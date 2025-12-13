Entretenimiento

Emily en París temporada 5: estreno en México, fecha, hora y dónde ver los nuevos episodios

La confirmación de la quinta entrega anticipa cambios en las relaciones centrales de la comedia romántica de Netflix

Guardar
(Netflix)
(Netflix)

La quinta temporada de Emily en París ya tiene fecha de estreno confirmada. Será el 18 de diciembre de 2025 cuando los seguidores podrán disfrutar de los 10 nuevos episodios a través de Netflix.

En esta nueva entrega se mantiene a Lily Collins como protagonista, quien llevará la historia a escenarios tanto de Roma como de París.

La quinta temporada de Emily
La quinta temporada de Emily en París se estrena el 18 de diciembre de 2025 en Netflix con 10 nuevos episodios. (Netflix)

Los cambios que Emily vivirá en la nueva temporada

De acuerdo con Netflix, la serie continuará explorando la vida de Emily Cooper, quien en la entrega anterior se trasladó a Roma para abrir una nueva oficina de la agencia Grateau.

Sin embargo, el creador Darren Star ha asegurado que París seguirá siendo un punto clave en la trama, por lo que se espera que la protagonista regrese a la capital francesa en algún momento de la temporada.

Además, la narrativa profundizará en el romance entre Emily y Marcello Muratori, interpretado por Eugenio Franceschini, un personaje que ganó relevancia en la cuarta entrega.

Lily Collins regresa como protagonista
Lily Collins regresa como protagonista y la historia se desarrollará entre París y Roma en la nueva entrega. IG marylin.fitoussi

Este es el reparto de Emily en París 5

Una vez más, Lily Collins encabeza el elenco, acompañada por Franceschini, Thalia Besson (Genevieve) y Anna Galiena (Antonia), quienes regresan tras su participación en la temporada anterior.

Entre las novedades destacan los fichajes de Bryan Greenberg como Jake, Michèle Laroque como Yvette y Minnie Driver, en el papel de la princesa Jane, amiga de Sylvie.

Mientras que la presencia de Camille Razat, quien da vida a Camille, permanece en duda. Aunque uno de los cambios más significativos parece ser la ausencia de Lucas Bravo como Gabriel, pues representa uno de los giros más comentados de la nueva temporada.

Netflix confirma que todas las
Netflix confirma que todas las temporadas de Emily en París estarán disponibles exclusivamente en su plataforma. (Netflix)

Cuándo y dónde se estrena la nueva temporada de Emily en París

El 18 de diciembre de 2025 ha sido la fecha elegida por Netflix para el lanzamiento de la quinta temporada de Emily en París, ampliando la oferta para los seguidores que esperan nuevos episodios emblemáticos de moda, romance y vida laboral internacional.

El anuncio, realizado oficialmente por la plataforma, garantiza que la totalidad de las temporadas de la serie estarán exclusivamente disponibles en Netflix, incluyendo esta nueva tanda de capítulos.

De este modo, quienes no sigan de cerca la vida de Emily en París cuentan con tiempo suficiente para ponerse al día con las entregas previas antes de la llegada de los nuevos episodios.

Emily en París se mantiene
Emily en París se mantiene como una de las series más vistas de Netflix y su éxito asegura la continuidad de la historia. (Netflix)

El éxito de Emily en París en Netflix

Emily en París se ha consolidado como una de las producciones más vistas de Netflix, pese a no figurar entre las más aclamadas por la crítica.

La confirmación de la quinta temporada despejó las dudas que dejó el final de la cuarta. Además, tanto la protagonista como la plataforma han dejado abierta la posibilidad de que la historia continúe, lo que mantiene fiel a la audiencia.

Temas Relacionados

Emily en ParísNueva temporadaFechaLily CollinsNetflixRomaParísmexico-entretenimiento

Últimas Noticias

50 Cent recuerda su ataque y cómo la pérdida de amigos marcaron su realidad: “Hay tanta gente que conozco que no tuvo la oportunidad de llegar a los cincuenta”

El músico repasa cómo la fe, los recuerdos familiares y el apoyo de sus seres queridos lo ayudaron a superar uno de los momentos más difíciles de su vida, y comparte su visión sobre el éxito, la madurez y el valor de la autenticidad en la cultura hip-hop

50 Cent recuerda su ataque

Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, se desnuda para la revista Playgirl

En una sensual sesión para Playgirl, el exesposo de Britney Spears compartió una reflexión sobre su pasado con la cantante

Sam Asghari, exesposo de Britney

‘Stuart Fails to Save the Universe’: mira el primer vistazo al nuevo spin-off de ‘The Big Bang Theory’

HBO Max reveló las primeras imágenes del arriesgado spin-off multiversal liderado por Stuart Bloom

‘Stuart Fails to Save the

Las guerreras K-pop, la película coreana que rompió récords y fue elegida como Revelación 2025 por TIME

El largometraje animado alcanzó cifras históricas de audiencia y ventas musicales. La revista estadounidense destacó la consolidación en la cultura pop internacional y cómo generó repercusiones en la representación asiática

Las guerreras K-pop, la película

Expulsan a Bonnie Blue de Indonesia: la estrella porno no podrá volver a Bali por 10 años

La influencer británica no irá a prisión; sin embargo, las autoridades migratorias ordenaron su deportación inmediata

Expulsan a Bonnie Blue de
DEPORTES
Sergio Slipak empató con Faustino

Sergio Slipak empató con Faustino Oro y no guardó elogios: “Es la mayor promesa en el historial ajedrecístico de Argentina”

El multitudinario recibimiento a Lionel Messi en su llegada a la India junto a De Paul y Suárez para el GOAT Tour

La extraña razón por la que un entrenador argentino dirigirá a la selección de Perú por un partido

El piloto de la Fórmula 1 que viajará a la Antártida para un intenso entrenamiento: el antecedente de Hamilton

De entrenador en secundaria a quarterback más veterano: el sorpresivo retorno de Philip Rivers a la NFL

TELESHOW
El duro comentario de Wanda

El duro comentario de Wanda Nara sobre Yanina Latorre que refleja su relación en MasterChef: “Me sacó todas las energías”

El problema de salud que obligó a Nicolás Behringer, campeón de La Voz Argentina, a vender el auto que ganó como premio

Nahuel Pennisi contó cómo conoció a su esposa y qué lo enamoró en un encuentro laboral en Tucumán: su historia de amor

El mozo que atendió a Joaquín Levinton contó cómo le salvó la vida: “Respirá que no te vamos a dejar ir”

Lissa Vera confirmó su participación en el regreso de Bandana en el Gran Rex: “Firmé contrato”

INFOBAE AMÉRICA

La OEA pidió por resultados

La OEA pidió por resultados “creíbles” y “aceptados por todos” de la elección de Honduras a casi dos semanas de la jornada electoral

“Bugonia” y su atmósfera de temor es un shock para el Sistema

Los 187.460 kilómetros de todos los caminos que conducían a Roma, completamente cartografiados

Una aldea solo para ellas: así es Umoja, el paraje que revolucionó el papel de la mujer en África

Los osos polares en Groenlandia reescriben su ADN frente al deshielo del Ártico, asegura un estudio