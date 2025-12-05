Entretenimiento

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

La actriz recordó cómo enfrentó dudas sobre su imagen mientras celebraba la nueva etapa de un personaje que la acompañó en sus momentos más decisivos

Guardar
La intérprete detalla que su
La intérprete detalla que su regreso reciente ocurrió tras reencontrarse con una vida más tranquila junto a su pareja Ant Anstead durante la pandemia. (TPX IMAGES OF THE DAY)

Renée Zellweger, dos veces ganadora del Óscar, recordó los desafíos que vivió al inicio de su carrera y cómo su imagen física fue cuestionada en repetidas ocasiones por ejecutivos de la industria. En una conversación reciente en Londres, la actriz confesó que le dijeron que “no era lo suficientemente voluptuosa” para convertirse en una estrella, una frase que la acompañó durante años y que contrastaba con su ascenso meteórico en Hollywood.

A sus 56 años, y pese a su vasta trayectoria, admitió que aún se siente ansiosa al hablar de temas relacionados con Bridget Jones, el personaje que marcó profundamente su carrera.

La actriz regresó al Reino Unido para celebrar el éxito de Mad About the Boy, estrenada en febrero y convertida en la película británica más vista del año, con 46,4 millones de libras recaudadas solo en cines del país. Con este regreso triunfal, también inauguró una estatua de bronce a tamaño real de Bridget en Leicester Square, donde ahora comparte espacio con figuras emblemáticas del cine británico.

La protagonista explica cómo las
La protagonista explica cómo las críticas sobre el peso de Bridget Jones respondían al contexto del “chic de la heroína” y a los estándares de belleza de la época. REUTERS/Elijah Nouvelage

El inicio difícil y el escrutinio constante

Aunque Bridget Jones es hoy un personaje de culto, sus inicios en el cine estuvieron marcados por polémicas y críticas. Zellweger recordó cuando, a los 32 años, fue enviada de incógnito a trabajar en la editorial Picador, donde Helen Fielding desarrollaba el universo literario de Bridget. Su tarea consistía en recortar toda mención de la autora en la prensa, y fue ahí donde encontró un artículo que la describía como una “comediante texana de mala muerte” elegida para encarnar a un ícono británico. Guardó el recorte, tal como se le indicó, sin imaginar que ese episodio quedaría grabado en su memoria.

A pesar de los premios Óscar y Bafta obtenidos posteriormente, Zellweger vivió varias ausencias prolongadas del cine. Tras Judy en 2019, desapareció de la pantalla grande durante seis años, en parte debido a la interrupción de su gira promocional por la pandemia de COVID-19. Esa pausa la llevó a adoptar un estilo de vida más tranquilo junto a su pareja, el presentador Ant Anstead, además de enfocarse en proyectos personales como jardinería, escritura musical y estudios de derecho internacional.

La actriz explicó que esos años de calma le hicieron notar que llevaba demasiado tiempo repitiendo los mismos patrones laborales. Durante más de una década, había encadenado proyectos sin descanso, pasando de la preproducción de una película a la posproducción de otra, sin tiempo para adquirir experiencias de vida fuera del set.

Zellweger señala que el público
Zellweger señala que el público se identificó con Bridget Jones debido a sus vulnerabilidades y temores, elementos centrales en la evolución del personaje.

Presiones sobre la imagen y el impacto de Bridget Jones

Zellweger afirmó que desde el principio sintió que ciertos sectores de Hollywood estaban incómodos con su éxito. Escuchaba comentarios constantes sobre su apariencia, especialmente en reuniones de peluquería y vestuario, donde se debatía cómo “compensar” lo que algunos consideraban una falta de cualidades físicas tradicionales de una estrella. En una de esas ocasiones, llegó a escuchar que no era suficientemente voluptuosa, un juicio repetido que marcó sus primeros años en la industria.

