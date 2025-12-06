La estrella de Mad Men, January Jones, reveló su lucha contra la misofonía y denunció la falta de apoyo familiar

January Jones expone su misofonía al describir cómo ciertos sonidos cotidianos agravan su trastorno y afectan su bienestar. (@JanuaryJones/Instagram)

La actriz January Jones, conocida mundialmente por su papel de Betty Draper en Mad Men, habló abiertamente sobre una condición neurológica que ha marcado su vida: la misofonía, un trastorno caracterizado por una reacción extrema e involuntaria a sonidos cotidianos. La intérprete, de 47 años, recurrió a Instagram para explicar su experiencia personal y denunciar la actitud de un miembro de su familia que, según contó, se burla repetidamente de su problema.

En un video dirigido a sus seguidores, la dos veces nominada al Emmy explicó: “Hoy quiero hablar de algo con lo que he luchado toda mi vida: la misofonía. Y ha empeorado con los años”. Más adelante detalló que ciertos sonidos, como el crujido de alimentos, pueden provocarle un malestar inmediato y difícil de controlar, uno de los síntomas más comunes del trastorno.

La actriz relató un episodio que, según dijo, se ha convertido en un motivo constante de tensión. “Tengo un cuñado cuya comida favorita son las patatas fritas. Simplemente come patatas fritas todo el tiempo”, comentó. Aunque ha intentado hablar con él en repetidas ocasiones, afirmó que él continúa haciéndolo cerca de ella “como una broma constante”. Jones calificó este comportamiento como cruel y peligroso, y añadió con ironía: “Lo que no hice hoy fue grabar este video dentro de una prisión... todavía no”.

La misofonía: un trastorno real que afecta a millones

La publicación generó un fuerte eco entre sus seguidores, muchos de los cuales se sintieron identificados. Uno de ellos comentó: “Yo también lo tengo… Me alegra escuchar a alguien hablar abiertamente de ello. Pensé durante años que era solo cosa mía". Otro escribió: “No soporto sorber o oler repetidamente… me vuelve loco".

La misofonía —que provoca reacciones de disgusto, ansiedad o irritación ante sonidos específicos como masticar, respirar o toser— afecta aproximadamente al cinco por ciento de la población estadounidense, lo que equivale a unos 13 millones de personas, según estimaciones ampliamente citadas en estudios clínicos.

Investigaciones recientes de instituciones como la Universidad de California en Berkeley y el Instituto Internacional Hashir para Misofonía, Tinnitus e Hiperacusia, con sede en Londres, señalan que el trastorno va más allá de la simple sensibilidad auditiva. Los expertos explican que está vinculado a patrones mentales específicos, como la dificultad para desviar la atención de emociones negativas o la tendencia a entrar en ciclos de rumiación, un proceso donde los pensamientos se vuelven repetitivos e intrusivos.

Los estudios también indican que quienes padecen misofonía suelen experimentar una especie de rigidez mental: la emoción negativa no disminuye con el tiempo, sino que se intensifica, alimentando un círculo difícil de interrumpir. Los investigadores subrayan que estos rasgos no son efectos colaterales de ansiedad o depresión, sino características propias de la condición.

January Jones interpretó a la compleja y distante Betty Draper junto a Jon Hamm en Mad Men, serie emitida entre 2007 y 2015 y considerada una de las producciones más influyentes de la llamada “época dorada” de la televisión estadounidense. La actriz también ha aparecido en proyectos como The Last Man on Earth y X-Men: First Class.

A principios de este año, Jones hizo una inusual aparición pública junto a su hijo de 13 años, Xander Dane Jones, durante la 18ª fiesta anual de verano SeaChange de Oceana en Laguna Beach, California. Como ha reiterado desde su nacimiento, la intérprete no ha revelado la identidad del padre del menor; en 2013 dijo al New York Times: «Eso es asunto de mi hijo. No es asunto del público».