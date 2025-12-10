Entretenimiento

Qué fue del icónico Volvo P1800 que Roger Moore manejó en “El Santo”

Un modelo emblemático de los años 60 reapareció décadas después convertido en pieza de museo, tras un recorrido sorprendente que lo llevó de los estudios de filmación a exhibiciones internacionales

El Volvo P1800 de Roger
El Volvo P1800 de Roger Moore en “El Santo” se exhibe hoy como pieza histórica en el Museo Volvo (TV Series)

El Volvo P1800 que condujo Roger Moore en la serie británica El Santo” dejó una huella inconfundible en la televisión y el mundo automovilístico. El vehículo, reconocido por su distintiva carrocería y su rol protagónico junto al personaje Simon Templar, apareció en la pantalla entre 1962 y 1969. El ejemplar que fortaleció el estilo del agente ficticio recorrió diversos caminos, tanto en la ficción como en la realidad.

El P1800, fabricado por la marca sueca Volvo, se integró en la serie por decisión de la producción, que buscaba destacar la sofisticación del protagonista. A lo largo de los episodios, Templar empleó distintas unidades del modelo, cada una con características y detalles técnicos acordes a las necesidades del rodaje. El vehículo adquirió estatus de leyenda entre los autos de televisión.

Durante los años 60, el Volvo P1800 representó una excepción dentro de la oferta tradicional de Volvo, asociada hasta ese momento con modelos familiares y de diseño conservador. El deportivo sueco, con su motor delantero, tracción trasera y líneas inspiradas por el diseñador Pelle Petterson, captó la atención de públicos diversos y trascendió los límites de la pantalla.

El icónico Volvo P1800, protagonista
El icónico Volvo P1800, protagonista de la serie británica, marcó un antes y un después en la televisión de los años 60 (TV Series)

La historia detrás de la elección y el recorrido del P1800

Según la publicación Practical Classics, la primera opción para el automóvil de Simon Templar fue un Jaguar XK150. La negativa de la automotriz Jaguar, que no aceptó participar en la serie, llevó al equipo de producción a buscar alternativas y encontraron el Volvo P1800 en una revista. Este cambio resultó decisivo para el diseño visual del personaje y su entorno.

Las grabaciones utilizaron tres unidades diferentes del modelo. La primera, ensamblada en Reino Unido en 1962, apareció más tarde en una granja de Gales en 1991. La segunda, una coupe 1964 P1800 S, quedó inutilizada en rodaje debido a una explosión simulada. La tercera, un modelo actualizado de 1967, perteneció en propiedad a Roger Moore y se convirtió en parte de su colección particular después de trabajar en la serie.

De acuerdo a información de Practical Classics, Moore vendió este P1800 S a Martin Benson, conocido por su papel en el filme de James Bond “Goldfinger”. El automóvil cambió de dueños varias veces durante los años siguientes. Finalmente, tras la muerte de Moore en 2017, el vehículo fue donado al Museo Volvo, donde se preserva como pieza histórica para el público y fanáticos del mundo motor.

La elección del Volvo P1800
La elección del Volvo P1800 para Simon Templar surgió tras la negativa de Jaguar a participar en la serie (volvocars.com)

Exposición, restauración y legado de un automóvil pionero

La historia del legendario Volvo no finalizó con su incorporación al museo. Según el comunicado de prensa de Volvo en 2018, el auto salió a la luz pública durante la feria Techno-Classica en Essen, Alemania. Esta exhibición marcó la primera ocasión en que el vehículo se mostró en un salón de autos clásicos europeo, lo que reforzó su lugar dentro de los íconos del diseño automotriz televisivo.

El modelo expuesto corresponde a un P1800 S Pearl White de 1966, que mantiene numerosas especificaciones originales, como llantas Mini-Lite de diseño especial, focos antiniebla Hella y un volante de madera genuino Volvo. Entre los detalles propios del rodaje, el tablero integra un termómetro y un ventilador adicional que mejoró las condiciones para los actores durante las grabaciones.

Sir Roger Moore figura como primer propietario documentado del automóvil. En la serie “El Santo”, el auto lució la placa “ST 1”, símbolo identificatorio para los seguidores de la producción. No obstante, la documentación original señala que Roger Moore firmó los papeles de registro en enero de 1967, dos semanas después de que las autoridades de Londres asignaron la matrícula “NUV 648E” al vehículo.

El modelo P1800 S de
El modelo P1800 S de 1967, propiedad de Roger Moore, pasó por varios dueños antes de llegar al museo tras su muerte (Wikimedia)

El Volvo P1800 de “El Santo” consolidó su lugar como uno de los automóviles más recordados de la televisión, junto a modelos célebres como el Batimóvil y el General Lee. Su paso del set de filmación al museo ilustra no solo la historia de un automóvil, sino también el valor simbólico que un objeto puede alcanzar a través de la cultura popular y la memoria colectiva. La conservación de este vehículo permite recordar una época y un estilo que fusionaron la elegancia, la aventura y la innovación en la pantalla y la carretera.

