Rob Reiner: nuevos detalles de su muerte y la complicada relación con su hijo Nick salen a la luz

Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles resguardaron la vivienda familiar mientras avanzaba la investigación por la muerte de la pareja de cineastas (Instagram/@michelereiner)

Se esperaba que la semana de Rob Reiner y Michele Singer Reiner transcurriera entre reuniones políticas, encuentros con figuras del espectáculo y compromisos públicos vinculados a su activismo. Sin embargo, el último evento social al que asistieron fue una fiesta privada en la casa del comediante Conan O’Brien, la noche del sábado, a la que acudieron acompañados de su hijo Nick, según relataron personas cercanas al encuentro.

Durante la reunión, Nick Reiner, de 32 años, mostró un comportamiento errático. Interrumpió al actor y comediante Bill Hader con preguntas repetitivas e inusuales, como su nombre completo y si era famoso. De acuerdo con fuentes del Washington Journal, Nick había hecho preguntas similares a otros invitados, lo que finalmente llevó a que se le pidiera abandonar la fiesta.

Esa fue la última vez que amigos del matrimonio vieron con vida a Rob y Michele Reiner. Menos de 24 horas después, ambos fueron hallados muertos en su residencia del barrio de Brentwood, en Los Ángeles, el domingo por la tarde.

La acusación y la investigación en curso

Las autoridades informaron que Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, ocurrida tras un ataque con arma blanca. Los fiscales presentaron los cargos el martes, mientras que el abogado del acusado declinó hacer comentarios y un representante de la familia no respondió a las solicitudes de prensa.

Nick Reiner, de 32 años, enfrentaba desde la adolescencia problemas de adicción, según relataron familiares y personas cercanas. REUTERS/Daniel Cole

Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) permanecieron frente a la vivienda familiar mientras se desarrollaban las primeras diligencias. La fiscalía indicó que Nick residía en una casa de huéspedes dentro de la propiedad, donde, según la acusación, ocurrieron los hechos.

La tragedia marcó un final abrupto a casi dos décadas de intentos por parte de Rob y Michele Reiner de ayudar a su hijo a enfrentar una larga lucha contra la adicción, de acuerdo con personas cercanas a la familia.

Una lucha prolongada contra la adicción

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, apoyaron a Nick durante más de una docena de estancias en centros de rehabilitación. Incluso llegaron a trabajar juntos en la película Being Charlie, una adaptación dramatizada de la experiencia de Nick con la adicción y la enfermedad mental, dirigida por su propio padre.

Rob Reiner mantuvo una extensa carrera en Hollywood como director y actor, además de un fuerte activismo político dentro del Partido Demócrata

“Nick siempre tuvo problemas, incluso en su adolescencia”, señaló Alan Horn, cofundador de Castle Rock Entertainment junto a Reiner. Según Horn, la pareja mantuvo la situación en privado durante años, aunque compartía con su entorno cercano que había intentado todas las alternativas posibles.

Nick comenzó a consumir drogas antes de los 15 años y relató en el pódcast Dopey que entró y salió de programas de rehabilitación por insistencia de sus padres. También reconoció episodios de consumo frente a ellos y experiencias extremas durante su juventud.

Una familia unida pese a las dificultades

A pesar de las dificultades, los Reiner continuaron con sus carreras profesionales. Rob se mantuvo activo como actor y director, mientras Michele trabajó como productora. Personas cercanas describen una vida familiar estrecha, con cenas compartidas y momentos cotidianos juntos.

El director de fotografía Barry Markowitz, quien trabajó con la familia en Being Charlie, recordó a los Reiner como un núcleo unido que solía reunirse alrededor del televisor para comentar deportes, política o cine. “Fue una fiesta de amor”, afirmó.

Amigos y colaboradores del matrimonio expresaron conmoción por una tragedia que puso fin a años de intentos de apoyo familiar y tratamientos de rehabilitación. REUTERS/Aude Guerrucci

La relación con sus hijos era cercana, incluida la de su hija Romy, quien vivía cerca y compartía con frecuencia momentos familiares en redes sociales. Fotografías recientes mostraban a la familia reunida en viajes y eventos públicos.

Activismo político y legado público

Desde finales de los años noventa, la política ocupó un lugar central en la vida del matrimonio. Rob Reiner fue un destacado donante demócrata y un impulsor de causas progresistas, como el impuesto al tabaco aprobado en California en 1998 para financiar el desarrollo infantil temprano.

Junto a Michele, también desempeñó un papel clave en la lucha legal por el matrimonio igualitario en California, colaborando con el guionista Dustin Lance Black tras su discurso en los Premios Oscar por Milk. Esa batalla contribuyó al fallo de la Corte Suprema que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo Estados Unidos.