PornHub revela los países que más consumieron pornografía este 2025

El tráfico mundial hacia Pornhub evidenció cambios impulsados por nuevas regulaciones y hábitos de uso (archivo)

A medida que 2025 llega a su fin, Pornhub publicó su esperado Year in Review, un informe anual que vuelve a revelar los hábitos de consumo de pornografía digital y las tendencias culturales, tecnológicas y sociales a nivel global.

La plataforma —propiedad del conglomerado canadiense Aylo, antes conocido como MindGeek— se mantiene como el sitio pornográfico más visitado del mundo y la 21.ª página más visitada en general, según su resumen oficial.

Fundado como un portal abierto para compartir videos pornográficos profesionales y amateurs, Pornhub permite visualizar, subir y etiquetar contenidos, aunque desde diciembre de 2020 mantiene estrictos controles. Tras un escándalo de publicaciones no verificadas expuesto por The New York Times, la compañía eliminó millones de videos de usuarios no verificados y redujo su catálogo de 13 millones a 4 millones.

En los últimos años también ha enfrentado tensiones regulatorias, como el apagón en Francia en junio de 2025 luego de que se aprobara una ley que exigía verificación de edad mediante documentos oficiales, y la implementación del mismo requisito en Reino Unido, según la Online Safety Act 2023.

Estados Unidos, México y Filipinas lideran el tráfico mundial

La plataforma analizó qué países lideraron el tráfico y cuáles aumentaron su participación (Archivo)

El ránking de países con mayor tráfico en 2025 muestra pocos cambios en la cúspide, pero sí movimientos significativos en otras posiciones. Según Pornhub, Estados Unidos se mantuvo como el principal país consumidor, impulsado por su población de más de 300 millones de habitantes y su histórica prevalencia en el sitio.

En segundo lugar aparece México, que subió dos posiciones respecto al año anterior, un ascenso influido indirectamente por circunstancias externas: el descenso de Francia en el ránking debido a la suspensión de acceso tras la controversia por la ley de verificación de edad.

Filipinas ocupó nuevamente el tercer puesto, presencia que influyó también en otras tendencias de búsqueda y tiempo de permanencia en la plataforma.

México escaló hasta el segundo lugar de países con más usuarios en Pornhub, según el informe estadístico del 2025 (Créditos: PornHub)

El cuarto lugar lo ocupa Brasil, que avanzó tres posiciones, seguido de Alemania, que logró un incremento de un puesto respecto a 2024. Francia, pese a los problemas regulatorios, se mantiene dentro del top 10, aunque descendió cuatro peldaños. Reino Unido, también afectado por nuevas leyes de verificación, bajó tres puestos este año. El top 10 lo completan Italia, España y Canadá.

¿En qué países los usuarios pasan más tiempo en PornHub?

El reporte también detalla cuánto tiempo pasan los usuarios en el sitio en cada visita, un dato que revela cambios interesantes frente al año anterior. En 2025, el promedio mundial fue de 9 minutos y 33 segundos, una ligera disminución de siete segundos respecto a 2024.

El país que más tiempo pasó frente a la plataforma este año fue Japón, con un promedio de 11 minutos y 2 segundos por visita, un salto considerable si se compara con los 9 minutos y 42 segundos reportados en 2024.

Japón sorprendió con el promedio más alto de tiempo por visita, superando por más de un minuto sus cifras de 2024 (Créditos: PornHub)

Otra sorpresa del año fue Filipinas, que pasó de un promedio de 9:01 minutos en 2024 a 10 minutos y 53 segundos en 2025, un incremento de casi dos minutos. En contraste, México, que había sido líder en 2024 con 11:01 minutos, cayó nueve posiciones tras registrar una media de 9 minutos y 17 segundos.

Las diferencias también varían según la edad: los usuarios de 65 años a más fueron quienes permanecieron más tiempo, con 121 segundos adicionales respecto al promedio anual, mientras que el grupo de 18 a 24 años pasó 26 segundos menos, lo que empujó a la baja el promedio global.

El informe de Pornhub también analiza qué búsquedas dominaron el año. Por quinto año consecutivo, “hentai” se coronó como el término más buscado del mundo, seguido nuevamente por “milf” y “pinay”, este último impulsado por el creciente tráfico proveniente de Filipinas.

La plataforma además resaltó a sus estrellas más populares en el año. Alex Adams ocupó el primer lugar con un acumulado de 4 mil millones de visualizaciones en total. En segunda posición quedó Angela White, mientras que Violet Myers ocupó el tercer puesto.

En el cuarto lugar apareció la polémica influencer Bonnie Blue, conocida por sus escándalos y maratones sexuales.