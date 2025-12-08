Entretenimiento

Billy Ray Cyrus gana demanda frente a mujer que afirmaba ser la madre biológica de Miley Cyrus

El tribunal desestimó la acusación de Jayme Lee y ordenó el reembolso de los gastos legales al cantante estadounidense

(Créditos: REUTERS/Lucy Nicholson)
Billy Ray Cyrus ha respondido de forma categórica a la demanda presentada por Jayme Lee, una mujer que afirmaba ser la madre biológica de Miley Cyrus. El cantante, a través de su abogado, calificó las acusaciones como “falsas y absurdas”, y el tribunal desestimó el caso, otorgando a Cyrus la recuperación de los costes legales.

La postura oficial de Billy Ray Cyrus y su equipo legal fue clara desde el inicio del proceso. Tras la presentación de la demanda en mayo, el abogado del artista declaró a Us Weekly que “Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus-Purcell son el padre y la madre biológicos, respectivamente, de Miley Cyrus”. El representante legal añadió que las acusaciones de Jayme Lee no solo carecían de fundamento, sino que tenían como objetivo hostigar a la familia Cyrus y malgastar los recursos del sistema judicial. La defensa insistió en que las alegaciones de Lee eran completamente infundadas y no tenían base en la realidad.

Los abogados de Billy Ray
Los abogados de Billy Ray argumentaron que Jamie Lee buscaba "hostigar a la familia Cyrus y malgastar los recursos del sistema judicial"

En la demanda, Jayme Lee alegó que había dado a luz a Miley Cyrus a los 12 años y que, posteriormente, firmó un supuesto acuerdo privado de adopción con Billy Ray y Tish Cyrus. Según los documentos judiciales citados por Us Weekly, Lee afirmó que dicho acuerdo le otorgaba derechos para elegir el nombre de Miley y continuar ejerciendo como su niñera durante la infancia de la artista. Además, la demanda incluía acusaciones de incumplimiento de contrato, fraude, daño emocional intencionado e interferencia ilegal con derechos parentales. Lee sostuvo que Billy Ray Cyrus había tergiversado las circunstancias de la adopción, lo que le habría causado un grave sufrimiento emocional.

El proceso judicial avanzó hasta noviembre, cuando Billy Ray Cyrus solicitó formalmente la desestimación del caso, reiterando la falsedad de las acusaciones. Finalmente, el viernes 5 de diciembre, el tribunal resolvió a favor del cantante. La demanda fue desestimada con prejuicio, lo que impide que Lee vuelva a presentar una reclamación similar, y se ordenó que Cyrus recupere los honorarios y costes legales derivados del proceso.

La demanda fue desestimada con
La demanda fue desestimada con prejuicio, lo que impide que Lee vuelva a presentar una reclamación similar (Photo by Dave J Hogan/Getty Images)

En cuanto al contexto familiar, la familia Cyrus ha estado en el centro de la atención mediática durante años. Billy Ray y Tish Cyrus estuvieron casados desde 1993 hasta 2022 y son padres de Miley, Braison y Noah. Tish también es madre de Brandi y Trace, fruto de una relación anterior, ambos adoptados por Billy Ray, quien además tiene un hijo, Christopher, de una relación previa. Tras años de distanciamiento y conflictos familiares, Miley Cyrus ha manifestado recientemente que mantiene una relación cordial con ambos padres. La cantante expresó que, con el tiempo, ha aprendido a ver a sus padres como individuos y que celebra que ambos hayan encontrado la felicidad en sus nuevas relaciones.

La resolución judicial pone fin a la disputa legal y respalda la posición de Billy Ray Cyrus frente a las acusaciones, al establecer que las afirmaciones de Jayme Lee carecían de fundamento y que el cantante tiene derecho a recuperar los gastos ocasionados por el litigio.

