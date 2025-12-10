Sylvester Stallone confesó cuál de sus películas es injustamente condenada: “Están dos de las acrobacias más peligrosas que he hecho”

Sylvester Stallone en "Demolition Man" / "El demoledor"

A los 79 años, Sylvester Stallone sigue protagonizando titulares y sorprendiendo a sus seguidores con confesiones directas sobre su extenso recorrido en Hollywood. Considerado una leyenda del cine de acción, ha construido una carrera que abarca cientos de películas, entre las que destacan títulos inolvidables y otros que han pasado más desapercibidos tanto para la crítica como para el público.

Cerca del lanzamiento de la última temporada de Tulsa King, el actor hizo una pausa en su agenda para reflexionar sobre su filmografía en una entrevista reveladora para ‘GQ’. Allí no solo repasó algunos de sus papeles más emblemáticos, sino que también compartió una valoración inédita sobre uno de sus largometrajes mejor envejecidos: Demolition Man.

Confesión de Stallone sobre su filmografía y películas menos valoradas

Sylvester Stallone destaca a 'Demolition Man' como una de sus películas mejor valoradas y vigentes en la actualidad (Archivo/IMBD/Warner Bros)

Stallone no esquiva las autocríticas. Si bien su nombre es sinónimo de franquicias como Rocky y Rambo y mantiene una legión internacional de admiradores, el propio intérprete reconoce que su filmografía dista de ser perfecta. En su repaso personal, admite que varias de sus películas han sido víctimas de ácidos comentarios de los especialistas e, incluso, algunas han fracasado en taquilla, registrando ingresos insuficientes para cubrir los costos de producción.

El actor, lejos de ocultar las sombras de su carrera, muestra una postura honesta y reflexiva. Explica que entre sus numerosos títulos existen filmes con escaso reconocimiento que, bajo su criterio, merecen una segunda mirada. En este contexto, Stallone remarca la importancia de identificar qué películas logran mantenerse vigentes con el paso del tiempo, independientemente de la recepción inicial que hayan tenido, y aboga por rescatar aquellas que “se sostienen” y no deberían permanecer en el olvido. “Entre mis películas, sé cuáles han funcionado mejor y otras que no, pero existen filmes que realmente se sostienen y no deberían estar condenados al ostracismo”, afirmó.

Opinión de Stallone sobre “Demolition Man” como una película que “se sostiene”

El actor reconoce que no toda su filmografía ha envejecido bien, pero defiende el legado de 'Demolition Man'

Durante la charla con ‘GQ’, Stallone subrayó que una de sus películas más injustamente condenadas es “Demolition Man”, una mezcla de acción y ciencia ficción estrenada en 1993. Para el actor, este filme no solo ha resistido la prueba del tiempo, sino que incluso ha cobrado nuevo sentido años después de su lanzamiento. “Creo que fue una gran película. Es una de las pocas que realmente se mantiene bien y que está casi a punto de que se cumpla”, señaló Stallone, haciendo referencia al estado del mundo que describe la trama. Según sus palabras, Demolition Man es una de las pocas de su carrera que realmente “se mantiene bien”. Stallone señala con énfasis que, a diferencia de otras producciones suyas que han caído en el olvido, esta película permanece vigente y no debería estar condenada al ostracismo dentro de su ya abultado repertorio cinematográfico.

Durante la entrevista, relató que recientemente se reencontró en Nueva York con Marco Brambilla, director de la cinta, y aprovechó la ocasión para felicitarlo por el resultado logrado. “‘Pensé que estaba muy bien hecho’, le dije”, recordó el actor, poniendo en valor el trabajo detrás de la cámara.

Argumentos de Stallone sobre la relevancia contemporánea del filme

Stallone resalta la visión futurista y la relevancia contemporánea de 'Demolition Man' en la sociedad actual

Stallone fue enfático al describir Demolition Man como un largometraje con una visión adelantada respecto a los cambios sociales y tecnológicos. El relato sigue al detective John Spartan, interpretado por Stallone, quien es rescatado de una prisión criogénica para detener a su antiguo enemigo, Simon Phoenix (Wesley Snipes), en una sociedad futura supuestamente libre de violencia. El actor sostiene que, actualmente, la trama resulta “muy, muy contemporánea” e incluso considera que el mundo descrito en la película está a punto de cumplirse en la realidad. “Pensé que era muy, muy contemporáneo”, detalló Stallone.

Este análisis no es casual, ya que la producción mostraba una sociedad del futuro con reglas estrictas, supuestamente perfecta, pero plagada de contradicciones. Stallone resalta el valor de la película como espejo de la actualidad y recalca lo actual que siguen siendo los dilemas morales y culturales planteados por el guion. En sus palabras, la película “está casi a punto de que se cumpla”.

El papel de Wesley Snipes y su impacto en la película

Uno de los pilares del éxito del film fue la sinergia entre Stallone y su coprotagonista, Wesley Snipes. El actor y director no dudó en elogiar el trabajo del actor, considerándolo determinante en la construcción de uno de los antagonistas más memorables del género. “Wesley era salvaje. Es un hombre salvaje, muy enérgico, buen luchador”, elogió el intérprete respecto a su compañero de elenco.

La preparación física de Snipes y su entrega a la hora de rodar escenas de pelea con Stallone elevaron el nivel de realismo en el filme. Stallone recordó detalles técnicos, como el uso de placas protectoras en las escenas de combate: “Cuando hacíamos las patadas había unas placas que llevábamos puestas para que pudiera golpearme de verdad, y yo lo sintiera… y estaba bien”. Más allá de la acción física, celebró el trabajo actoral de su compañero: “Wesley realmente se metió a fondo y entregó un personaje muy recordado. Hizo cosas con su cabello, con su voz… y estuvo genial. En ese momento estaba en la cima de su carrera”.

Las acrobacias más peligrosas realizadas por Stallone en “Demolition Man”

El rodaje de 'Demolition Man' incluyó las acrobacias más peligrosas de la carrera de Sylvester Stallone (Archivo/IMBD/Warner Bros)

El rodaje de “Demolition Man” incluyó algunas de las acrobacias más arriesgadas que ha realizado Stallone. El actor señaló dos escenas en particular que pusieron a prueba sus capacidades físicas y su valentía: “Hay dos de las acrobacias más peligrosas que he hecho nunca (una en una garra metálica gigante y otra cuando intentaban congelarlo criogénicamente)”. Estas secuencias demandaron máxima concentración y representaron peligros reales para el actor, que no dudó en destacar la exigencia de la puesta en escena y la intensidad requerida para lograr un resultado verosímil.

Con sus palabras, Stallone aporta una nueva dimensión al filme, mostrando que la acción no solo responde a efectos visuales, sino que se sostiene en el esfuerzo y la implicación directa de sus protagonistas.