Entretenimiento

Gwyneth Paltrow revela el impacto emocional de ganar el Oscar hace más de 25 años

La actriz confesó que el reconocimiento de la Academia llegó a sus 26 años acompañado de una oleada de presión y soledad

Guardar
Gwyneth Paltrow se sinceró sobre
Gwyneth Paltrow se sinceró sobre ganar un Oscar a los 26 años. (Bei/Shutterstock)

Un aplauso multitudinario, los focos encendidos y una estatuilla dorada en la mano: así recuerda Gwyneth Paltrow su victoria en los Premios Oscar de 1999 por Shakespeare in Love, un evento que, según relató en entrevista publicada por Variety, fue tan decisivo como abrumador.

“Fue como si hubiera sucedido algo inmenso. Había una energía gigantesca y se volvió muy abrumador”, confesó sobre aquella noche donde, a sus 26 años, se convirtió en uno de los nombres centrales de Hollywood.

Años después, y tras un largo periodo durante el cual dedicó su vida a la familia y al emprendimiento como CEO de Goop, la actriz reflexionó sobre los verdaderos efectos del mayor reconocimiento que la industria del espectáculo puede ofrecer.

Al rememorar el instante en que ganó el Oscar, la actriz reconoció desde la distancia el peso emocional y psicológico que sobrevino. “Había una presión muy grande. La percepción de ti y de tu trabajo cambian radicalmente”, explicó.

Gwyneth Paltrow reconoció que ganar
Gwyneth Paltrow reconoció que ganar el Oscar como mejor actriz le trajo mucha presión. (AP)

La prematura exposición mediática y la expectación que se instala, en sus palabras, no solo modifican la mirada ajena, sino también la forma que tiene la actriz de mirarse a sí misma.

En la conversación, el actor Jacob Elordi —que atraviesa ahora la vorágine de una carrera ascendente en Hollywood— pregunta a Gwyneth Paltrow si el premio cambió su forma de entender el cine o de enfrentarse al trabajo. El testimonio de la actriz no evade la presión.

Para la intérprete, llegar a esa cima tan rápido implicó una sensación de aislamiento: “Sentí mucha soledad cuando hacía esto en mis veintes. No me conocía bien todavía”, señaló, ligando el vértigo del reconocimiento con una búsqueda personal.

Desde esa honestidad, Paltrow enunció el consejo que hoy se daría a su versión más joven en plena fiebre del éxito: “Tómate tu tiempo. De verdad, conócete lo máximo posible y toma decisiones desde ese lugar. Ve despacio, trabaja con gente de calidad y no te exijas tanto".

Gwyneth Paltrow aseguró que le aconsejaría
Gwyneth Paltrow aseguró que le aconsejaría a su yo más joven ir más despacio en su carrera. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Estas palabras, que en boca de la artista suenan menos mantra que resultado de años de aprendizaje y distanciamiento, desafían el ideal de triunfo fulminante y la urgencia de lograrlo todo a una edad precoz.

“Cuando eres joven en Hollywood, cada decisión parece tener un peso vital”, reflexionó Jacob Elordi al entender esa lógica impuesta por el negocio del entretenimiento.

Gwyneth Paltrow, por su parte, ilumina ese mecanismo: “A veces puedes sentir que decir sí o no a una película es como decir sí o no a estar vivo. Lo que queda, al final, es quién eres y para quién haces tu trabajo”.

El Oscar, reconoce, le otorgó visibilidad internacional y la ubicó como referente para toda una generación. Pero ese mismo trofeo exigente también la llevó en su momento a detenerse, alejarse del cine y apostar por rincones menos expuestos, donde pudiera recomponerse y descubrir “quién era realmente”.

Gwyneth Paltrow se alejó del
Gwyneth Paltrow se alejó del cine para descubrir quien es realmente. (REUTERS/Allison Dinner)

El retorno de Paltrow a la pantalla grande este año —en la cinta Marty Supreme, ambientada en el Nueva York de los años cincuenta— tiene lugar precisamente cuando sus hijos dejan el hogar, cerrando un ciclo de crianza y aprendizaje personal.

Cuando los chicos se fueron, sentí ese vacío y pensé: ‘¿Quién soy ahora?’. El negocio ha cambiado mucho y la manera en que se comercializa todo también”, afirmó.

Temas Relacionados

Gwyneth Paltrowestrellas de HollywoodentretenimientoPremios OscarShakespeare in Love

Últimas Noticias

El extraordinario cambio físico de Billy Gardell, la estrella de “Mike & Molly”, tras perder 77 kilos

El actor detalló cómo una cirugía bariátrica y un cambio de hábitos transformaron su salud tras años de lucha con el peso

El extraordinario cambio físico de

De qué trata “El precio de una confesión”: venganza y suspenso en el nuevo kdrama de Kim Go-eun para maratonear en Netflix

La serie coreana reúne a dos estrellas femeninas en un intenso relato que explora los límites de la lealtad y la culpa

De qué trata “El precio

Netflix reafirma su plan de adquirir Warner Bros en medio de la ofensiva de Paramount: “Lo sacaremos adelante”

Paramount ofreció 18 mil millones de dólares más que Netflix para adquirir al estudio

Netflix reafirma su plan de

Matthew Lillard responde con dureza a Quentin Tarantino tras ser llamado uno de los peores actores

El intérprete sorprendió al público en una convención al revelar cómo enfrentó un comentario que consideró ofensivo y que expuso una diferencia de trato en la industria

Matthew Lillard responde con dureza

“Avatar hizo que mi mundo diera un giro de 180 grados”, confiesa Sam Worthington a días de un nuevo estreno

El actor australiano reveló, en diálogo con Radio Times, cómo la popularidad de la saga y el desafío de interpretar emociones complejas influyeron en su madurez personal y profesional

“Avatar hizo que mi mundo
DEPORTES
La Semana del Tenis: la

La Semana del Tenis: la lluvia detuvo Las Finales y el protagonismo pasó al aula con destacados disertantes

Messi Cup: bajo la atenta mirada de La Pulga, River Plate sufrió un empate 2-2 ante el Barcelona en la última jugada

Faustino Oro no se detiene: volvió a ganar y es el líder del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

Del enorme elogio a Julián Álvarez al tenso cruce con un periodista: 7 frases del Cholo Simeone tras el triunfo del Atlético de Madrid

La tajante frase de Alexis Mac Allister después de que Liverpool apartara a Mohamed Salah en medio de un escándalo

TELESHOW
El gesto de Bauleti con

El gesto de Bauleti con Zaira Nara luego de que la modelo desmintiera los rumores de reconciliación con Jacob Von Plessen

Damián Betular se ausentó a MasterChef Celebrity: quién fue el famoso cocinero que lo reemplazó

Wanda acorraló a Ian Lucas por su relación con Evangelina Anderson y terminó confesando: “Me gustan las mujeres que saben”

Fabián Mazzei habló del conflicto entre Araceli González y Adrián Suar: “Veo que el malo es el bueno”

Silvina Escudero se recibió y celebró el importante logro académico: “Tuve el coraje de volver a empezar”

INFOBAE AMÉRICA

El retorno de C. G.

El retorno de C. G. Jung: claves para comprender la incertidumbre del presente

“Aún estoy aquí”, el libro de la película que ganó el Oscar mostrando la dictadura de Brasil

Violentos enfrentamientos entre pandillas en Haití dejan decenas de muertos: al menos 10 niños entre las víctimas

El Tribunal Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder paramilitar de Sudán por crímenes masivos en Darfur

Entró en vigor la normativa australiana que veta el uso de redes sociales a menores de 16 años