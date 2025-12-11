La dura crítica de Russell Crowe a Joaquin Phoenix en Gladiator: “Fue terriblemente poco profesional”

El rodaje de Gladiator quedó marcado por la mezcla de talento, presión y búsqueda de superación personal

La filmación de Gladiator en el año 2000 estuvo marcada por desafíos inesperados y tensiones entre sus protagonistas. Russell Crowe y Joaquin Phoenix vivieron uno de los episodios más recordados de la producción bajo la dirección de Ridley Scott, situación que acabó revelando los contrastes en su manera de enfrentar la presión de un rodaje monumental.

Tensión en el set: la inseguridad de Phoenix y la reacción de Crowe

Durante una escena crucial Phoenix, caracterizado como el príncipe romano Cómodo, se acercó al director y admitió: “No puedo hacerlo”. Esta confesión ocurrió frente a parte del equipo y desconcertó tanto a Scott como a Crowe, quien ya disfrutaba del reconocimiento internacional tras haber demostrado su capacidad actoral en numerosas producciones. El propio Crowe calificó la actitud de su compañero como “terriblemente poco profesional”, mostrando su descontento por la falta de seguridad de Phoenix en pleno rodaje, según recogió el medio SensaCine.

La inseguridad de Joaquin Phoenix en Gladiator generó tensiones con Russell Crowe y el director Ridley Scott

Ridley Scott, por su parte, relató que Phoenix se sentía abrumado por el tamaño y la complejidad del proyecto, un sentimiento que contrastaba con la experiencia de Crowe. La diferencia generacional y de trayectoria entre ambos actores se hizo evidente en esos momentos de incertidumbre, donde el director asumió un papel cercano al de un “hermano mayor”.

Un actor frente a la magnitud de Gladiator

La sensación de vértigo de Joaquin Phoenix en el set no fue un fenómeno aislado, sino parte de su recorrido personal y profesional en ese punto de su carrera. En declaraciones a Collider, mencionadas por SensaCine, admitió que el ambiente de Gladiator lo intimidó como ningún otro antes. “Siento ese nerviosismo en todas las películas, pero Gladiator fue una de las más intimidantes porque el primer set era gigantesco. Parecía que ocupaba hectáreas, con cientos de extras y múltiples cámaras. Todo aquello me abrumó; no pensé que podría hacerlo”, explicó.

Joaquin Phoenix admitió sentirse abrumado por la magnitud y complejidad de la producción de Gladiator (Universal Pictures)

La magnitud de la producción no solo lo enfrentó con sus propios límites, sino que lo obligó a buscar nuevas formas de lidiar con la presión que implicaba compartir pantalla con figuras consolidadas y liderar escenas ante la mirada del público y la crítica mundial.

Ridley Scott y su método poco convencional

Frente a la vulnerabilidad de Phoenix, el director Ridley Scott recurrió a una táctica inusual para ayudar al joven actor. Decidió grabarlo durante horas, pero sin colocar película en la cámara. Esta estrategia buscaba que Phoenix se relajara frente al equipo y explorara su personaje sin la presión que implicaba el registro definitivo.

Ridley Scott implementó una estrategia inusual para ayudar a Phoenix a superar la presión en el set de Gladiator (Créditos: REUTERS/David)

Phoenix recordó posteriormente: “Ridley fue muy astuto. Me grabó durante horas... sin película en la cámara. Me explicó que no valía la pena gastar rollo hasta que pudiera relajarme de verdad. No quería desperdiciar película, sabiendo que tomaría tiempo que estuviera listo para actuar”. Este gesto permitió al actor ganar confianza progresivamente y retomar su trabajo con nueva seguridad.

La consolidación de una relación profesional

Aunque la tensión fue intensa durante el rodaje de Gladiator, el vínculo profesional entre Scott y Phoenix logró consolidarse con el paso de los años. La experiencia compartida en aquel proyecto resultó, pese a las dificultades, en una relación artística que ambos han mantenido. Recientemente, director y actor volvieron a coincidir en la película Napoleón, en la que Phoenix interpreta al célebre emperador francés, demostrando la solidez de su colaboración a lo largo del tiempo.

La relación profesional entre Ridley Scott y Joaquin Phoenix se consolidó tras superar las dificultades en Gladiator (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El rodaje de Gladiator quedó marcado por la mezcla de talento, presión y búsqueda de superación personal, lo que terminó por enriquecer una película que quedaría en la historia del cine. Aquel bautismo de fuego no solo dejó huella en su elenco, sino que generó una dinámica de trabajo y respeto que perduró más allá de una producción monumental.