Compañeros de Jimi Hendrix murieron en pobreza mientras Sony se benefició de sus discos, determinó el tribunal

El tribunal evaluó los reclamos de los herederos por ingresos no recibidos de los álbumes clásicos de The Jimi Hendrix Experience.

Un tribunal del Reino Unido determinó que dos compañeros de banda de Jimi Hendrix “murieron en relativa pobreza”, a pesar de haber participado en algunos de los álbumes más influyentes del rock. La resolución surge en medio de una disputa legal iniciada por los herederos de Noel Redding y Mitch Mitchell, quienes acusan a Sony Music Entertainment UK de excluirlos sistemáticamente de ingresos generados por su trabajo con The Jimi Hendrix Experience.

Ambos músicos formaron junto al legendario guitarrista el trío que redefinió el rock psicodélico a partir de 1966, dejando un legado discográfico reconocido mundialmente. Sin embargo, sus patrimonios sostienen que ese impacto no se ha reflejado en una compensación justa. La demanda se centra en las ganancias obtenidas por los álbumes Are You Experienced (1967), Axis: Bold As Love (1967) y Electric Ladyland (1968), obras que continúan generando ingresos décadas después de su lanzamiento.

Los argumentos de los herederos ante el tribunal

Durante la audiencia celebrada el martes 9 de diciembre, el abogado Simon Malynicz KC, representante de los dos patrimonios, afirmó que Redding y Mitchell fueron “excluidos al principio de sus vidas” y que ambos “murieron en relativa pobreza”, según recogió el medio Far Out.

Los patrimonios de Noel Redding y Mitch Mitchell denunciaron exclusión en las ganancias generadas por las grabaciones de 1967 y 1968.

Malynicz sostuvo que, pese a formar parte de “uno de los actos de mayor éxito comercial de su época”, los músicos no recibieron ingresos proporcionales a la relevancia de su aporte creativo. En su intervención, señaló que los sucesores de ambos artistas deberían tener derecho a una parte de los ingresos generados por las grabaciones, ingresos de los que habrían sido marginados por los administradores del patrimonio de Hendrix.

El representante legal insistió en que los músicos fueron víctimas de un sistema que benefició a terceros. Aseguró que habían sido defraudados “por una importante multinacional que se niega a reconocer o remunerar sus derechos de autor y los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes”, pidiendo al tribunal que se asegure de que “se haga justicia a la memoria de Noel Redding y Mitch Mitchell”.

La defensa de Sony Music Entertainment UK

Los argumentos fueron refutados por Sony Music Entertainment UK. El abogado Robert Howe afirmó que los derechos de autor de las grabaciones originales no pertenecían a los músicos, sino a los productores responsables de los álbumes.

La defensa de Sony Music Entertainment UK recordó pagos previos otorgados a los músicos en la década de 1970.. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Howe también recordó que tanto Redding como Mitchell presentaron reclamaciones en la década de 1970, acuerdos que les generaron pagos de 247.500 dólares (185.900 libras esterlinas) y 100.000 dólares (75.100 libras esterlinas), respectivamente. En ese sentido, la defensa insistió en que los herederos no pueden exigir compensaciones adicionales por hechos que ya habrían sido resueltos mediante esos acuerdos legales.

Sony sostiene que las obligaciones contractuales se cumplieron en su momento y que los músicos estuvieron al tanto de los términos bajo los cuales se publicaron los álbumes, una práctica común en la industria musical de los años sesenta, cuando muchos intérpretes no conservaban derechos sobre las grabaciones en las que participaban.

Hendrix y el legado que sigue generando debate

La disputa pone nuevamente en el centro la compleja historia de los derechos asociados al trabajo de Jimi Hendrix, considerado uno de los guitarristas más influyentes del siglo XX. Desde su muerte en 1970, a los 27 años, su música ha sido administrada por distintos representantes y empresas, lo que ha derivado en múltiples controversias legales sobre royalties y derechos de explotación.

Nuevas disputas sobre el legado de Jimi Hendrix surgieron mientras avanza el litigio por regalías históricas. EPA/PA/ Archivo

En 2023, se dio a conocer que una grabación inédita del músico sería subastada y que solo podría ser escuchada por su comprador, un anuncio que reavivó el interés por los materiales de archivo del artista.

Además, ese mismo año se anunció que el director del programa musical británico La Gran Noche del Pop preparaba el primer largometraje documental autorizado sobre la vida de Hendrix, un proyecto que busca ofrecer una mirada más completa a su carrera y su influencia cultural.