatar recuerda que la paz está en manos de cada quien; una lucha que, como la de Neytiri, empieza por uno mismo.

Saldaña elogia la imaginación de Cameron, afirmando que la magnitud de lo que ha creado no tiene antecedentes en la historia del cine. Considera que cuando la saga se complete, podrá valorarse su grandeza.

Vida en el set y proyectos futuros

La actriz resalta la evolución de las técnicas visuales en el cine y su impacto en la saga "Avatar"

Ser parte del proyecto ha sido para Saldaña una aventura profesional y personal, al integrar una gran familia que se reúne durante largos meses de trabajo. El 80 o 85% del equipo técnico ha acompañado a James Cameron desde Aliens: El regreso y Abyss. La actriz ha presenciado la llegada de nuevas técnicas visuales y afirma haber experimentado el futuro del cine en el presente.

Sobre el futuro, adelanta que Avatar continuará con nuevas entregas y la promoción de Fuego y cenizas. Continúa también Lioness, la serie creada por Taylor Sheridan, cuya tercera temporada está prevista para otoño de 2026. A esto se suma un largometraje caribeño de piratas (The Bluff, junto a Karl Urban y Priyanka Chopra Jonas) que debería estrenarse el año próximo y la lectura de otros guiones.

Saldaña concluye: “Lleno de luz. Si tu actitud vital, espiritual y profesional está bañada en luz, la luz te busca también a ti”. La actriz reconoce que la oscuridad es inevitable, pero considera que el reto verdadero es no dejarse atrapar por ella, ni en la vida ni en la interpretación de Neytiri.