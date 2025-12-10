Jeffrey Garcia, la voz de Sheen en “Jimmy Neutrón”, murió tras graves complicaciones de salud

Garcia había sido hospitalizado en noviembre por una fuerte neumonía que complicó gravemente su estado de salud. (Nickelodeon/IMBD y Mubi)

El actor y comediante estadounidense Jeffrey Garcia, murió a los 50 años tras enfrentar un deterioro prolongado en su estado de salud. Su deceso fue confirmado el el 10 de diciembre por su familia a TMZ. Según detallaron, la noche previa se retiró el soporte vital al actor en un hospital del sur de California.

El artista era conocido en el rubro por haberle dado voz al personaje de Sheen Estevez en la franquicia animada Jimmy Neutrón; y por su trabajo en otras producciones infantiles como Happy Feet.

¿Cuál fue la causa de muerte de Jeffrey García?

De acuerdo con TMZ, Garcia fue hospitalizado alrededor del 20 de noviembre por un caso de neumonía. Aunque logró ser dado de alta, su condición empeoró semanas después.

El lunes previo a su fallecimiento regresó al hospital debido a que experimentaba dificultades respiratorias y el martes sufrió un colapso pulmonar, complicación que llevó a su familia a tomar la decisión de retirarlo del soporte vital.

Su hijo, Jojo Garcia, confirmó la noticia con un emotivo mensaje en Instagram (Captura: redes sociales)

El medio estadounidense también detalla que Garcia atravesaba un año especialmente difícil en términos médicos. En primavera sufrió un aneurisma cerebral, durante el cual cayó y golpeó su cabeza. Aunque se recuperó, tuvo un derrame cerebral unas semanas después de ese episodio.

El tabloide indica que el intérprete se negó a recibir ciertos tratamientos pese a su delicado estado, lo que lo obligó a cancelar varias presentaciones de comedia en los últimos meses.

¿Quién era Jeffrey García?

Garcia inició su carrera a comienzos de los años noventa en el circuito de comedia de California. Se presentó en locales emblemáticos como el Laugh Factory y pronto llamó la atención por sus improvisaciones, su irreverencia escénica y su estilo enérgico. Ese impulso lo llevó a papeles ocasionales en televisión, incluidas participaciones en Caroline in the City y Dangerous Minds, además de la película LiteWeight.

El comediante también prestó su voz a Pip en Barnyard y su serie derivada Back at the Barnyard.(Captura: redes sociales)

Su gran salto llegó en 2001, cuando fue convocado para interpretar a Sheen Estevez en la película Jimmy Neutron: Boy Genius. El largometraje, estrenado en diciembre de ese año, recaudó cerca de 103 millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en uno de los éxitos animados más importantes de Nickelodeon.

El éxito del filme impulsó la creación de The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius, una serie animada en CGI —la primera del canal con este formato— que se emitió desde 2002 hasta 2006. Allí, Garcia retomó su papel como Sheen, el hiperactivo y excéntrico mejor amigo del protagonista.

La popularidad del personaje propició la creación de un spin-off propio: Planet Sheen que se emitió desde 2010 hasta 2013.

El actor canceló varias presentaciones recientes debido al deterioro de su salud, según informes de TMZ (Captura: redes sociales)

Además de su trabajo en Nickelodeon, Garcia prestó su voz a Pip en Barnyard y su serie derivada Back at the Barnyard, así como a proyectos cinematográficos como Happy Feet, Happy Feet Two, Rio y Rio 2. Su último rol en la pantalla grande fue en la comedia Holy Cash, estrenada en 2024, y también apareció recientemente en el programa Comics Unleashed, emitido en octubre.

Jeffrey Garcia estuvo casado con Lisa Garcia entre 2002 y 2013, con quien tuvo dos hijos.

Su hijo Jojo escribió el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Mi padre era un alma única. Era él mismo sin complejos, y siempre admiraré el amor, la compasión y el empuje que tenía. El talento que poseía mi padre era verdaderamente único. Desde el doblaje hasta la comedia en vivo, brillaba con su ingenio fresco, su humor irreverente y su encanto”.