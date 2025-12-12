Entretenimiento

Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, se desnuda para la revista Playgirl

En una sensual sesión para Playgirl, el exesposo de Britney Spears compartió una reflexión sobre su pasado con la cantante

El modelo de 31 años
El modelo de 31 años protagoniza varias tomas sensuales para la revista erótica (Playgirl/AP Archivo)

Sam Asghari, actor y modelo iraní-estadounidense, se despojó de sus prendas en una audaz sesión fotográfica para la portada de Playgirl. La revista también conversó con él sobre sus recuerdos como exesposo de Britney Spears, la princesa del pop.

Las imágenes comenzaron a viralizarse el 10 de diciembre. Asghari, de 31 años, fue retratado en una atmósfera sensual y clásica del erotismo masculino.

En una de las opciones de portada, el modelo posa desnudo frente a un escenario de vegetación, y sostiene únicamente una toalla que cubre su zona íntima.

En otra fotografía, se le ve sentado en una bañera llena de espuma, aparentemente usando shorts oscuros bajo el agua, con el cabello mojado mientras salpica hacia la cámara. También hay imágenes en las que aparece de pie, usando solo una toalla, y otras totalmente sin camiseta.

Actualmente, Asghari mantiene una relación
Actualmente, Asghari mantiene una relación con la agente inmobiliaria Brooke Irvine (Playgirl vía Page Six)

Consciente de que el interés en su persona está ligado a su mediática relación pasada con Britney Spears, Asghari citó un proverbio iraní que considera central en su forma de conducirse.

“Nunca debes hablar mal de alguien con quien has comido”, expresó. “Siempre quiero respetar eso. Siempre voy a aferrarme a eso, y esa es la prioridad número uno para mí”.

Luego reiteró que su filosofía es mirar su breve matrimonio con Spears desde la gratitud.

“Lo mejor que puedes hacer es celebrar el pasado, apreciar el pasado y no obsesionarte con que haya terminado. Sé feliz de que haya sucedido”, dijo.

El modelo reiteró que continúa
El modelo reiteró que continúa respetando a Britney Spears incluso si ya no son esposos (Playgirl vía Page Six)

Sam Asghari y Britney Spears se conocieron en 2016 durante la grabación del video musical “Slumber Party”, en el que él interpretaba al interés amoroso de la cantante. Tras conectar en el set, oficializaron su relación en 2017. Cuatro años más tarde, en septiembre de 2021, anunciaron su compromiso, y finalmente se casaron en junio de 2022.

Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse y la separación llegó en agosto de 2023, después de poco más de un año de matrimonio. Su divorcio se resolvió en mayo de 2024.

En agosto de 2025, Spears escribió en Instagram que su matrimonio con Asghari se sintió como una especie de distracción para sobrellevar el dolor que vivía por la distancia con sus hijos Jayden James y Sean Preston.

“Me cortaron las llamadas o mensajes y recuerdo que en shock mi secreto para sobrevivir fue la negación y muchas lágrimas… es raro, Sam y yo estábamos casados pero casi se sentía como una distracción falsa para ayudarme a lidiar con eso”, alegó.

Sam Asghari asegura que le
Sam Asghari asegura que le desea lo mejor a Britney Spears (Playgirl vía Page Six)

Por su parte, Asghari respondió a ese mensaje meses más tarde. No se tomó a mal el comentario. “A veces podemos convertir las distracciones en grandes cosas. Así que para mí eso es algo bueno”, dijo a Us Weekly.

Más adelante, envió una breve carta con donde reiteró que el romance no era un truco publicitario o algo por el estilo.

“Nuestro matrimonio fue muy real para mí. Puede que haya sido corto, pero estuvimos juntos siete años. Estuve enamorado de ella, siempre le tendré amor y le deseo lo mejor siempre”, dijo a PEOPLE.

Tras su separación, Asghari inició una nueva relación sentimental con Brooke Irvine, una agente de bienes raíces con quien hizo oficial su noviazgo en enero de 2025.

