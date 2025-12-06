Entretenimiento

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

El director italiano presentó al pontífice fragmentos de su nuevo monólogo sobre San Pedro, en un encuentro donde conversaron sobre cine, literatura y fe

El sumo pontífice había mencionado la película de Benigni como uno de sus filmes favoritos (Vatican News)

El jueves pasado el papa León XIV recibió al actor y director italiano Roberto Benigni en el Palacio Apostólico del Vaticano.

El encuentro tuvo como eje central la presentación en primicia de fragmentos del nuevo monólogo del artista: Pietro, un uomo nel vento (Pedro, un hombre en el viento), una producción que se estrenará en la televisión italiana el 10 de diciembre por Rai1.

El ganador del Oscar llegó al Vaticano acompañado por representantes de Vatican Media y de la productora Stand By Me, como Paolo Ruffini, Stefano D’Agostini, Giampaolo Rossi y Simona Ercolani. Allí mostró al pontífice escenas de su monólogo dedicado a la figura de San Pedro.

“Qué bonito, habla de amor”, comentó el sumo pontífice tras ver los fragmentos del proyecto.

Durante la audiencia privada, ambos conversaron ampliamente sobre el apóstol que inspiró el nuevo trabajo de Benigni. El papa León XIV, quien tiene un notable interés en el cine y la literatura, dialogó también con el artista sobre Dante Alighieri, San Agustín, la Divina Comedia y las Confesiones.

León XIV y Benigni conversaron
León XIV y Benigni conversaron sobre San Pedro, Dante, San Agustín y la tradición literaria cristiana (Vatican News)

Otro punto de diálogo fue el famoso filme La vida es bella (1997), la película de Benigni ganadora de tres premios Óscar y que León XIV ha incluido entre sus filmes favoritos.

El monólogo Pietro, un uomo nel vento, presentado horas antes en el Museo MAXXI de Roma, constituye una aproximación poética a la vida de San Pedro.

El título alude al pasaje evangélico en el que Jesús “sopla” sobre sus discípulos (Juan 20,22), evocación que también remite al Génesis. Con este recurso simbólico, Benigni busca mostrar a Pedro como un individuo de matices: negó a Cristo pero luego se convirtió en la “roca” de la Iglesia— guiado por la gracia y el impulso espiritual.

Benigni muestra al Pontífice escenas
Benigni muestra al Pontífice escenas de “Pietro, un uomo nel viento”, su monólogo sobre el apóstol de Jesús. (Vatican News)

Asimismo, no es la primera vez que Roberto Benigni acude al Vaticano. Tal como recuerdan fuentes italianas citadas por Aleteia, su relación con la Santa Sede se remonta a finales de los años noventa. En 1999, visitó al papa Juan Pablo II para mostrarle La vida es bella.

Décadas después, en mayo de 2024, Benigni cerró con un discurso festivo la primera Jornada Mundial de los Niños en la Plaza de San Pedro, un evento presidido por el papa Francisco.

Allí animó a miles de niños a “abrir los ojos, soñar y derrotar dragones”, mezclando humor, poesía y referencias a Dante, reflejo de su estilo único de divulgación cultural.

En mayo de 2024, Benigni
En mayo de 2024, Benigni ofreció un discurso frente a 50.000 niños durante la primera Jornada Mundial de los Niños (REUTERS/Alberto Lingria)

Las películas favoritas del Papa León XIV

Como reveló CNN el 12 de noviembre de 2025, el pontífice hizo pública recientemente una selección de sus cuatro películas favoritas del siglo XX. La más antigua de ellas es It’s a Wonderful Life (1946), el clásico de Frank Capra que narra la intervención de un ángel para ayudar a un hombre a redescubrir el sentido de su vida.

Otra de sus películas predilectas es The Sound of Music (1965), el musical dirigido por Robert Wise que sigue a una joven novicia que llega como institutriz a una familia austríaca poco antes del ascenso del nazismo.

El pontífice también mencionó Ordinary People (1980), el drama dirigido por Robert Redford que retrata el duelo y las heridas emocionales de una familia tras la muerte de uno de sus hijos.

La vida es bella cuenta
La vida es bella cuenta la historia de Guido Orefice, un judío que emplea su imaginación para proteger a su hijo en pleno Holocausto Nazi (Distribuidora: Miramax)

Finalmente, su lista incluye La vida es bella (1997), la obra maestra escrita, dirigida y protagonizada por Benigni. El drama combina humor, tragedia y un mensaje profundo de amor de un padre a su hijo en medio del horror del Holocausto.

Estas preferencias cinematográficas han sido interpretadas como una ventana al pensamiento del pontífice, quien ha expresado su deseo de profundizar en el diálogo entre la Iglesia y el mundo del cine, “explorando cómo la creatividad artística puede iluminar la experiencia humana y transmitir valores esenciales”, según un comunicado.

