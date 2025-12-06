Entretenimiento

La historia descartada de “Zootopia”: un mundo retorcido donde la coneja Judy no iba a ser la protagonista

La película de Disney pasó de ser una distopía oscura a una reflexión sobre diversidad y autoconocimiento

"Zootopia", tras un drástico cambio
"Zootopia", tras un drástico cambio de guion, consolidó a Judy como protagonista y ofreció una visión más optimista a las audiencias familiares (Créditos: Disney)

A casi una década de su estreno, Zootopia es una de las películas mejor valoradas de Disney y recientemente estrenó su secuela en cines a nivel global. La historia se ambienta en un mundo de mamíferos antropomórficos con el protagónico de la coneja Judy (con voz de Ginnifer Goodwin), el primer animal presa en convertirse en policía.

Sin embargo, el concepto inicial del film distaba mucho del resultado final y hubo un largo proceso detrás para afinar los detalles del relato para hacerlo más familiar y adaptado a las audiencias infantiles.

Año y medio antes de su lanzamiento, la producción lucía mucho más oscura y redujo a Judy a un rol secundario para que Nick, el zorro que la acompaña en su aventura, sea la estrella principal.

Los directores Rich Moore, también acreditado por Ralph, el demoledor, y Byron Howard, nominado al Oscar por Bolt, reconocieron que la idea original comenzó a verse problemática durante su desarrollo.

“Nick siempre fue el estafador, y Judy era un personaje optimista y de corazón puro”, sostuvo Howard, según recogió The Hollywood Reporter. Esta dinámica los hacía ver similares a los personajes del famoso cineasta Frank Capra.

El proyecto original de Zootopia
El proyecto original de Zootopia presentaba una trama oscura con Nick (Créditos: Disney)

De acuerdo a su declaración, ellos “creen firmemente en sus verdades, pero están rodeados de personajes que son muy cínicos y siempre cuestionan esas creencias”.

En esa misma línea, afirmó que les gustó eso de esas películas clásicas: “Tomamos un elemento de ello y lo incorporamos al personaje muy inteligente y moderno de Judy. Junto al personaje cínico y convencido de Jason Bateman (Nick), hay una gran química para una película de amigos”.

La versión original de Zootopia tuvo que ser repensada y revisada tras la creación de los conceptos artísticos y la elaboración del guion gráfico y edición, antes de la producción de la animación por computadora. Por tal motivo, se hicieron proyecciones internas para medir las opiniones dentro de Disney y Pixar, cuya dirección creativa recaía en John Lasseter.

“Nos dimos cuenta de que, a través de los ojos de Nick, la ciudad de Zootopia parecía fea”, confesó Moore.

Y explicó la decisión final detrás del cambio de foco en el protagónico: “Teníamos un mundo que queríamos que el público aceptara, pero un personaje principal al que no le gustaba y se sentía oprimido por él. Si él es nuestra ‘puerta de entrada’ a este mundo, ¿estamos confundiendo a nuestro público? No era realmente la historia que queríamos contar“.

La transformación del personaje de
La transformación del personaje de Judy impulsó el relato, mostrando a una heroína imperfecta que aprende sobre sus propios prejuicios (Créditos: Disney)

Durante una rueda de prensa, los realizadores profundizaron en este cambio, tal como reportó SlashFilm. “¿Y si dejamos que ella descubra la discriminación en su caso y en sí misma?“, se preguntaron. ”No lo dejemos pasar desde el primer momento, hay discriminación en el mundo”.

Afirmaron que “la historia, que en ese momento parecía retorcida, casi instantáneamente se enderezó y, de repente, el mundo nos pareció un mundo con el que podíamos identificarnos, como nuestro mundo. No parecía el mundo distópico de una película”.

Fue así como la ciudad de Zootopia pasó a sentirse como cualquier otra del mundo real como Miami, París o Roma. “Un gran crisol vibrante en el que se puede encontrar lo bueno y lo malo. No un lugar que tuviera la intención de mantener a un grupo oprimido desde el principio”, describieron.

El siguiente paso fue compartir esos grandes cambios con el equipo, compuesto por cientos de personas, y nunca se trata de algo fácil. “Es posible que parte del trabajo en el que estas personas han estado trabajando durante quizás un año no aparezca en la película”, admitieron.

Pero es la única manera de dar “prioridad” a la historia en una película animada. “Otros estudios podrían haber dicho: ‘Ya estamos muy metidos en esto, es un poco tarde para decidir que el protagonista no es el adecuado, haz esa versión’”, cuestionaron. “Nosotros no hacemos eso”.

Para Rich Moore y Byron Howard, finalmente es ese proceso que logra que la película sea mucho mejor, así tome más tiempo.

Un cambio en el desarrollo
Un cambio en el desarrollo permitió que la película reflejara dilemas reales, alejándose de un enfoque distópico en su narrativa (Créditos: Disney)

El tono político de “Zootopia”

En 2016, el clima político de Estados Unidos vivía una polarización debido a las elecciones presidenciales donde se enfrentaron Donald Trump y Hillary Clinton. Por tal motivo, el mensaje social de Zootopia fue tema de intensa conversación tras su lanzamiento.

Moore y Howard asumieron la controversia y aseguraron haber trabajado en el largometraje “desde el corazón, que proviene de un lugar genuino”.

“Sé que no tiene un trasfondo político, ni pretende favorecer a nadie ni impulsar ninguna agenda. Si alguien tiende a decir que tiene otra intención, es su opinión, y no se puede controlar lo que piensan los demás”, defendieron su visión, de acuerdo a declaraciones recogidas por SlashFilm.

Ambos insistieron en la autenticidad de la película por más de que haber sido involucrada dentro de un discurso político por parte de ciertos sectores en EE. UU.

“Si la gente quiere ver una película sobre un zorro y un conejo que se hacen amigos y descubren que las similitudes, en lugar de las diferencias, son algo bueno, y convertir eso en una agenda malvada que impulsa una práctica, no sé qué decir: adelante”, dijo Moore en torno a la polémica.

El universo de "Zootopia" pasó
El universo de "Zootopia" pasó de perfilarse como hostil a convertirse en un espacio de diversidad y convivencia, con personajes más complejos (Créditos: Disney)

Por su parte, Howard rechazó de que Zootopia sea un estilo de “película con mensaje” acerca de qué debemos pensar o cómo vivir. “Lo que intentamos hacer con ella es transmitir al público el viaje del personaje”, explicó en referencia a Judy.

“Quiere marcar la diferencia con su vida y ayudar a la gente, pero tiene un defecto del que no se da cuenta”, detalló en referencia a las debilidades que la coneja policía encontró en su camino.

Y concluyó: “Es una historia sobre la madurez, ella crece a lo largo de la historia, descubre cosas de sí misma que antes no veía y, al final de la película, no dice que el mundo sea muy optimista, sino que es un lugar muy complicado, pero que el cambio realmente comienza dentro de uno mismo. Esa autorreflexión es lo que realmente evita que, para mí, sea una película con mensaje”.

La secuela de Zootopia llegó a los cines el pasado 25 de noviembre y ya se convirtió una de las más taquilleras de la semana. La primera entrega está disponible para ver en Disney+.

