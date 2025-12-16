El paso del tiempo no hace excepciones en Hollywood, según George Clooney: “Las opciones se van reduciendo a medida que envejeces”

Jay Kelly, la película más reciente de George Clooney, lo tiene como protagonista junto a Adam Sandler en una comedia dramática de Netflix que sigue a una estrella de cine en plena gira promocional atravesada por una crisis existencial y de mediana edad (Netflix)

George Clooney se presentó ante el público del British Film Institute para analizar su carrera, compartir anécdotas de sus películas más reconocidas y reflexionar sobre su evolución en la industria cinematográfica.

Durante la charla con la presentadora de televisión Edith Bowman, el actor y director habló con franqueza sobre los desafíos de su carrera, la importancia de las colaboraciones y su visión sobre el equilibrio entre la vida profesional y personal.

Elección de proyectos y evolución profesional

Al ser consultado sobre la selección de sus proyectos, Clooney reconoció que las oportunidades cambian con el paso del tiempo: “Las opciones se van reduciendo a medida que envejeces… por eso me enfoqué más en la dirección durante una década”, explicó.

Tras cumplir 50 años, los papeles que le ofrecían resultaban menos atractivos, motivo por el cual buscó nuevas formas de integrarse en el cine. “Quería seguir siendo parte de esta industria, pero los papeles ya no eran tan desafiantes”, comentó Clooney.

El actor reveló cómo la evolución de sus papeles lo llevó a enfocarse en la dirección tras cumplir 50 años (Captura de video: YouTube)

El actor explicó que la llamada de ciertos directores puede ser decisiva: “He tenido cuatro o cinco directores, como Soderbergh, los hermanos Coen, Alexander Payne, Alfonso Cuarón… Si ellos me llaman, acepto sin dudarlo. Confío en su criterio y quiero trabajar con ellos, incluso si el proyecto no resulta como esperábamos”.

Aprendizajes y experiencias en el set

Clooney evocó sus inicios en la televisión y la influencia de esta etapa en su trabajo en cine. “Vengo de Kentucky, y quedarse en el remolque no es señal de éxito. Me gusta estar en el set, observar el trabajo de los demás y participar en el proceso creativo”, afirmó.

Subrayó el valor de aprender de los directores con quienes ha colaborado, especialmente Steven Soderbergh: “Mis lecciones de dirección las aprendí de Steven, observándolo en el set”.

Clooney resaltó la influencia de directores como Steven Soderbergh y los hermanos Coen en su desarrollo profesional (AP)

En relación con su transición a la dirección, Clooney relató el origen de su primer proyecto como director: “No dirigí porque buscara ser director, sino porque pensé que así podría sacar adelante la película. Le pedí a Soderbergh que me respaldara por si todo salía mal”.

Así nació Confessions of a Dangerous Mind, una experiencia que, según él, le enseñó a admitir sus errores y aceptar el aprendizaje constante.

Colaboraciones y anécdotas de rodaje

Durante la conversación, recordó sus colaboraciones con figuras como Jennifer Lopez, Matt Damon, Julia Roberts y Brad Pitt. Sobre su relación con Soderbergh, señaló: “Nos convertimos en socios y trabajamos juntos en muchos proyectos. Fue una relación de una década”.

También evocó el rodaje de O Brother, Where Art Thou? con los hermanos Coen: “Acepté el papel sin leer el guion, porque eran los Coen. Me hicieron interpretar a un personaje que era el más inteligente y, a la vez, el más tonto de la sala. Fue una gran lección de actuación”.

El actor compartió anécdotas sobre el ambiente de camaradería y generosidad en los rodajes (REUTERS)

Sobre el ambiente en los rodajes, remarcó la generosidad de sus compañeros en la saga “Ocean’s”: “La razón por la que esas películas fueron tan divertidas de hacer es que todos compartíamos el protagonismo. No había competencia por las mejores líneas”.

Autocrítica, colaboración y guion: la mirada de Clooney sobre el cine y su oficio

Clooney vinculó los altibajos de su carrera con una mirada más amplia sobre el funcionamiento de la industria y su propio proceso creativo. Al referirse a la incertidumbre que acompaña cada estreno, señaló que el éxito nunca está garantizado: “A veces piensas que una película será un éxito y fracasa. Cuando eso pasa, simplemente sigues adelante”.

Desde esa experiencia, subrayó la necesidad de mantener la perspectiva y evitar la queja, incluso frente a los tropiezos: “Nunca me voy a quejar porque las cosas me han salido bien”.

Esa actitud, explicó, se sostiene en una autocrítica constante y en la aceptación de que el aprendizaje no se detiene. Según el actor, la experiencia no elimina el error, sino que ayuda a convivir con él: “Todo lo que crees saber, probablemente no es así. Aprendes a aceptar que te puedes equivocar y que siempre hay margen para mejorar”.

La autocrítica y el aprendizaje constante son claves en la visión de Clooney sobre el éxito en la industria cinematográfica (REUTERS)

Desde esa misma lógica, trasladó la reflexión al plano estrictamente cinematográfico y al funcionamiento de los equipos de trabajo. Remarcó que el guion constituye la base irremplazable de cualquier proyecto: “No puedes hacer una buena película con un mal guion. Es imposible”.

Si bien reconoció que una historia sólida puede verse afectada por decisiones en la edición, la música o el sonido, insistió en que el punto de partida define el margen real de una película.

Esa mirada se completa con una concepción colectiva del proceso creativo. Lejos de la idea del control absoluto, Clooney destacó la importancia de la colaboración y de escuchar otras voces durante la producción: “Nada de lo que hago en este negocio lo hago solo; siempre hay mucha gente ayudando en el camino”.

Vida personal y próximos proyectos

En la parte final de la charla, habló sobre el equilibrio entre su vida profesional y familiar: “Me gusta llevar a mis hijos al colegio todos los días. Quiero estar presente para ellos”. Reconoció que, en esta etapa, prioriza su familia y selecciona atentamente sus proyectos.

El actor confirmó que Ocean’s Fourteen ya está en etapa de organización y que el equipo trabaja para coordinar el calendario del rodaje (REUTERS)

En relación con su agenda futura, el actor confirmó que rodará próximamente una película junto a Annette Bening y anunció la continuidad de una de sus franquicias más conocidas, “Ocean’s Fourteen”. “Estamos preparando la cuarta entrega. No sé cuándo empezaremos, pero estamos organizando el calendario”, afirmó.

En un tono distendido, también hizo un comentario humorístico sobre el reparto y el presupuesto del film: “Tendremos que destinar todo el presupuesto a Brad Pitt ahora que ha tenido un éxito en taquilla con la película de Fórmula 1″.