Por eso, cuando surgieron críticas sobre su físico al asumir el papel de Bridget Jones, no le sorprendieron. Para ella, ese escrutinio había comenzado mucho antes, incluso en comerciales donde creía que otra actriz “más guapa” merecía el papel. Interpretar a Bridget fue liberador: por primera vez, podía encarnar a un personaje imperfecto, con maquillaje caótico y atuendos poco favorecedores, sin la presión de lucir impecable.

La actriz recordó que, tras el estreno, muchas personas se acercaron a ella para decirle “soy Bridget Jones”, identificándose con las inseguridades y vulnerabilidades del personaje. Para Zellweger, la conexión del público no tenía que ver con el peso —un tema a menudo malinterpretado—, sino con el diálogo interno que muchas personas enfrentan respecto a su propia apariencia.

Temas Relacionados

renée zellwegerbridget joneshollywoodpresión estéticaregreso al cineEntretenimiento

Últimas Noticias

Actor de ‘Emily en París’ fue arrestado en Japón tras hallazgo de droga en su equipaje

Jeremy O. Harris sigue bajo custodia mientras fiscales de Okinawa evalúan cargos formales por presunta posesión y contrabando de droga

Actor de ‘Emily en París’

Netflix compra Warner: las series y películas que podrían sumarse a la plataforma

Con el millonario acuerdo, aún sujeto a aprobación regulatoria, Netflix se prepara para absorber uno de los catálogos más valiosos de Hollywood

Netflix compra Warner: las series

El consejo de George Clooney sobre el matrimonio y por qué sigue siendo uno de los favoritos de Hollywood

Sorpresas, humor y lecciones de vida fueron parte de lo que compartió en el podcast New Heights, dejando ver su faceta más auténtica y admirada

El consejo de George Clooney

La llamada al 911 que revela el estado de Tara Reid durante un preocupante incidente en un hotel de Chicago: “No está respondiendo”

La actriz de American Pie insiste en que fue drogada en el bar del hotel, pese a que la policía todavía no encuentra evidencia de que su bebida haya sido manipulada

La llamada al 911 que

La hermandad entre actrices impulsó el fenómeno “Sinners” en la industria cinematográfica

La película no solo conquista la taquilla internacional, sino que fortalece nuevos modelos de colaboración y liderazgo femenino tanto frente como detrás de las cámaras, según el relato de las protagonistas a Variety

La hermandad entre actrices impulsó
DEPORTES
Sorteo del Mundial 2026, en

Sorteo del Mundial 2026, en vivo: se sacan las bolillas para definir los doce grupos

Los mejores memes del sorteo del Mundial 2026: los shows musicales, los guantes de Scaloni y los grupos, los grandes focos

El misterio detrás de los guantes de Scaloni cuando ingresó el trofeo al sorteo del Mundial 2026: el antecedente de Deschamps

El momento especial que protagonizó Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026: “Vamos a intentar seguir compitiendo”

La contundente sentencia de Claudio Tapia sobre el futuro de Scaloni en la selección argentina

TELESHOW
Las fotos de Jimena Barón

Las fotos de Jimena Barón y su viaje perfecto a Brasil: familia, surf y un mensaje de gratitud eterna

Miedos, nervios y el abrazo que soñó toda la vida: el relato de Rocío Marengo del día en el que fue mamá

Las confesiones del Indio Solari sobre Los Redondos y la pelea con Skay: “Viví un duelo con el final de la banda”

Marco Antonio Caponi develó el misterio sobre su aspecto físico que se volvió viral: a qué actor interpretará

La sugestiva frase de Ivana Figueiras luego de blanquear su separación de Darío Cvitanich: “Confundida”

INFOBAE AMÉRICA

La administración Trump afirmó que

La administración Trump afirmó que Europa se enfrenta a una “eliminación civilizatoria”

Cayó una red global de visas falsas a Estados Unidos tras operativo que dejó 19 detenidos

Estas son las 10 mejores películas del año, según el American Film Institute

Donald Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA: “Es uno de los mayores honores de mi vida”

Noboa defendió sus viajes al exterior: “Cada uno mejora la vida de los ecuatorianos”