Emily en París temporada 5: estreno en México, fecha, hora y dónde ver los nuevos episodios

La quinta temporada de Emily en París ya tiene fecha de estreno confirmada. Será el 18 de diciembre de 2025 cuando los seguidores podrán disfrutar de los 10 nuevos episodios a través de Netflix.

En esta nueva entrega se mantiene a Lily Collins como protagonista, quien llevará la historia a escenarios tanto de Roma como de París.

Los cambios que Emily vivirá en la nueva temporada

De acuerdo con Netflix, la serie continuará explorando la vida de Emily Cooper, quien en la entrega anterior se trasladó a Roma para abrir una nueva oficina de la agencia Grateau.

Sin embargo, el creador Darren Star ha asegurado que París seguirá siendo un punto clave en la trama, por lo que se espera que la protagonista regrese a la capital francesa en algún momento de la temporada.

Además, la narrativa profundizará en el romance entre Emily y Marcello Muratori, interpretado por Eugenio Franceschini, un personaje que ganó relevancia en la cuarta entrega.

Lily Collins regresa como protagonista y la historia se desarrollará entre París y Roma en la nueva entrega.

Este es el reparto de Emily en París 5

Una vez más, Lily Collins encabeza el elenco, acompañada por Franceschini, Thalia Besson (Genevieve) y Anna Galiena (Antonia), quienes regresan tras su participación en la temporada anterior.

Entre las novedades destacan los fichajes de Bryan Greenberg como Jake, Michèle Laroque como Yvette y Minnie Driver, en el papel de la princesa Jane, amiga de Sylvie.

Mientras que la presencia de Camille Razat, quien da vida a Camille, permanece en duda. Aunque uno de los cambios más significativos parece ser la ausencia de Lucas Bravo como Gabriel, pues representa uno de los giros más comentados de la nueva temporada.

Netflix confirma que todas las temporadas de Emily en París estarán disponibles exclusivamente en su plataforma.

Cuándo y dónde se estrena la nueva temporada de Emily en París

El 18 de diciembre de 2025 ha sido la fecha elegida por Netflix para el lanzamiento de la quinta temporada de Emily en París, ampliando la oferta para los seguidores que esperan nuevos episodios emblemáticos de moda, romance y vida laboral internacional.

El anuncio, realizado oficialmente por la plataforma, garantiza que la totalidad de las temporadas de la serie estarán exclusivamente disponibles en Netflix, incluyendo esta nueva tanda de capítulos.

De este modo, quienes no sigan de cerca la vida de Emily en París cuentan con tiempo suficiente para ponerse al día con las entregas previas antes de la llegada de los nuevos episodios.

Emily en París se mantiene como una de las series más vistas de Netflix y su éxito asegura la continuidad de la historia.

El éxito de Emily en París en Netflix

Emily en París se ha consolidado como una de las producciones más vistas de Netflix, pese a no figurar entre las más aclamadas por la crítica.

La confirmación de la quinta temporada despejó las dudas que dejó el final de la cuarta. Además, tanto la protagonista como la plataforma han dejado abierta la posibilidad de que la historia continúe, lo que mantiene fiel a la audiencia.