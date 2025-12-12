“Estuve mucho tiempo esperando esta oportunidad”: Leonardo DiCaprio y el proyecto que se demoró 30 años

Leonardo DiCaprio y Paul Thomas Anderson concretan una colaboración histórica en el cine de autor con 'Una batalla tras otra'

La colaboración entre Leonardo DiCaprio y Paul Thomas Anderson en Una batalla tras otra marca un hito en la carrera del actor, quien tras décadas de espera encuentra en este proyecto la oportunidad de reinventar su estilo interpretativo.

En declaraciones a Deadline, DiCaprio profundizó en cómo esta sociedad creativa lo llevó a transformar su acercamiento al cine de autor, resaltando la construcción del personaje y el impacto emocional de la historia.

Un anhelo de décadas hecho realidad

La posibilidad de trabajar con Paul Thomas Anderson fue un sueño para DiCaprio durante más de 30 años, desde que rechazó el papel en Boogie Nights: juegos de placer por su compromiso con Titanic.

DiCaprio enfatiza la importancia de priorizar la calidad artística y trabajar con directores de autor para una carrera duradera

“Estuve mucho tiempo esperando esta oportunidad. Siempre me pregunté si había perdido la ocasión de colaborar con Paul, algo que no se puede comprar con dinero”, expresó el actor.

El guion de Una batalla tras otra, adaptación satírica de la novela Vineland de Thomas Pynchon, significó un reencuentro largamente esperado: “Aquí estamos, después de tantos años, y poder colaborar con Paul es simplemente increíble”.

El proceso de creación: un Bob fuera de lo común

La creación de Bob, un radical clandestino que busca a su hija, se desarrolló mediante un proceso colaborativo minucioso.

La transformación artística de DiCaprio se refleja en su interpretación de Bob, un personaje radical y fuera de lo común (WARNER BROS/Europa Press)

DiCaprio detalló: “Hablamos durante días sobre el aspecto que debía tener Bob. Al final, decidimos que su ‘traje de superhéroe’ sería un batón raído, gafas de sol enormes y un gorro de lana. Me encantó que nunca se quitara nada, solo seguía adelante”.

La improvisación tuvo un peso fundamental, sobre todo en las escenas junto a Benicio del Toro, quien interpreta al Sensei. Muchas líneas y situaciones surgieron en pleno rodaje, como el centro de inmigración Harriet Tubman en la casa del personaje.

“Pararon la producción tres meses para esperarle porque sabían que solo él podía ser el Sensei”, relató DiCaprio a Deadline.

El proceso creativo de 'Una batalla tras otra' destaca la improvisación y la construcción colaborativa de los personajes principales

El actor subrayó el reto que implica equilibrar la estructura escrita de Anderson con la libertad interpretativa: “Los directores-guionistas como Paul tienen ideas muy precisas, pero también nos contratan para encontrar esos momentos únicos. A veces los usan, a veces no, pero hay que lanzarse cuando se siente que es el momento adecuado”.

Ruptura y reinvención del héroe tradicional

La película representa para DiCaprio una reconfiguración de su carrera y una fractura con los tropos clásicos del cine de acción. “Paul dedicó entre 15 y 20 años a pensar en estos personajes. Es muy personal para él y refleja el estado actual del mundo, el extremismo que sentimos desde todos los lados”, señaló.

Al leer el guion, DiCaprio percibió que se trataba de una propuesta diferente: “Me fascinó cómo Paul va en contra de las expectativas. Mi personaje, aunque equipado como revolucionario, se encuentra completamente fuera de forma, desconectado y perdido”.

La película rompe con los tropos clásicos del cine de acción y redefine el concepto de heroísmo en la gran pantalla (TikTok)

La búsqueda del desenlace surgió de un trabajo conjunto. Cada vez que Bob parecía acercarse a un momento heroico tradicional, Anderson lo desestimaba, convencido de que el protagonismo debía trasladarse a la siguiente generación.

La hija de Bob, interpretada por Chase Infiniti, enfrenta un desafío inesperado. “Entendí que el verdadero heroísmo de Bob era simplemente seguir adelante y estar para su hija”, afirmó DiCaprio en Deadline.

Una defensa de la experiencia cinematográfica en salas

DiCaprio resaltó su orgullo por el carácter colectivo y cinematográfico de Una batalla tras otra: “Estoy muy orgulloso de esta película. Orgulloso de estar involucrado y de que la gente la haya visto en cines”.

La apuesta por el formato VistaVision refuerza la defensa de la experiencia cinematográfica colectiva en salas de cine (Warner Bros)

La elección del formato VistaVision, prácticamente en desuso, reforzó esta apuesta: “Solo hay cuatro proyectores en el mundo, pero fue increíble ver la reacción de quienes la vieron así. Sentí que todo era más táctil y real, con una calidez especial”.

El actor manifestó inquietud sobre el futuro del cine original en salas ante el auge del streaming.

Advirtió que la experiencia teatral se está limitando para las historias nuevas y originales, aunque confía en que siempre habrá público dispuesto a buscar algo diferente: las películas tendrán que ser tan únicas que el público las considere dignas de verse en el cine.

Priorizar la calidad artística en una carrera duradera

El guion, basado en la novela 'Vineland' de Thomas Pynchon, representa un anhelo de décadas para DiCaprio (EFE/Nina Prommer)

DiCaprio no observa arrepentimientos respecto a las decisiones tomadas, incluida la elección de Titanic sobre Boogie Nights. “Ahora, con perspectiva, agradezco haber formado parte de esa película y poder elegir mis propios proyectos desde entonces. Ha sido el mayor regalo”, afirmó en su entrevista.

Al reflexionar sobre los actores jóvenes, DiCaprio compartió: “Si amas esta profesión, tienes que entender que es una maratón, no una carrera de velocidad”.

Destacó la importancia de priorizar proyectos de calidad y trabajar con directores de autor para construir una carrera larga y significativa. “Para los jóvenes actores, el objetivo debe ser estar aquí mucho tiempo, no sobreexponerse”.

'Una batalla tras otra' concluye con un mensaje de perseverancia y empatía, reafirmando el valor del cine original en tiempos de streaming (REUTERS/Mario Anzuoni)

A medida que Una batalla tras otra llega a su desenlace, la humanidad del personaje de DiCaprio se revela en los pequeños gestos y la capacidad de acompañar a su hija frente a la adversidad.

El film concluye con una visión del heroísmo basada en la perseverancia y la empatía, dejando una huella emocional y reafirmando el valor del cine de autor en la gran pantalla, según resalta Deadline en su cobertura.