De Taylor Swift a Eminem: los casos de acoso más aterradores que sufrieron las celebridades

Taylor Swift obtuvo una orden de restricción de cinco años tras recibir cientos de cartas y correos electrónicos de un acosador en Los Ángeles (Composición fotográfica)

Varios artistas reconocidos de la música y el cine sufrieron acoso y hostigamiento de personas que cruzaron los límites entre admiración y obsesión. Figuras como Taylor Swift, Madonna, Eminem, Keira Knightley y Harry Styles fueron víctimas de episodios documentados de persecución y amenazas en distintas partes del mundo. Estos hechos ocurrieron entre 1996 y 2025 e implicaron riesgos concretos para la seguridad y la salud mental de las celebridades afectadas.

Los casos más notorios incluyeron agresiones físicas, entradas ilegales a domicilios privados y el envío reiterado de mensajes o cartas con contenido perturbador. Las autoridades intervinieron y los tribunales dictaron restricciones de acercamiento y condenas penales. Orden judicial, vigilancia privada y asistencia policial fueron las respuestas más frecuentes ante estos incidentes.

Ningún perfil o estatus protegió completamente a las víctimas. Desde músicos internacionales hasta actrices del cine británico y estadounidense experimentaron situaciones de vulnerabilidad en sus hogares y espacios laborales.

Madonna enfrentó amenazas de muerte y un intento de ingreso ilegal a su casa por parte de Robert Dewey Hoskins, quien fue condenado a prisión y hospitalización psiquiátrica (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Los casos más destacados de acoso en el ámbito artístico

Según Crime+Investigation, Taylor Swift obtuvo una orden de restricción de cinco años contra Brian Jason Wagner, un hombre de Colorado que la acosó con cientos de cartas y correos electrónicos.

Wagner entró sin autorización a la propiedad de Swift en Los Ángeles y cambió la dirección de su licencia de conducir para coincidir con la de la artista. El tribunal también le prohibió poseer armas de fuego o chalecos antibalas.

Madonna vivió un episodio crítico en 1996, cuando Robert Dewey Hoskins escaló el muro de su casa en Hollywood Hills. Según la cantante, el hombre la amenazó de muerte porque creía que debía casarse con ella.

Ese mismo año, un guardia de seguridad lo detuvo al dispararle e impedir que ingresara al hogar. Hoskins recibió una condena de diez años de prisión y, posteriormente, fue internado en un hospital psiquiátrico, donde debió regresar tras nuevos incidentes.

Uma Thurman denunció en 2008 el acoso persistente de Jack Jordan, quien la hostigó con mensajes y dibujos inquietantes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Uma Thurman aportó testimonio en 2008 sobre el acoso de Jack Jordan, cuya conducta incluyó la entrega de tarjetas, dibujos y afirmaciones perturbadoras dirigidas a la actriz y su familia.

Jordan afirmó que él y Thurman estaban “predestinados” a estar juntos e incluso aseguró que los hijos de la actriz no existían. Un tribunal le impuso tres años de libertad condicional en esa ocasión, pero fue arrestado nuevamente en 2010 tras intentar volver a contactar a la celebridad.

De acuerdo a registros judiciales, Eminem sufrió varios actos de acoso de parte de Matthew David Hughes, quien ingresó en dos ocasiones a su residencia en Detroit.

La más grave se produjo en 2020, cuando Hughes rompió una ventana y confirmó la presencia de Eminem para matarlo. El acosador recibió condenas por invasión de hogar y acoso agravado; asimismo, el rapero relató durante el juicio el impacto emocional de lo vivido.

Eminem sufrió invasiones a su domicilio y amenazas de muerte por parte de Matthew David Hughes, quien fue condenado por acoso agravado (Credit: Lon Horwedel-Imagn Images)

El caso de la cantante británica Sophie Ellis-Bextor también generó fuerte repercusión. Según el informe, Nishil Patel la acosó mediante cientos de mensajes en redes sociales y el envío de regalos no solicitados.

Patel, además, hostigó a miembros del entorno íntimo de la artista y utilizó insultos agresivos en sus comunicaciones. La justicia emitió una orden que prohíbe cualquier contacto durante cinco años y prevé penas de prisión en caso de reincidencia.

Consecuencias psicológicas y respuestas judiciales

Cheryl Tweedy, exintegrante de Girls Aloud y jurado de un famoso concurso televisivo, experimentó acoso persistente por parte de Daniel Bannister.

Según la declaración judicial de Tweedy, Bannister acudió repetidas veces a su domicilio a pesar de restricciones previas. En septiembre de 2025, la justicia británica impuso al acosador una condena de 12 meses de prisión por violar la orden de alejamiento.

Cheryl Tweedy denunció acoso persistente de Daniel Bannister, quien violó una orden de alejamiento y fue condenado a prisión en 2025 Oli Scarff/Pool via REUTERS

Harry Styles padeció un acoso de carácter psicológico y emocional por parte de Myra Carvalho. De acuerdo con la sentencia, la mujer le envió más de 8.000 tarjetas en menos de un mes. Esto tuvo un severo impacto en la tranquilidad del cantante, quien declaró sentirse inseguro.

Como respuesta, Carvalho fue condenada a 14 semanas de prisión y deberá mantenerse alejada del cantante durante una década.

El actor Mark Revill mantuvo en vilo a Keira Knightley y a su esposo a través de un prolongado acoso que incluyó visitas reiteradas a su domicilio en Londres, el envío de postales y material con referencias a gatos, y mensajes en redes sociales, incluso después de haber recibido una orden de restricción indefinida.

Ante la gravedad de la situación, un tribunal británico dispuso su internación en 2017, tras constatar la existencia de problemas psiquiátricos y conductas ilícitas.

Los casos documentados muestran que la fama expone a artistas a situaciones de acoso graves. Las víctimas recurrieron a la justicia, la seguridad privada y el acompañamiento psicológico. Las historias revelan el impacto emocional y social de un fenómeno que afecta tanto a músicos como a actores y que continúa representando un reto para la protección y el bienestar del mundo del espectáculo.