Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

La cantante tailandesa da el salto al cine con “Tygo”, un spin-off surcoreano de “Misión de rescate”

Netflix confirmó el desarrollo de una nueva película de acción cuyo elenco estará encabezado por Lisa de BLACKPINK y el reconocido actor surcoreano Don Lee, también conocido como Ma Dong-seok.

El proyecto, titulado Tygo, representa el ingreso de la figura del grupo de K-pop al cine, en una producción que expandirá el universo de la exitosa saga Misión de rescate.

El film apostará por la diversidad del talento asiático con la participación de la artista tailandesa Lalisa Manobal, quien se integrará por primera vez al elenco de un largometraje después de sorprender con su actuación en la serie The White Lotus.

“Estoy muy honrada de ser parte de este proyecto y agradecida por la oportunidad de trabajar con actores tan increíbles. Actuar en una película de acción siempre fue un sueño para mí, por lo que mi debut en un proyecto tan emocionante resulta muy especial”, expresó la cantante de “Money” en declaraciones oficiales difundidas por el servicio de streaming.

Junto a Lisa, el elenco estará integrado por Don Lee, protagonista de la franquicia Fuerza bruta y de producciones como Eternals del universo Marvel, así como por el actor Lee Jin-uk, conocido por su trabajo en El juego del calamar.

La producción estará ambientada en Corea del Sur y buscará incorporar características distintivas del cine de acción local al universo creado por los hermanos Russo.

De acuerdo con Netflix Tudum, Lee manifestó entusiasmo por el proyecto: “Me entusiasma que este proyecto, que he desarrollado junto a AGBO durante años, finalmente inicie su producción. Tygo aporta una identidad coreana única al universo global de Misión de rescate. Estamos listos para mostrar su energía explosiva al público en todo el mundo”.

La trama se centra en un ex niño soldado, interpretado por Don Lee, que se convierte en mercenario y se embarca en una misión de venganza dentro de las redes criminales de Corea tras el fracaso de una operación.

El guion estará a cargo de Cha Woo-jin y la dirección será responsabilidad de Lee Sang-yong, realizador conocido por su labor en los filmes Fuerza bruta y Fuerza bruta: Sin salida.

Tygo será producida por varias compañías involucradas en la franquicia, incluidas Big Punch Pictures, AGBO, Nova Film Inc y B&C Group.

El equipo de producción estará integrado por Don Lee para Big Punch Pictures, Anthony y Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Michael Disco y Albert J. Kim por AGBO. Completan la lista Won-ki Choi de Nova Film y Chris S. Lee de B&C Group.

Lee Jin-uk expresó a Netflix Tudum su reconocimiento hacia la saga y a sus compañeros de reparto. “Como fan de la franquicia Misión de rescate, es un gran honor unirme a este universo. Tengo especial entusiasmo y gratitud por trabajar con Don, a quien siempre he admirado, y con Lisa también”.

La saga de Misión de rescate ha sido exitosa para Netflix con 90 millones de hogares que vieron el primer largometraje en sus primeras cuatro semanas, mientras que la segunda entrega lideró la lista global de películas de la plataforma durante siete semanas y superó los 123 millones de visualizaciones.

El próximo lanzamiento de Tygo mantiene la colaboración entre el gigante del streaming y AGBO, productora de los hermanos Russo, sociedad que ha dado lugar a múltiples títulos desde 2020, incluyendo Misión de rescate y su secuela, El hombre gris y Estado eléctrico.

Según recogió Variety, Angela Russo-Otstot, productora y directora creativa de AGBO, destacó: “Nos entusiasma explorar el universo de Misión de rescate a través de una mirada surcoreana, formando equipo con la estrella de acción Don Lee y el director Lee Sang-yong, cuyo trabajo en coreografía demuestra la calidad del cine coreano. Damos la bienvenida a Lisa, un fenómeno global multifacético, y a Lee Jin-uk para que se sumen al elenco”.

La película se basa en una novela gráfica ideada por Anthony y Joe Russo junto con Ande Parks, y mantiene el enfoque de la saga en misiones de rescate en diferentes partes del mundo.

