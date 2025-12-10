Entretenimiento

Jeffrey Garcia, la voz de Sheen en “Jimmy Neutrón”, murió tras graves complicaciones de salud

El carismático comediante perdió la vida a los 50 años, informó su familia en California

Guardar
Garcia había sido hospitalizado en
Garcia había sido hospitalizado en noviembre por una fuerte neumonía que complicó gravemente su estado de salud. (Nickelodeon/IMBD y Mubi)

El actor y comediante estadounidense Jeffrey Garcia, murió a los 50 años tras enfrentar un deterioro prolongado en su estado de salud. Su deceso fue confirmado el el 10 de diciembre por su familia a TMZ. Según detallaron, la noche previa se retiró el soporte vital al actor en un hospital del sur de California.

El artista era conocido en el rubro por haberle dado voz al personaje de Sheen Estevez en la franquicia animada Jimmy Neutrón; y por su trabajo en otras producciones infantiles como Happy Feet.

¿Cuál fue la causa de muerte de Jeffrey García?

De acuerdo con TMZ, Garcia fue hospitalizado alrededor del 20 de noviembre por un caso de neumonía. Aunque logró ser dado de alta, su condición empeoró semanas después.

El lunes previo a su fallecimiento regresó al hospital debido a que experimentaba dificultades respiratorias y el martes sufrió un colapso pulmonar, complicación que llevó a su familia a tomar la decisión de retirarlo del soporte vital.

Su hijo, Jojo Garcia, confirmó
Su hijo, Jojo Garcia, confirmó la noticia con un emotivo mensaje en Instagram (Captura: redes sociales)

El medio estadounidense también detalla que Garcia atravesaba un año especialmente difícil en términos médicos. En primavera sufrió un aneurisma cerebral, durante el cual cayó y golpeó su cabeza. Aunque se recuperó, tuvo un derrame cerebral unas semanas después de ese episodio.

El tabloide indica que el intérprete se negó a recibir ciertos tratamientos pese a su delicado estado, lo que lo obligó a cancelar varias presentaciones de comedia en los últimos meses.

¿Quién era Jeffrey García?

Garcia inició su carrera a comienzos de los años noventa en el circuito de comedia de California. Se presentó en locales emblemáticos como el Laugh Factory y pronto llamó la atención por sus improvisaciones, su irreverencia escénica y su estilo enérgico. Ese impulso lo llevó a papeles ocasionales en televisión, incluidas participaciones en Caroline in the City y Dangerous Minds, además de la película LiteWeight.

El comediante también prestó su
El comediante también prestó su voz a Pip en Barnyard y su serie derivada Back at the Barnyard.(Captura: redes sociales)

Su gran salto llegó en 2001, cuando fue convocado para interpretar a Sheen Estevez en la película Jimmy Neutron: Boy Genius. El largometraje, estrenado en diciembre de ese año, recaudó cerca de 103 millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en uno de los éxitos animados más importantes de Nickelodeon.

El éxito del filme impulsó la creación de The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius, una serie animada en CGI —la primera del canal con este formato— que se emitió desde 2002 hasta 2006. Allí, Garcia retomó su papel como Sheen, el hiperactivo y excéntrico mejor amigo del protagonista.

La popularidad del personaje propició la creación de un spin-off propio: Planet Sheen que se emitió desde 2010 hasta 2013.

El actor canceló varias presentaciones
El actor canceló varias presentaciones recientes debido al deterioro de su salud, según informes de TMZ (Captura: redes sociales)

Además de su trabajo en Nickelodeon, Garcia prestó su voz a Pip en Barnyard y su serie derivada Back at the Barnyard, así como a proyectos cinematográficos como Happy Feet, Happy Feet Two, Rio y Rio 2. Su último rol en la pantalla grande fue en la comedia Holy Cash, estrenada en 2024, y también apareció recientemente en el programa Comics Unleashed, emitido en octubre.

Jeffrey Garcia estuvo casado con Lisa Garcia entre 2002 y 2013, con quien tuvo dos hijos.

Su hijo Jojo escribió el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Mi padre era un alma única. Era él mismo sin complejos, y siempre admiraré el amor, la compasión y el empuje que tenía. El talento que poseía mi padre era verdaderamente único. Desde el doblaje hasta la comedia en vivo, brillaba con su ingenio fresco, su humor irreverente y su encanto”.

Temas Relacionados

Jeffrey GarciaJeff GarciaJimmy NeutrónNickelodeonEntretenimiento

Últimas Noticias

Médico implicado en la muerte de Matthew Perry reveló que ahora trabaja como conductor de Uber

Tras renunciar a su licencia médica, Mark Chávez pidió clemencia al juez y argumentó que colaboró desde el inicio en la investigación sobre la muerte del actor

Médico implicado en la muerte

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas

Un chiste entre músicos de The Who, el deseo de cortar con el pasado y una estrategia secreta de Jimmy Page se unieron en la creación de un nombre icónico. Versiones cruzadas y cómo se forjó su leyenda desde el ingenio y la reinvención

De New Yardbirds a leyenda:

Pluribus: mira un vistazo exclusivo del episodio 7

Apple TV revela un adelanto cargado de tensión donde Manousos inicia un viaje clave tras los impactantes descubrimientos de Carol en Las Vegas

Pluribus: mira un vistazo exclusivo

Taylor Swift hizo una aparición inesperada durante una proyección de su documental “End of an Era”

El lanzamiento en Disney+ recorre la historia detrás de uno de los fenómenos culturales más influyentes de la música contemporánea

Taylor Swift hizo una aparición

Sharon Osbourne revela las últimas palabras de Ozzy Osbourne antes de su muerte

La reconocida presentadora compartió cómo transcurrieron los instantes previos al fallecimiento del músico, incluyendo detalles íntimos de una madrugada marcada por gestos de profundo afecto

Sharon Osbourne revela las últimas
DEPORTES
Manchester City venció 2-1 al

Manchester City venció 2-1 al Real Madrid en el duelo más atractivo de la fecha 6 de la Champions League: todos los goles

El video que escandaliza al fútbol europeo: acusan a un entrenador de golpear a un periodista discapacitado

La joya de inferiores que Boca Juniors pierde por la patria potestad: el poderoso club europeo en el que se probará

De Myanmar a la cima de la UFC: la historia de superación y gloria de Joshua Van

La aguda respuesta de Thomas Müller cuando le pidieron comparar a Messi y a Cristiano Ronaldo tras perder la MLS con el argentino

TELESHOW
Los días de Maxi López

Los días de Maxi López y su esposa Daniela Christiansson en un lujoso hotel en los Alpes franceses

Leticia Brédice habló del sufrimiento que vivió por su obsesión con la delgadez: “Pesaba 40 kilos y me seguía viendo gorda”

Valentina Cervantes mostró cómo vive la Navidad en Londres junto a Enzo Fernández y sus hijos

Wanda Nara festejó su cumpleaños con los participantes de MasterChef: torta de Hello Kitty y mucha felicidad

Chechu Bonelli contó el encuentro con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en un boliche: “Me he portado como una lady”

INFOBAE AMÉRICA

Hamas acepta “congelar” sus armas

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas

Sundance 2026, un festival marcado por la memoria de Robert Redford y el adiós a Park City

Israel habilitó el cruce fronterizo entre Jordania y Cisjordania para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

Google incorpora a Infobae a su programa global de inteligencia artificial para medios