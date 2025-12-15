Zooey Deschanel se despide entre lágrimas de Rob Reiner: “Atesoro cada momento a su lado”

Zooey Deschanel compartió créditos con Reiner en la serie de comedia 'New Girl' (Créditos: Europa Press, REUTERS/Mario Anzuoni)

El impacto en la comunidad artística ha sido inmediato tras conocerse la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele, encontrados sin vida en su hogar de Los Ángeles el domingo 14 de diciembre. La noticia ha generado consternación, especialmente entre quienes compartieron escena y amistad con el reconocido director y actor, como Zooey Deschanel, quien interpretó a su hija en la serie New Girl durante seis años.

Fue la propia Deschanel, de 45 años, quien expresó el dolor en un mensaje publicado el lunes 15 de diciembre en Instagram. Recordó a Reiner como “el espíritu más cálido, gracioso y generoso”, además de ser un “ser humano verdaderamente bueno” y un “increíble artista y colaborador lúdico y divertido”.

La actriz destacó el valor profesional y personal del director: “Atesoro el tiempo que compartimos trabajando juntos y las muchas películas que realizó y que han dado forma a quien soy”. También mencionó la actitud afectuosa de Reiner y su esposa Michele cada vez que tenían oportunidad de coincidir: “Rob y su encantadora esposa Michele siempre fueron muy amables, y me llenaba de alegría cada vez que tenía la suerte de verlos”. Su mensaje cerró con una muestra de apoyo: “Estoy absolutamente devastada. Envío muchísimo amor a su familia y amigos”.

La tragedia también ha resonado entre otros miembros clave del elenco de New Girl. Lamorne Morris, quien interpretó a Winston, manifestó su pesar por la pérdida “realmente desgarradora” del realizador, describiéndolo como un “gran tipo”. Por su parte, Hannah Simone, conocida por su papel de Cece, confesó sentirse “más que desconsolada y en shock”, y subrayó la calidad humana de Reiner al señalar que era “una de las personas más bondadosas con las que he pasado tiempo”.

El dolor traspasa la serie, alcanzando a figuras como Jamie Lee Curtis, quien encarnó a la exesposa de Reiner en la ficción y madre del personaje de Deschanel. En una declaración conjunta para People, Curtis y su esposo Christopher Guest —protagonista en el debut como director de Reiner, This Is Spinal Tap, y en The Princess Bride— hablaron de incredulidad y tristeza tras las muertes calificadas como “violentas y trágicas” de sus “queridos amigos”. Aseguraron: “Nuestro ÚNICO foco y cuidado ahora mismo es para sus hijos y familiares directos, y les ofreceremos todo el apoyo posible para ayudarles”.

La creadora de New Girl, Liz Meriwether, también se sumó a los homenajes. Describió a Rob como “amable, divertido, generoso y dispuesto a hacer cualquier cosa —incluido usar un fez y circular en un mini auto—”, y destacó la sabiduría y recuerdos que compartía durante los descansos en el set. Meriwether rememoró la influencia que las películas de Reiner tuvieron en su vocación: “Princess Bride quedó grabada en mi memoria, y When Harry Met Sally me hizo querer hacer cine y contar historias de amor. Estoy muy triste esta mañana”.

Según confirmó la familia en un comunicado remitido a Variety el catorce de diciembre, el matrimonio tenía tres hijos: Nick, Jake y Romy. “Estamos desconsolados por esta pérdida repentina, y pedimos privacidad en este momento increíblemente difícil”, declararon.

Además de la conmoción general, permanece detenido su hijo de 32 años, Nick, bajo custodia policial y a la espera de mayores novedades mientras se establece una fianza de USD 4 millones.